Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Rojales
  5. Дуплексы

Дуплексы в Rojales, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€121,729
Бунгало 2 спальни в Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Современное бунгало в новом закрытом комплексе от застройщика в Ориуэла.Бунгало на верхнем э…
€218,100
Дом 4 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Просторная и очень светлая вилла, построенная по высочайшим стандартам качества в 2004…
€835,804
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€191,554
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Виллы на продажу в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Проект Ibizan, который сформулирован в L-обр…
€710,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры с 2 спальнями Palapa Golf состоит из 44 апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комн…
€260,360
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€240,300
Квартира 3 спальни с лифтом в Коста-Брава, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Новый комплекс квартир в районе Порт де Аро на побережье Коста Брава. Расстояние до ц…
€329,936
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
2 виллы, уникальные для Ролдана, Торре Пачеко, Мурсия Каждый дом имеет 4 комнаты и 3 ванные …
€589,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Новый комплекс с видом на море, расположенный практически на первой линии пляжа Поньенте, в…
€565,992
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"«Живи на море» с этим современным пентхаусом в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в мечту, д…
€1,49 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Элитные новые апартаменты в Гран Алакант, до пляжа 900 м - GD1113484 3 спальни, 2 ванные ком…
€317,500
Realting.com
Перейти