Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи проекта.
LOCATİON: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -400М
Расстояние до Лефкоша-25км
Аэропорт Эркан – 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Penthouse - 49 m² - 109 000 GBP
1+1 - 78 m² - 155 000 GBP
2+1 - 93 m² - 219 000 GBP
РАСПИСАНИЕ:
Дата завершения: Март 2026
ОБЪЕКТЫ:
24/7 обслуживание
Коммунальные бассейны
Кафе
Рестораны
Зоны для загара
Ландшафтные сады: полностью спроектированные и посаженные
Детская площадка
Баскетбольный Суд
Центральная генераторная система
Парковочное место для каждой квартиры
Велосипедная дорожка
Крытый бассейн
Фитнес-зона
Хаммам
Массаж и расслабляющая комната
Мини бар
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, где предлагаем вам двухдневное пребывание и трансфер из аэропорта, а также посещение с вами всех интересующих вас объектов недвижимости.
(Конечно без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и зарегистрируйтесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость находится в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов на острове Кипр с точки зрения как туризма, так и деловой сети. Город вмещает в себя всевозможные удобства. Кроме того, в городе расположены пять университетов и почти сотня отелей.
ID: CP-697
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 - 67 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
Фитнес-зал
Генератор
Парковочные места
Закрытая территория, круглосуточная охрана
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.