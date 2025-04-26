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Жильё в Каменецком районе, Беларусь

Каменец
24
Дмитровичский сельский Совет
19
Высокое
19
Видомлянский сельский Совет
10
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141 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Срочно! 3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Красноармейская, 1985 г.п., 3 / 3 панель, 64…
$23,200
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,9 кв.м, общ.- 54,9 кв.м, жил.- 40,4 кв.м, …
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Ленина, 1984 г.п., 4 / 4 панель, 55,8 / 53,6 / 29…
$15,600
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 152 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. До 1940 г.п. Реконструкция 2008 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
$67,000
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 85,4 / 81,…
$38,000
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 63,6 кв.м, общ.~ 55,7 кв.м, жил.~ 4…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 3 / 3 кирпич, 42,8 / 42,1 / 2…
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, п. Приозерский, 1968 г.п., 3 / 3 кирпич, 41,9 / 41,2 / 27,4 / 6,4, сан…
$19,500
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1984 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв…
$25,000
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Квартира 1 комната в Пелище, Беларусь
Квартира 1 комната
Пелище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, аг. Пелище, 1971 г.п., 2 / 3 кирпич, 29,4 / 29,4 / 15,3 / 6,1, санузел…
$9,300
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 138 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 143,2 кв.м, общ.- 138,2…
$180,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,3 кв.м, общ.- 27,5 кв.м, жил.- 1…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1965 г.п., 2 / 3 кирпич, 43,6 / 43,0 / 2…
$11,350
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1986 г.п., 4 / 5 кирпич, 49,5 / 49,5 / 31,6…
$21,000
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Квартира в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Квартира в блокированном доме в Каменецком р-не. 2 этажа. Общ.СНБ - 160,0 кв.м, общ.- 105,5 …
$27,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2003 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,2 кв.м, общ.- 155,7 к…
$75,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,6 кв.м, общ.- 42,1 кв.м, жил.- 3…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1991 г.п., 2 / 3 панель, 71,2 / 67,…
$28,800
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Квартира 3 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
3-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Ленина, 1996 г.п., 4 / 4 панель, 71,1 / 66,9 / 42,8 / …
$25,800
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 2 / 3 кирпич, 45,0 / 44,3 / 2…
$8,800
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2023 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 185,5 кв.м, общ.- 172,6 кв.м, жил.…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Парковая, 1986 г.п., 1 / 2 панель, 56,9 / 54,8 / …
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Пионерская, 1994 г.п., 1 / 5 панель, 55,1 / 30,2 / 9,1…
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Школьная, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 54,7 / 52,6 / …
$26,800
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,9 кв.м, общ.- 63,2 кв.м, жил.- 4…
$27,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансард. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 201,1 кв…
$170,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2017 г.п.1 этаж. Общ.СНБ - 256,38 кв.м, общ.- 25…
$190,000
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Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Матросова, 1976 г.п., 3 / 3 блок, 75,1 / 74,1 / 52,7 /…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 45,2 / 44,2 / 33…
$19,100
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,6 кв.м, общ.- 52,6 кв.м, жил.- 3…
$9,000
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