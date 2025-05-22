Квартира в новостройке NCP-152 Incesu Mediterranean Villas is an exclusive residential

О проекте:

Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в живописных холмах Алсанчака, Кирения. Расположенный между горами Бешпармак и Средиземным морем, проект включает 32 современных дома, сочетающих минимализм и дух средиземноморской деревни.

Основные особенности:

Престижное расположение: в 1 км к югу от центра Алсанчака, 5 км от Кирении

Современный средиземноморский дизайн с использованием натуральных материалов

Общий бассейн, озеленённые сады, системы отопления и охлаждения

Удобный доступ к школам, пляжам, ресторанам и больницам

Прямой выход к пешеходным тропам, террасам для загара и кафе у бассейна

Типы объектов:

Все дома включают просторные жилые зоны, частные гаражи, кухни премиум-класса и открытые зоны.

Двухуровневые виллы 3+1 с частным гаражом

Таунхаусы 2+1

Преимущества расположения:

Уникальная природная и культурная среда с развитой инфраструктурой и видами на море и горы:

1 км до пляжа Инджесу и отелей

5 км до центра Кирении

2 км до больницы

Инфраструктура:

Общий бассейн с террасами и баром

Ландшафтный дизайн с местными растениями

Зоны для прогулок и отдыха

Комната первой помощи, парковка, интернет, спутниковое и телефонное подключение

Полностью оборудованные системы отопления и кондиционирования

Условия оплаты:

50% при бронировании, оставшиеся 50% — в гибких рассрочках (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.

О нас:

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