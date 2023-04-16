Купить недвижимость в Гермасойя, Кипр

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Гермасойя
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31 объект найдено
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Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Коттедж 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 478,814
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 495,000
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
199 м²
€ 600,000
Комплекс апартаментов BLISS расположен недалеко от самых известных и престижных жилых районо…
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
72 м²
€ 225,000
Anesis Wellness residences - это просторный жилой комплекс, олицетворяющий собой современную…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Этот роскошная 2-х спальная квартира, расположенная в популярном туристическом районе в Герм…
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Квартира с двумя спальнями, расположена в туристическом районе Гермасойя, в 10 мин. езды от …
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 672,500
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 767,500
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 852,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 246,000
Продается квартира площадью 72 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Эта прекрасная новая 2-спальная квартира на верхнем этаже в комплексе из 27 квартир, располо…
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
3-комнатные квартиры от € 560 000 + НДС Комплекс расположен в великолепном районе Потам…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира класса «Люкс» площадью 118 кв.м. В центре города Лимассол, в …
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