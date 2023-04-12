Купить вилла в периферийная единица Салоники, Греция

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133 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 980,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
3 ванных комнат
505 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
1 ванных комнат
380 м²
€ 800,000
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
Вилла 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 ванных комнат
250 м²
€ 1,300,000
Property Code: HPS3596 - Villa FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for €1.300.000 . This 250 s…
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 ванных комнат
330 м²
€ 1,100,000
Код недвижимости: HPS3207 - Вилла на продажу в Pylea Epektasi за € 1.100.000. Это 330 кв. Ви…
Вилла 3 спальни
Tagarades, Греция
1 ванных комнат
190 м²
€ 393,000
Код недвижимости: HPS3020 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 373.000. Это 190 кв. Ви…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,480,000
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
219 м²
€ 750,000
Код недвижимости: HPS2970 - Вилла на продажу в Терми Центре за € 750.000. Это 219 кв. Вилла …
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
2 ванных комнат
220 м²
€ 520,000
Код недвижимости: HPS2822 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 520.000. Это 220 кв. Ви…
Вилла 10 спален
Tagarades, Греция
3 ванных комнат
600 м²
€ 2,800,000
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
Вилла 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,900,000
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
1 ванных комнат
225 м²
€ 260,000
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,480,000
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.480.0…
Вилла 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
324 м²
€ 320,000
Property Code: HPS2554 - Villa FOR SALE in Kallikrateia Agios Pavlos for €320.000 . This 324…
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
900 м²
€ 7,000,000
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
450 м²
€ 1,050,000
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
Вилла 7 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат
400 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
345 м²
€ 1,050,000
Код недвижимости: HPS1026 - Вилла на продажу в Терми Центре для € 1 . Это 345 кв. Вилла сос…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
1 040 м²
€ 2,600,000
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 ванных комнат
480 м²
€ 1,300,000
Код недвижимости: HPS92 - Вилла на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 1.300.000. Это 480…
Вилла 12 спален
Pentalofos, Греция
16 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,480,000
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
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