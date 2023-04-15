Купить дом в Каменецкий район, Беларусь

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43 объекта найдено
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Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 18,913
Лот 7061. В продаже дом в деревне на берегу реки Белая. Стены возведены из бруса и обложены …
Дом
Каленковичи, Беларусь
43 м²
€ 4,053
Продается дом в аг. Каленковичи. Брестская обл., Каменецкий р-н. Общая площадь 43/17.…
Дом
Высокое, Беларусь
145 м²
€ 104,472
Жилой дом в Каменецком р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 145,0 кв.м, общ.- 145,0 кв.м, жил.-…
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 121,583
Лот 6904. Уютные деревянные домики для незабываемого отдыха в Беловежской пуще. В домах имею…
Дом
Каленковичи, Беларусь
43 м²
€ 4,503
Продаётся дом в Каменецком р-не, аг.Каленковичи. Общ.площадь 43/17.3/8, 2 комнаты. Участок 0…
Дом
Турна Большая, Беларусь
115 м²
€ 45,931
Лот 3205. Просторный кирпичный дом в деревне в пригороде Бреста. Дом утеплен и оштукатурен, …
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 4,953
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем дом в жилом состоянии в д…
Дом
Высокое, Беларусь
194 м²
€ 64,574
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем кирпичный жилой дом в г. В…
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 19,363
Лот 3346. Жилой кирпичный дом на 4 жилые комнаты в Каменецком районе. Кровля - металлочерепи…
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
5 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 324,222
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,106
Лот 6392. Дом в деревне Каменецкого района (район Беловежской пущи). Дом - дерево, ошалеван …
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 13,960
Лот 6389. Коробка жилого одноэтажного дома 10х10 м в живописном месте вблизи с Беловежской п…
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 62,143
Лот 6342. Хочется отличный дом в заповедных местах Беларуси? Этот вариант для вас. Отлично п…
Дом
Минковичи, Беларусь
107 м²
€ 15,761
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 180,123
Лот 6221. Внимание! Уникальное предложение! Продажа в связи с переездом в другую страну. Гот…
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 5,404
Лот 6108. Вам нужен дом в районе и прекрасной инфраструктурой и транспортным сообщением? Тог…
Дом
Войская, Беларусь
93 м²
€ 13,059
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Дом в а.г. Войская, всего в 10 км от…
Дом
Рясна, Беларусь
43 м²
€ 45,031
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,48 кв.м, общ.- 42,80 кв.м, жил…
Дом
Оберовщина, Беларусь
73 м²
€ 13,960
Лот 5850. В продаже квартира, которая находится в двухэтажном кирпичном доме на четыре кварт…
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 15,310
Лот 5747. Одноэтажный жилой дом 1996 года постройки в Каменецком районе Ратайчицкого с/с. Сб…
Дом
Высокое, Беларусь
244 м²
€ 61,242
ЛОТ 0888. Продается добротный двухэтажный жилой дом 2003 г.п. для большой семьи и комфортног…
Дом
Турна Большая, Беларусь
184 м²
€ 84,838
ЛОТ 3903. В продаже отличный жилой дом, расположенный в 13 км от Каменецкого кольца, 2016 го…
Дом
Высокое, Беларусь
106 м²
€ 28,820
Лот 5692. В продаже жилой дом в г. Высокое Каменецкого района. Построен из деревянных щитов,…
Дом
Каменец, Беларусь
94 м²
€ 45,031
ЛОТ 1075. Одноэтажный жилой дом в деревне в Каменецком районе. Стены дома выполнены из газос…
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 8,916
Садовый домик в Каменецком р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 21,3 кв.м, общ.- 21,3…
Дом
Беловежский, Беларусь
89 м²
€ 58,540
Жилой дом в Каменецком р-не. 1989 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 101,3 кв.м, общ.- 89,3 кв…
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 3,152
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Дом 45 к…
Дом
Каменец, Беларусь
54 м²
€ 11,618
ЛОТ 417. Отличное предложение жилого дома в живописном месте: берег реки Лесная, подножие Ка…
Дом
Высокое, Беларусь
396 м²
€ 153,105
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 87,360
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Уютный од…
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