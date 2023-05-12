Недвижимость в Игало: особенности и преимущества покупки жилья на черногорском курорте

Игало относится к числу популярных курортов Черногории. Он находится на расстоянии 7 километров от Херцег-Нови на живописном побережье Адриатики. Иностранных туристов городок привлекает прежде всего просторными пляжами и мягким теплым климатом. Еще одна частая причина приехать сюда — знаменитый лечебный санаторий имени Симо Милошевича, в котором постояльцев с помощью современных методик излечивают от ревматизма, кожных заболеваний и других недугов.

Наличие стольких преимуществ часто приводит к тому, что иностранцы решают купить недвижимость в Игало, чтобы поправить здесь здоровье или поработать в области арендного рынка. Часть инвесторов вкладывает средства в коммерческие объекты, зарабатывая деньги на сдаче комнат туристам или ведении ресторанного бизнеса. Такой тип предпринимательской деятельности отличается стабильным доходом, особенно в курортный сезон, когда в городок приезжают тысячи туристов.

Какая недвижимость представлена на рынке жилья Игало

У иностранных покупателей есть возможность приобрести объекты на любой бюджет и вкус:

квартиры с одной, двумя и тремя комнатами в старом фонде;

элитные апартаменты в жилых комплексах;

частные дома с террасой и земельным участком;

виллы с бассейном.

Наряду с жилыми объектами, рынок недвижимости в Игало предлагает обширный выбор коммерческих помещений. Вниманию иностранных инвесторов представлены рестораны, магазины, отели и кафе. Многие из этих объектов продаются с налаженным бизнесом, открывая выгодные перспективы для получения стабильной прибыли.

Какие преимущества дает приобретение жилья в Игало

Покупая местные квартиры и частные дома, иностранные граждане получают возможность проводить все лето на роскошном побережье Адриатического моря. Целебный морской воздух и чарующий аромат сосен благотворно влияют на здоровье, помогая залечить многие хронические заболевания. Такое времяпрепровождение оказывается полезным не только для взрослых, но и для детей. Специально для маленьких туристов здесь имеется детский пляж, известный мелководьем и хорошей технической оснащенностью.

Среди других плюсов приобретения недвижимости в Игало стоит выделить:

можно начать новую жизнь в экологически чистом городе, устроившись здесь на работу или открыв собственный бизнес;

сделки купли-продажи для иностранцев происходят по упрощенной схеме: необходим лишь загранпаспорт и наличные для покупки жилья;

купленную квартиру в Игало можно сдавать в аренду весь курортный сезон, получая пассивную прибыль;

после приобретения жилья можно автоматически получить черногорский ВНЖ.

За сколько можно купить недвижимость в Игало

Цены на местное жилье варьируются с учетом его технического оснащения, месторасположения и других факторов. В среднем стоимость «квадрата» по городу составляет 1000-1500 евро. Такие тарифы установлены для большинства квартир в старом фонде. В новостройках жилье в Игало, Черногория стоит около 1500-2000 евро за квадратный метр.

Что касается частных домов, то на них цены также отличаются. За просторные виллы и коттеджи с видом на побережье продавцы просят порядка 2000 евро за «квадрат». Если же дом находится вдали от моря и нуждается в ремонте, то его цена — 1000-1200 евро за квадратный метр. Коммерческие объекты оцениваются аналогичным образом.