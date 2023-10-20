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Квартиры в Добра Вода, Черногория

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57 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Introducing a cozy 1-bedroom apartment, perfect for those seeking comfortable living with pi…
€83,000
Квартира 20 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 20 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 15
Продается целое жилое здание в фантастическом месте в городе Добра Вода, Бар. Объект располо…
€1,000,000
Квартира 1 спальня с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€101,000
Квартира 2 спальни с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€131,300
Квартира 2 спальни с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€136,350
Квартира 1 спальня с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€90,900
Квартира 1 спальня с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€95,950
Квартира 1 спальня с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€95,950
Квартира 1 ванная с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€80,800
Квартира 1 ванная с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€75,750
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Продается роскошная трехкомнатная квартира на первой линии моря в Рафаиловичи.Квартира распо…
€75,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа: Квартира в Черногории в 50 м от моря в комплексе с бассейном и с гаражом 81 м2 …
€170,000
Пентхаус 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
€399,000
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
ID 738 Продается квартира с 1 спальней в поселке Добра Вода Расположена на 2-ом этаже …
€98,000
Квартира 1 комната в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Срочная продажа квартиры с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 40м2 Находится на …
€73,500
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Комплекс расположен на первой береговой линии моря  с кристально чистой водой.  Два здание …
€113,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс располагается в поселке Добра Вода. Представляет собой 3 современных д…
€100,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Площадь 155 м²
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2 р…
€260,000
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке До…
€145,000
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке До…
€150,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Продается квартира в новом комплексе в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Квартира площад…
€230,000
Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4
ID 625   Продается студия в  Добра Вода. Новый дом, всего на 16 квартир.  В продаже ос…
€46,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
ID 497 Продается квартира с двумя спальнями в доме с бассейном и шикарным расположением н…
€262,350
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/10
ID 496 Продается квартира с одной спальней в доме с бассейном и шикарным расположением на…
€115,200
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
ID 527 Продается квартира с 2 спальнями в Добра Вода в комплексе с бассейном 2 спальни…
€130,000
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
  Продается квартира с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 41 м2 Вторичка…
€73,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке Доб…
€150,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
ID 373 В продаже шикарная квартира с дизайнерским ремонтом и собственным двориком. Лок…
€125,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается квартира в новом комплексе в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Квартира площ…
€230,000
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5
ID 317 СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!!! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА !!! Продажа отличной квартиры в Добра Воде.…
€88,000
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