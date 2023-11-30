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Дуплексы в Santa Pola, Испания

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€255,000
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Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€285,000
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Дуплекс 3 спальни с парком, с общественным бассейном, с central water-supply system в Санта-Пола, Испания
Дуплекс 3 спальни с парком, с общественным бассейном, с central water-supply system
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Роскошный класс Duplex в Санта-Поле - GMA119014 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: …
€180,000
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Дуплекс 3 спальни с парком, с общественным бассейном, с central water-supply system в Санта-Пола, Испания
Дуплекс 3 спальни с парком, с общественным бассейном, с central water-supply system
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Современный новый дуплекс в Санта-Поле, Испания - GMA119012 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
€180,000
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