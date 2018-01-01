Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения

ID ПРОЕКТА:
CP-803
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус - 32 м² - 125,000 GBP
1+1 - 65 м² - 187,000 GBP
2+1 Пентхаус - 75 м² - 265,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Круглосуточная служба эксплуатации
Общие бассейны
Кафе
Рестораны
Зоны для принятия солнечных ванн
Ландшафтные сады: полностью спроектированные и озелененные
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка
Центральная система генераторов
Парковочное место для каждой квартиры
Велосипедная дорожка
Крытый бассейн
Фитнес-зона
Хаммам
Массажный кабинет и комната отдыха
Мини-бар
АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.