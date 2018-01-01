Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia

Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра

от €133,787

50–67 м² 2

Сдача в: 2023

ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 - 67 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.