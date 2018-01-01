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Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Кирения

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,316
;
11
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА:
CP-804

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до

 

сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 160 м² + терраса 18 м² - 165,000 GBP

 

СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Паркинг
Параметры объекта
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 175.0
Цена за м², EUR 1,082
Цена квартиры, EUR 189,316
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,316
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Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-625 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 700 м -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 395m2 Dublex Villa СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! Кипр/ Ени Богазичи (Yeni Boğaziçi) О: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  ID: CP-791   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак Расстояние до моря -4000 м Расстояние до Лефкоша - 30 км Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 218 м² - 460,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства:  Реди к переезду ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Терраса частный сад На 2 этажах терраса на крыше РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
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