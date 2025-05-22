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Квартира в новостройке NCP-152 Incesu Mediterranean Villas is an exclusive residential

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$302,896
;
4
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 27033
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в живописных холмах Алсанчака, Кирения. Расположенный между горами Бешпармак и Средиземным морем, проект включает 32 современных дома, сочетающих минимализм и дух средиземноморской деревни.

Основные особенности:

  • Престижное расположение: в 1 км к югу от центра Алсанчака, 5 км от Кирении

  • Современный средиземноморский дизайн с использованием натуральных материалов

  • Общий бассейн, озеленённые сады, системы отопления и охлаждения

  • Удобный доступ к школам, пляжам, ресторанам и больницам

  • Прямой выход к пешеходным тропам, террасам для загара и кафе у бассейна

Типы объектов:
Все дома включают просторные жилые зоны, частные гаражи, кухни премиум-класса и открытые зоны.

  • Двухуровневые виллы 3+1 с частным гаражом

  • Таунхаусы 2+1

Преимущества расположения:
Уникальная природная и культурная среда с развитой инфраструктурой и видами на море и горы:

  • 1 км до пляжа Инджесу и отелей

  • 5 км до центра Кирении

  • 2 км до больницы

Инфраструктура:

  • Общий бассейн с террасами и баром

  • Ландшафтный дизайн с местными растениями

  • Зоны для прогулок и отдыха

  • Комната первой помощи, парковка, интернет, спутниковое и телефонное подключение

  • Полностью оборудованные системы отопления и кондиционирования

Условия оплаты:
50% при бронировании, оставшиеся 50% — в гибких рассрочках (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
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Цена квартиры, USD 419,925
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 115.0
Цена за м², USD 2,634
Цена квартиры, USD 302,896

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-152 Incesu Mediterranean Villas is an exclusive residential
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$302,896
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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