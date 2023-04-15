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Продажа недвижимости в Бургасе, Болгария

Nesebar
1171
Святой Влас
352
Поморие
168
Созополь
98
Бургас
86
Ахелой
43
Kameno
38
Приморско
38
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1 633 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
75 м² 2 Этаж
€ 82,500
ID 31175584We offer a cozy apartment in complex Sky dreams, 150 m. from the sea and the beac…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м² 2 Этаж
€ 73,900
ID 31172138Apartment with 1 bedroom in a complex in the Magic Dreams complexPrice:73,900 eur…
Квартира 4 спальнив Ravda, Болгария
Квартира 4 спальни
Ravda, Болгария
87 м² -1 Этаж
€ 155,600
#31150796Luxury multi-bedroom apartment in Ravda without maintenance fee.Price: 155 600 euro…
Квартирав Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
41 м² 2 Этаж
€ 34,500
ID 31174434We offer a studio in a quiet picturesque place on the Black Sea coast, in a moder…
Квартира 5 спаленв Несебр, Болгария
Квартира 5 спален
Несебр, Болгария
115 м² 4 Этаж
€ 140,000
#31171538We offer for sale a large apartment in Nessebar.Price: 140 000 euroRooms: 5Total ar…
Квартирав Rusokastro, Болгария
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 138,500
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
36 м² 2 Этаж
€ 38,900
ID 31172060Offered for sale:Studio with courtyard viewCost: 38,900 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
60 м² 1 Этаж
€ 55,000
# 31172352For sale it is offered:1-bedroom apartment with a terrace overlooking the pool and…
Квартирав Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
30 м² 3 Этаж
€ 27,000
#31132942Studio in a new building in Meden Rudnik, BurgasPrice: 27 000 euroTotal area: 30 sq…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
76 м² 4 Этаж
€ 91,200
#31067852We offer for sale a 2-bedroom apartment in Nessebar.Price: 91 200 euroRooms: 2Total…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
51 м² -1 Этаж
€ 46,000
ID 31171458For sale it is offered:Studio with a terrace on the third floorCost: 46,000 euros…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
37 м² 1 Этаж
€ 36,000
31169912Offered for sale:Studio with a separate kitchen area.Cost: 36,000 eurosLocality: Sun…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
88 м² 1 Этаж
€ 90,000
ID 31168028 Оne bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar,Bulgaria - 88, 16m2Price: 90…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
56 м² 2 Этаж
€ 31,500
#31161766For sale apartment with 1 bedroom in Sunny Day 5 complex in Sunny BeachPrice: 31 50…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
108 м² 6 Этаж
€ 388,900
ID 31135466Price: 388,900 euroLocality: NessebarRooms: 3Total area: 108 sq.m.Floor: 6/6Servi…
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м² 3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Студия 1 комнатав Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
1 Количество комнат 44 м² 6/2 Этаж
€ 34,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу студию с видом на бассейн, расположенную на втор…
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
81 м² 5 Этаж
€ 105,000
ID31165582Apartment with 2 bedrooms in complex Aphrodite GardensPrice: 105 000 euroLocation:…
Квартирав Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
31 м² 5 Этаж
€ 36,999
ID31165382Studio for sale.Price: 36 999 euroLocation: Sunny BeachRooms: 1Total area: 31 sq. …
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
94 м² 5 Этаж
€ 105,000
One bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar, Bulgaria-94, 33m2Price: 105 000 euro.To…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
53 м² 1 Этаж
€ 77,800
#31111684We offer for sale a 2-bedroom apartment in the New Nessebar, Black Sea district.Pri…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 49,500
IBG Real Estates рада предложить эту двухкомнатную квартиру с большой террасой, расположенну…
Квартира 1 спальняв Ravda, Болгария
Квартира 1 спальня
Ravda, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4/1 Этаж
€ 43,000
IBG Real Estate предлагает на продажу эту двухкомнатную квартиру с бассейном и видом на море…
Квартира 1 спальняв Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 53,000
IBG Real Estates рада предложить эту 1-комнатную квартиру, расположенную на 5-м этаже в пляж…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 53,000
IBG Real Estates предлагает на продажу апартаменты с одной спальней, расположенные на 6-м эт…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/3 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates предлагает на продажу 1-комнатную квартиру, расположенную на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 6/3 Этаж
€ 72,000
IBG Real Estates рада предложить эту светлую и просторную квартиру с двумя спальнями, распол…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
52 м² 4 Этаж
€ 55,000
#31156578 1-bedroom apartment in Villa Aria, BulgariaPrice: 55,000 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
33 м² 2 Этаж
€ 39,999
ID 31155728Studio in Royal Palm complex (Sveti Vlas)Price: 39 999 euroLocation: Sveti VlasRo…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
58 м² 4 Этаж
€ 88,000
ID31154782Studio in Kostal dreams complexPrice: 88 000 euroLocation: Sveti VlasRooms: 1Total…

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

В каких районах Бургаса стоит рассматривать покупку квартиры

Иностранцы предпочитают чаще всего приобретать недвижимость в Бургасе в тихом и живописном р-не Сарафово, обладающем самостоятельной инфраструктурой: в нее входят безупречные пляжи, множество кафе, спа-центров и магазинов, а также элитные отели и ЖК на побережье. Востребовано также жилье в р-нах Славейков и Лазурь, особенно подходящих для постоянного проживания семей с детьми. Очень недорого можно купить квартиры в р-не Меден Рудник, самом большом в городе. Еще один способ уменьшить траты — купить недвижимость в Бургасе в р-не Зорница, где возводят много новых ЖК (чтобы стоимость квартиры была минимальной, REALTING советует приобретать ее на начальном этапе строительства).

Сколько в среднем стоит квартира в Бургасе

Хотя Бургас — весьма востребованный курорт, цена кв. м. жилья в нем отнюдь не зашкаливающая: 400-600 евро. Имея всего 6,5-10 тыс. евро, можно стать владельцем 1-комнатной квартиры, хотя REALTING рекомендует ориентироваться на 12-15 тыс. — если вас интересует покупка «однушки», и 22-27 тыс., если нужна 2-комнатная квартира. Поскольку летом город наводнен туристами, доход от аренды одной квартиры за 5 месяцев купального сезона не менее 2400 евро, в то время как сдача в долгосрочную аренду дает от 4 тыс. евро в год. В целом недвижимость в Бургасе, Болгария, отличается высокой доходностью — от 7-8% годовых.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке недвижимости. Есть ли особенности покупки недвижимости для иностранцев

Приобретая недвижимость в Бургасе, да и в любом ином городе, вы можете получить ВНЖ, но лишь тогда, когда все купленные вами объекты/объект стоят не менее 300 тыс. евро. Никаких других требований к приобретенной недвижимости нет, ее вид не имеет значения: это может быть и отель, и коттедж, и 10 квартир. Немаловажно, что для болгарского законодательства продажа недвижимости иностранцам ничем не отличается от продажи недвижимости своим гражданам, если только речь не идет о земельных участках. Для приобретения земли придется регистрировать в Болгарии компанию и покупать участок в качестве юрлица.

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