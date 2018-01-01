Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения

ID ПРОЕКТА:

CP-803

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -600 м

Расстояние до города Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

1+0 Пентхаус - 32 м² - 125,000 GBP

1+1 - 65 м² - 187,000 GBP

2+1 Пентхаус - 75 м² - 265,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Декабрь 2024 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Круглосуточная служба эксплуатации

Общие бассейны

Кафе

Рестораны

Зоны для принятия солнечных ванн

Ландшафтные сады: полностью спроектированные и озелененные

Детская игровая площадка

Баскетбольная площадка

Центральная система генераторов

Парковочное место для каждой квартиры

Велосипедная дорожка

Крытый бассейн

Фитнес-зона

Хаммам

Массажный кабинет и комната отдыха

Мини-бар

АККОМОДАЦИЯ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.