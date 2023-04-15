В каких районах Бургаса стоит рассматривать покупку квартиры

Иностранцы предпочитают чаще всего приобретать недвижимость в Бургасе в тихом и живописном р-не Сарафово, обладающем самостоятельной инфраструктурой: в нее входят безупречные пляжи, множество кафе, спа-центров и магазинов, а также элитные отели и ЖК на побережье. Востребовано также жилье в р-нах Славейков и Лазурь, особенно подходящих для постоянного проживания семей с детьми. Очень недорого можно купить квартиры в р-не Меден Рудник, самом большом в городе. Еще один способ уменьшить траты — купить недвижимость в Бургасе в р-не Зорница, где возводят много новых ЖК (чтобы стоимость квартиры была минимальной, REALTING советует приобретать ее на начальном этапе строительства).

Сколько в среднем стоит квартира в Бургасе

Хотя Бургас — весьма востребованный курорт, цена кв. м. жилья в нем отнюдь не зашкаливающая: 400-600 евро. Имея всего 6,5-10 тыс. евро, можно стать владельцем 1-комнатной квартиры, хотя REALTING рекомендует ориентироваться на 12-15 тыс. — если вас интересует покупка «однушки», и 22-27 тыс., если нужна 2-комнатная квартира. Поскольку летом город наводнен туристами, доход от аренды одной квартиры за 5 месяцев купального сезона не менее 2400 евро, в то время как сдача в долгосрочную аренду дает от 4 тыс. евро в год. В целом недвижимость в Бургасе, Болгария, отличается высокой доходностью — от 7-8% годовых.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке недвижимости. Есть ли особенности покупки недвижимости для иностранцев

Приобретая недвижимость в Бургасе, да и в любом ином городе, вы можете получить ВНЖ, но лишь тогда, когда все купленные вами объекты/объект стоят не менее 300 тыс. евро. Никаких других требований к приобретенной недвижимости нет, ее вид не имеет значения: это может быть и отель, и коттедж, и 10 квартир. Немаловажно, что для болгарского законодательства продажа недвижимости иностранцам ничем не отличается от продажи недвижимости своим гражданам, если только речь не идет о земельных участках. Для приобретения земли придется регистрировать в Болгарии компанию и покупать участок в качестве юрлица.