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Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
;
20
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 
CP-803

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус - 32 м² - 125,000 GBP
1+1 - 65 м² - 187,000 GBP
2+1 Пентхаус - 75 м² - 265,000 GBP

СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2024 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
 Круглосуточная служба эксплуатации
Общие бассейны
Кафе 
Рестораны
Зоны для принятия солнечных ванн
Ландшафтные сады: полностью спроектированные и озелененные 
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка 
Центральная система генераторов
Парковочное место для каждой квартиры
Велосипедная дорожка
Крытый бассейн
Фитнес-зона
Хаммам
Массажный кабинет и комната отдыха
Мини-бар

АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 42.0 – 75.0
Цена за м², EUR 2,873 – 3,415
Цена квартиры, EUR 143,421 – 215,476
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², EUR 3,576
Цена квартиры, EUR 303,938
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
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