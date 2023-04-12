Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус в Черногории

Тиват
13
Свети-Стефан
10
Доброта
3
Котор
3
Прчань
3
Бар
2
Будва
1
Пентхаус В архив
Очистить
41 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 125 м²
€ 590,000
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальняв Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Пентхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 396 м²
€ 1,100,000
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 475,000
Продается пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от старого города Котор…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу квартиру с панорамным видом на море (пентхаус) на последних этажах жил…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 143 м²
€ 480,000
Представляем вам новое жилое здание в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тивата. Дом б…
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат 134 м²
€ 450,000
Мы предлагаем на продажу уникальный, совершенно новый ( построенный в 2022 году ), роскошный…
Пентхаус 4 спальнив Община Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Община Котор, Черногория
4 ванных комнат 403 м²
€ 630,000
Удивительный пентхаус с четырьмя спальнями на продажу в Доброте, из всех окон и террас котор…
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат 230 м²
€ 975,200
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 230 кв.м. Количество спален: 3 Количество ванных комна…
Пентхаус 2 спальнив Добра Вода, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
208 м²
€ 550,000
Пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира располо…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентахус на первой лини, Бечичи Дукли Гарденс — Элитная недвижность в Черногори, п…
Пентхаус 3 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² 7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый ж…
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 408 м² 5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Пентхаус 4 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Пентхаус 2 спальнив Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
Пентхаус 3 комнатыв Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м²
€ 450,000
Просторный пентхаус на последнем этаже общей площадью 235 м2, требует чистовую отделку.
Пентхаус 4 комнатыв Бечичи, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 265 м² 7/7 Этаж
€ 1,350,000
Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 183 м² 13/13 Этаж
€ 681,503
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти