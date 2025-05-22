Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.

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Двухэтажные апартаменты с тремя спальнями 179 м2 с панорамным видом на море и горы, расположенные всего в 250 метрах от побережья в районе Боаз.

На первом этаже находится просторная гостиная с панорамными окнами и выходом на две террасы площадью 29 м2 и 20 м2, откуда открывается великолепный вид на Средиземное море, а также подсобное помещение.

На втором этаже расположены три спальни, каждая из которых имеет свою террасу 4,42 м2 и 21,65 м2 с живописными видами на море и окружающий ландшафт.

Закрытый жилой комплекс со всеми расположен в 10 км от города Фамагуста, рядом с комплексом находится магазин Лемар, в 7 км от поселка находится туристический центр Бафра с его известными пяти-звездочными отелями Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Детский бассейн

Детская площадка

Кафе

Фитнес-центр

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Массажный кабинет

Сауна

Супермаркет

Парковые зоны

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