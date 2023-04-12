Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Пентхаусы
Купить пентхаус в Черногории
Тиват
13
Свети-Стефан
10
Доброта
3
Котор
3
Прчань
3
Бар
2
Будва
1
Пентхаус
Очистить
41 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
125 м²
€ 590,000
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
396 м²
€ 1,100,000
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
€ 475,000
Продается пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от старого города Котор…
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу квартиру с панорамным видом на море (пентхаус) на последних этажах жил…
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат
282 м²
4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
143 м²
€ 480,000
Представляем вам новое жилое здание в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тивата. Дом б…
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
134 м²
€ 450,000
Мы предлагаем на продажу уникальный, совершенно новый ( построенный в 2022 году ), роскошный…
Пентхаус 4 спальни
Община Котор, Черногория
4 ванных комнат
403 м²
€ 630,000
Удивительный пентхаус с четырьмя спальнями на продажу в Доброте, из всех окон и террас котор…
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
230 м²
€ 975,200
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 230 кв.м. Количество спален: 3 Количество ванных комна…
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
208 м²
€ 550,000
Пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира располо…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентахус на первой лини, Бечичи Дукли Гарденс — Элитная недвижность в Черногори, п…
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан. Новый ж…
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
408 м²
5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
3 Этаж
Цена по запросу
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
€ 450,000
Просторный пентхаус на последнем этаже общей площадью 235 м2, требует чистовую отделку.
Пентхаус 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
265 м²
7/7 Этаж
€ 1,350,000
Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
183 м²
13/13 Этаж
€ 681,503
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Черногории
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты