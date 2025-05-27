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Дома с гаражом в Каменецком районе, Беларусь

Дмитровичский сельский Совет
15
Высокое
11
Видомлянский сельский Совет
10
Каменец
10
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2 объекта найдено
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Код объекта 10025 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$17,500
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Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Лот 3346. Продажа дома в д. Волчин Каменецкого районаЖилой кирпичный дом на 4 жилые комнаты.…
$19,500
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Параметры недвижимости в Каменецком районе, Беларусь

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