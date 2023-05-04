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Жильё в Балеарские острова, Испания

Ibiza
12
Calvia
6
Serra de Tramuntana
6
Пальма
5
Menorca
4
29 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 149,900
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/7
€ 779,000
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 7
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
€ 990,000
Квартира 3 спальни в Cala Vinyes, Испания
Квартира 3 спальни
Cala Vinyes, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Этаж 2/2
€ 2,995,000
Дом 5 спален в Пальма, Испания
Дом 5 спален
Пальма, Испания
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 4/4
€ 6,900,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 3,650,000
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,795,000
Вилла 3 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 3 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€ 950,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,155,000
Вилла 5 спален в Ibiza, Испания
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 3,550,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 2,950,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 3,650,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 2,950,000
Вилла 7 спален в Ibiza, Испания
Вилла 7 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
€ 6,500,000
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
€ 2,900,000
Квартира 4 спальни в Ibiza, Испания
Квартира 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 6,300,000
Дом 4 спальни в Bendinat, Испания
Дом 4 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Этаж 3/3
€ 4,500,000
Вилла 4 спальни в Bendinat, Испания
Вилла 4 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 525 м²
Этаж 2/2
€ 4,950,000
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
€ 1,350,000
Квартира 2 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
€ 350,000
Вилла 4 спальни в Алькудия, Испания
Вилла 4 спальни
Алькудия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Квартира 4 спальни в Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
Квартира 3 спальни в Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
€ 2,445,000
Квартира 1 спальня в Пальма, Испания
Квартира 1 спальня
Пальма, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
€ 455,000
Дом 4 спальни в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
€ 9,350,000
Квартира в Sant Lluis, Испания
Квартира
Sant Lluis, Испания
Площадь 2 м²
€ 139,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 435,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
€ 234,000

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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