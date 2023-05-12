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Купить недвижимость в Игало, Черногория

7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
€ 122,900
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 240,000
Продается двухкомнатная квартира в Херцег-Нови. Квартира имеет площадь 75 м2 и имеет две тер…
Дом 3 спальни в Игало, Черногория
Дом 3 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
€ 243,000
Дом в Герцег-Нови с видом на море недалеко от граници с Харватией. В доме три этажа, каждый …
Вилла 15 спален в Игало, Черногория
Вилла 15 спален
Игало, Черногория
Количество спален 15
Площадь 740 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 78,950
Квартира с двумя спальнями расположена в одной их самых живописных частей Герцег-Нови - в Ни…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 78,800
Новая хорошая квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, 2 км от границы с Хорвати…

Недвижимость в Игало: особенности и преимущества покупки жилья на черногорском курорте

Игало относится к числу популярных курортов Черногории. Он находится на расстоянии 7 километров от Херцег-Нови на живописном побережье Адриатики. Иностранных туристов городок привлекает прежде всего просторными пляжами и мягким теплым климатом. Еще одна частая причина приехать сюда — знаменитый лечебный санаторий имени Симо Милошевича, в котором постояльцев с помощью современных методик излечивают от ревматизма, кожных заболеваний и других недугов.

Наличие стольких преимуществ часто приводит к тому, что иностранцы решают купить недвижимость в Игало, чтобы поправить здесь здоровье или поработать в области арендного рынка. Часть инвесторов вкладывает средства в коммерческие объекты, зарабатывая деньги на сдаче комнат туристам или ведении ресторанного бизнеса. Такой тип предпринимательской деятельности отличается стабильным доходом, особенно в курортный сезон, когда в городок приезжают тысячи туристов.

Какая недвижимость представлена на рынке жилья Игало

У иностранных покупателей есть возможность приобрести объекты на любой бюджет и вкус:

  • квартиры с одной, двумя и тремя комнатами в старом фонде;
  • элитные апартаменты в жилых комплексах;
  • частные дома с террасой и земельным участком;
  • виллы с бассейном.

Наряду с жилыми объектами, рынок недвижимости в Игало предлагает обширный выбор коммерческих помещений. Вниманию иностранных инвесторов представлены рестораны, магазины, отели и кафе. Многие из этих объектов продаются с налаженным бизнесом, открывая выгодные перспективы для получения стабильной прибыли.

Какие преимущества дает приобретение жилья в Игало

Покупая местные квартиры и частные дома, иностранные граждане получают возможность проводить все лето на роскошном побережье Адриатического моря. Целебный морской воздух и чарующий аромат сосен благотворно влияют на здоровье, помогая залечить многие хронические заболевания. Такое времяпрепровождение оказывается полезным не только для взрослых, но и для детей. Специально для маленьких туристов здесь имеется детский пляж, известный мелководьем и хорошей технической оснащенностью.

Среди других плюсов приобретения недвижимости в Игало стоит выделить:

  • можно начать новую жизнь в экологически чистом городе, устроившись здесь на работу или открыв собственный бизнес;
  • сделки купли-продажи для иностранцев происходят по упрощенной схеме: необходим лишь загранпаспорт и наличные для покупки жилья;
  • купленную квартиру в Игало можно сдавать в аренду весь курортный сезон, получая пассивную прибыль;
  • после приобретения жилья можно автоматически получить черногорский ВНЖ.

За сколько можно купить недвижимость в Игало

Цены на местное жилье варьируются с учетом его технического оснащения, месторасположения и других факторов. В среднем стоимость «квадрата» по городу составляет 1000-1500 евро. Такие тарифы установлены для большинства квартир в старом фонде. В новостройках жилье в Игало, Черногория стоит около 1500-2000 евро за квадратный метр.

Что касается частных домов, то на них цены также отличаются. За просторные виллы и коттеджи с видом на побережье продавцы просят порядка 2000 евро за «квадрат». Если же дом находится вдали от моря и нуждается в ремонте, то его цена — 1000-1200 евро за квадратный метр. Коммерческие объекты оцениваются аналогичным образом.

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