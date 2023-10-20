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Квартиры
Квартиры в Добра Вода, Черногория
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57 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1
1
42 м²
Introducing a cozy 1-bedroom apartment, perfect for those seeking comfortable living with pi…
€83,000
Рекомендовать
Квартира 20 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
20
15
Продается целое жилое здание в фантастическом месте в городе Добра Вода, Бар. Объект располо…
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
1
4
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€101,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером
Добра Вода, Черногория
2
1
1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€131,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером
Добра Вода, Черногория
2
1
1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€136,350
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
1
1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€90,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
1
2
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€95,950
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
1
1
Продажа квартир в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем Калампер. …
€95,950
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
4
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€80,800
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
3
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€75,750
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
1
1
41 м²
2
Продается роскошная трехкомнатная квартира на первой линии моря в Рафаиловичи.Квартира распо…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
2
2
81 м²
Продажа: Квартира в Черногории в 50 м от моря в комплексе с бассейном и с гаражом 81 м2 …
€170,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Добра Вода, Черногория
4
2
240 м²
5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2
1
2/3
ID 738 Продается квартира с 1 спальней в поселке Добра Вода Расположена на 2-ом этаже …
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
40 м²
Срочная продажа квартиры с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 40м2 Находится на …
€73,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3
46 м²
Комплекс расположен на первой береговой линии моря с кристально чистой водой. Два здание …
€113,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2
38 м²
Новый жилой комплекс располагается в поселке Добра Вода. Представляет собой 3 современных д…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2
155 м²
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2 р…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1
43 м²
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке До…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1
52 м²
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке До…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2
83 м²
Продается квартира в новом комплексе в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Квартира площад…
€230,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
1
25 м²
4
ID 625 Продается студия в Добра Вода. Новый дом, всего на 16 квартир. В продаже ос…
€46,000
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3
2
79 м²
1
ID 497 Продается квартира с двумя спальнями в доме с бассейном и шикарным расположением н…
€262,350
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2
1
38 м²
1/10
ID 496 Продается квартира с одной спальней в доме с бассейном и шикарным расположением на…
€115,200
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3
2
ID 527 Продается квартира с 2 спальнями в Добра Вода в комплексе с бассейном 2 спальни…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2
1
41 м²
2
Продается квартира с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 41 м2 Вторичка…
€73,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
2
1
Продается квартира в современном комплексе, расположенном на первой линии моря в поселке Доб…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3
1
65 м²
1
ID 373 В продаже шикарная квартира с дизайнерским ремонтом и собственным двориком. Лок…
€125,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
3
2
Продается квартира в новом комплексе в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Квартира площ…
€230,000
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Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2
1
70 м²
5
ID 317 СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!!! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА !!! Продажа отличной квартиры в Добра Воде.…
€88,000
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