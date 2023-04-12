Популярные у иностранцев недорогие студии в Черногории — идеальный вариант вложений для начинающих инвесторов в недвижимость благодаря сочетанию финансовой доступности и высокой доходности. Их содержание обходится дешево, к тому же в абсолютном большинстве они расположены в новых домах, и вам не понадобится вкладывать дополнительные деньги в ремонт коммуникаций или обновление интерьера. Немаловажна также возможность получения ВНЖ: поскольку закон не определяет минимальной суммы инвестиций в недвижимость, то достаточно приобретения самой дешевой студии, чтобы получить временный вид на жительство. Однако это далеко не единственная причина, по которой стоит обратить внимание на этот вид недвижимости.

5 причин купить квартиру-студию в Черногории

Высокая ликвидность. Из всех вариантов черногорской недвижимости студия, в особенности расположенная в курортной зоне, быстрее всего продается. Рентабельность инвестиции. Подсчитано, что полностью возместить затраты на приобретение студии можно уже через 5-7 лет, если сдавать ее в аренду. При этом, в отличие от вилл или апартаментов, студию несложно сдать на длительный срок (от 11 месяцев). Цена. Более бюджетного варианта жилой недвижимости в Черногории просто не существует. Заплатив всего 30-35 тыс., вы получите отремонтированную квартиру, в которую можно немедленно заселяться или сдавать в аренду. Универсальность: купить студию в Черногории одинаково выгодно и для личного проживания, и для извлечения прибыли, и для долговременных инвестиций. Богатство выбора. В Черногории несложно найти студию, отвечающую любым вкусам и финансовым возможностям, причём не только на популярных курортах, но и практически в каждом мало-мальски крупном населенном пункте.

Какие цены на квартиры-студии в Черногории

Метраж черногорских студий более-менее одинаков: в среднем он составляет 26-37 кв.м, отклонения в ту или иную сторону весьма редки. По этой причине ведущим фактором ценообразования выступает не площадь, а месторасположение и тип дома. Дешевле всего обойдется квартира-студия в Черногории в многоэтажном доме, построенном несколько десятилетий назад: ее можно купить всего за 28 тыс. евро. Однако даже в такой маленькой квартире будут балкон и ванная комната.

Стандартные студии в новостройках стоят 30-35 тыс. евро, если они расположены не рядом с пляжем. По мере приближения к береговой линии цены возрастают: за студию у моря просят уже 47-55 тыс. В стоимость студии обычно входит полностью обустроенная кухня, а часто — и мебель; обязательными являются парковочное место и терраса. Если приобретать студию в строящемся доме, она обойдется на 5-10 тыс. евро дешевле.

Элитная квартира-студия в Черногории может стоить и 265 тыс. евро, но чаще всего ее цена составляет 85-90 тыс. Эта плата не только за чудесные панорамные виды из окон, но и за возможность проживать в закрытом жилом комплексе. Наиболее роскошные из таких комплексов представляют собой закрытый мир, где есть всё необходимое для отдыха — от отдельного пляжа до кафе и спа-центров. Однако и менее фешенебельные ЖК могут похвалиться наличием ухоженной придомовой территории, близостью к морю, круглосуточной охраной и бассейном.