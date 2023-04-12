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Купить квартиру-студию в Черногории

Бар
9
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6
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31 объект найдено
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2 Этаж
€ 75,000
Квартира-студия в Будве. Площадь 22 м2. Состоит из гостиной, совмещенной с кухней и ва…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 спальняв Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2 Этаж
€ 75,000
Квартира-студия в Будве. Площадь 22 м2. Состоит из гостиной, совмещенной с кухней и ва…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 спальняв Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
Студия 1 спальняв Donji Orahovac, Черногория
Студия 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытом поселке клубного типа «Green Village» на берегу Котор…
Студия 1 комнатав Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 95,000
Квартира студия с видом на море в Бечичи, с мебелью и техникой. Общая площадь 35 м2. Н…
Студия 1 ваннаяв Будва, Черногория
Студия 1 ванная
Будва, Черногория
1 ванных комнат 30 м²
€ 81,000
Мы предлагаем на продажу современную меблированную студию в новом роскошном комплексе Old Ba…
Студия 2 ванныхв Муо, Черногория
Студия 2 ванных
Муо, Черногория
2 ванных комнат 54 м²
€ 210,000
Выгодные инвестиции для проживания и сдачи в аренду - квартира в Старом городе Котора! Редко…
Студия 1 ваннаяв Община Котор, Черногория
Студия 1 ванная
Община Котор, Черногория
1 ванных комнат 38 м²
€ 110,000
Location: Dobrota (Kotor) Apartment area: 38 sq.m. Number of bathrooms: 1 Price: 110000 eur…
Студия 1 ваннаяв Тиват, Черногория
Студия 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 22 м² 2/3 Этаж
€ 95,000
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/6 Этаж
€ 100,000
Апартаменты-студия площадью 49 м2 находятся в жилом комплексе премиум класса в эксклюзивной …
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4/6 Этаж
€ 100,600
Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/6 Этаж
€ 106,450
В продаже также имеется аналогичная студия на 2 этаже, площадью 51 м2 по цене 114,100 евро (…
Студия 1 ваннаяв Бар, Черногория
Студия 1 ванная
Бар, Черногория
1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 93,000
Бар, Центр — Люксовая студия на продажу в Soho City Эта роскошно обставленная студия общей п…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 113,960
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж &ndash…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 109,300
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 …
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1 Этаж
€ 94,100
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 …
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
Студияв Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
57 м²
€ 300,000
Тиват, Луштица Бэй — Апартамент студио класса люкс с мебелью на продажу  Студио апартамент в…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Популярные у иностранцев недорогие студии в Черногории — идеальный вариант вложений для начинающих инвесторов в недвижимость благодаря сочетанию финансовой доступности и высокой доходности. Их содержание обходится дешево, к тому же в абсолютном большинстве они расположены в новых домах, и вам не понадобится вкладывать дополнительные деньги в ремонт коммуникаций или обновление интерьера. Немаловажна также возможность получения ВНЖ: поскольку закон не определяет минимальной суммы инвестиций в недвижимость, то достаточно приобретения самой дешевой студии, чтобы получить временный вид на жительство. Однако это далеко не единственная причина, по которой стоит обратить внимание на этот вид недвижимости.

5 причин купить квартиру-студию в Черногории

  1. Высокая ликвидность. Из всех вариантов черногорской недвижимости студия, в особенности расположенная в курортной зоне, быстрее всего продается.
  2. Рентабельность инвестиции. Подсчитано, что полностью возместить затраты на приобретение студии можно уже через 5-7 лет, если сдавать ее в аренду. При этом, в отличие от вилл или апартаментов, студию несложно сдать на длительный срок (от 11 месяцев).
  3. Цена. Более бюджетного варианта жилой недвижимости в Черногории просто не существует. Заплатив всего 30-35 тыс., вы получите отремонтированную квартиру, в которую можно немедленно заселяться или сдавать в аренду.
  4. Универсальность: купить студию в Черногории одинаково выгодно и для личного проживания, и для извлечения прибыли, и для долговременных инвестиций.
  5. Богатство выбора. В Черногории несложно найти студию, отвечающую любым вкусам и финансовым возможностям, причём не только на популярных курортах, но и практически в каждом мало-мальски крупном населенном пункте.

Какие цены на квартиры-студии в Черногории

Метраж черногорских студий более-менее одинаков: в среднем он составляет 26-37 кв.м, отклонения в ту или иную сторону весьма редки. По этой причине ведущим фактором ценообразования выступает не площадь, а месторасположение и тип дома. Дешевле всего обойдется квартира-студия в Черногории в многоэтажном доме, построенном несколько десятилетий назад: ее можно купить всего за 28 тыс. евро. Однако даже в такой маленькой квартире будут балкон и ванная комната.

Стандартные студии в новостройках стоят 30-35 тыс. евро, если они расположены не рядом с пляжем. По мере приближения к береговой линии цены возрастают: за студию у моря просят уже 47-55 тыс. В стоимость студии обычно входит полностью обустроенная кухня, а часто — и мебель; обязательными являются парковочное место и терраса. Если приобретать студию в строящемся доме, она обойдется на 5-10 тыс. евро дешевле.

Элитная квартира-студия в Черногории может стоить и 265 тыс. евро, но чаще всего ее цена составляет 85-90 тыс. Эта плата не только за чудесные панорамные виды из окон, но и за возможность проживать в закрытом жилом комплексе. Наиболее роскошные из таких комплексов представляют собой закрытый мир, где есть всё необходимое для отдыха — от отдельного пляжа до кафе и спа-центров. Однако и менее фешенебельные ЖК могут похвалиться наличием ухоженной придомовой территории, близостью к морю, круглосуточной охраной и бассейном.

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