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Дуплексы в Бах-Виналопо, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€285,000

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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