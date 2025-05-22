Квартира в новостройке NCP-152 Incesu Mediterranean Villas is an exclusive residential

О проекте:
Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в живописных холмах Алсанчака, Кирения. Расположенный между горами Бешпармак и Средиземным морем, проект включает 32 современных дома, сочетающих минимализм и дух средиземноморской деревни.
Основные особенности:
Престижное расположение: в 1 км к югу от центра Алсанчака, 5 км от Кирении
Современный средиземноморский дизайн с использованием натуральных материалов
Общий бассейн, озеленённые сады, системы отопления и охлаждения
Удобный доступ к школам, пляжам, ресторанам и больницам
Прямой выход к пешеходным тропам, террасам для загара и кафе у бассейна
Типы объектов:
Все дома включают просторные жилые зоны, частные гаражи, кухни премиум-класса и открытые зоны.
Двухуровневые виллы 3+1 с частным гаражом
Таунхаусы 2+1
Преимущества расположения:
Уникальная природная и культурная среда с развитой инфраструктурой и видами на море и горы:
1 км до пляжа Инджесу и отелей
5 км до центра Кирении
2 км до больницы
Инфраструктура:
Общий бассейн с террасами и баром
Ландшафтный дизайн с местными растениями
Зоны для прогулок и отдыха
Комната первой помощи, парковка, интернет, спутниковое и телефонное подключение
Полностью оборудованные системы отопления и кондиционирования
Условия оплаты:
50% при бронировании, оставшиеся 50% — в гибких рассрочках (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.
О нас:
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