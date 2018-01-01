Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Кирения

ID ПРОЕКТА:

CP-804

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до

сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до города Лефкоша - 25 км.

Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 160 м² + терраса 18 м² - 165,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Готовность к проживанию

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Парковка

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.