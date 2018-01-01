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Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€125,063
;
14
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 

  • CP-802

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

  • 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи проекта.

LOCATİON: Кипр/Кирения

  • Расстояние до моря -400М
  • Расстояние до Лефкоша-25км
  • Аэропорт Эркан – 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

  • 1+0 Penthouse - 49 m² - 109 000 GBP
  • 1+1 - 78 m² - 155 000 GBP
  • 2+1 - 93 m² - 219 000 GBP

РАСПИСАНИЕ:

  • Дата завершения: Март 2026

ОБЪЕКТЫ:

  •  24/7 обслуживание
  • Коммунальные бассейны
  • Кафе 
  • Рестораны
  • Зоны для загара
  • Ландшафтные сады: полностью спроектированные и посаженные 
  • Детская площадка
  • Баскетбольный Суд 
  • Центральная генераторная система
  • Парковочное место для каждой квартиры
  • Велосипедная дорожка
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-зона
  • Хаммам
  • Массаж и расслабляющая комната
  • Мини бар

РАЗМЕЩЕНИЕ

  • Мы регулярно организуем инспекционные поездки, где предлагаем вам двухдневное пребывание и трансфер из аэропорта, а также посещение с вами всех интересующих вас объектов недвижимости.

 (Конечно без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и зарегистрируйтесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

  • Коммерческая недвижимость находится в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов на острове Кипр с точки зрения как туризма, так и деловой сети. Город вмещает в себя всевозможные удобства. Кроме того, в городе расположены пять университетов и почти сотня отелей.

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 59.0 – 88.0
Цена за м², EUR 2,021 – 2,120
Цена квартиры, EUR 125,063 – 177,842
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 103.0
Цена за м², EUR 2,440
Цена квартиры, EUR 251,274
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€125,063
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