Купить дуплекс в Аликанте, Испания

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68 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 170,000
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
162 м²
2 Этаж
€ 280,000
Фантастический дуплекс с видом на море в урбанизации Los Cerezos в FinestratЖивите в окружен…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
74 м²
1 Этаж
€ 153,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
309 м²
€ 785,000
Если вы ищете дом, в котором дизайн, эксклюзивность и комфорт сочетаются с необыкновенным ви…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
59 м²
€ 147,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат
70 м²
€ 215,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 105,000
Дуплекс, в углу, очень уютный, с просторными террасами и беспрепятственным видом, расположен…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
195 м²
2 Этаж
€ 390,000
Продаётся дуплекс в Финестрате в районе Camporrosso village, располагается на 2 этаже. Общая…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 195,000
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
85 м²
€ 190,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
Дуплекс 6 спален
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 550,000
Дуплекс, в урбанизации премиум класса «Camporosso Village», с видом на море, горы и небоскре…
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 129,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
175 м²
€ 339,000
Впечатляющий дуплекс расположен в престижной урбанизации Балкон де Финестрат, привилегирован…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 163,500
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
144 м²
2 Этаж
€ 440,000
Великолепнаядвухуровневая квартира в жилом районе Sierra Cortina Расположенная в очень тихо…
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 94,260
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
78 м²
2 Этаж
€ 114,000
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 47,000
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 235,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
Дуплекс 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
292 м²
€ 895,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 291.80 м2, участок 460 м…
Дуплекс 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 255,000
Недавно отремонтированный таунхаус (2016 г.) с отдельным входом продается в урбанизации Alte…
Дуплекс 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 133,000
Продаётся дуплекс в San Miguel de Salinas в районе Los Communicaciones. Общая площадь 142.00…
Дуплекс 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 115,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 71.00 м2, дуплекс 1983…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
107 м²
€ 167,260
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 155,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 90.00 м2, состоит из 4 комн…
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