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  4. Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.

Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.

Богази, Северный Кипр
от
$269,762
BTC
3.2087621
ETH
168.1849392
USDT
266 709.2427171
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26486
ID новостройки на Realting
In CRM: 3258
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Двухэтажные апартаменты с тремя спальнями 179 м2 с панорамным видом на море и горы, расположенные всего в 250 метрах от побережья в районе Боаз.

На первом этаже находится просторная гостиная с панорамными окнами и выходом на две террасы площадью 29 м2 и 20 м2, откуда открывается великолепный вид на Средиземное море, а также подсобное помещение.

На втором этаже расположены три спальни, каждая из которых имеет свою террасу 4,42 м2 и 21,65 м2 с живописными видами на море и окружающий ландшафт.

Закрытый жилой комплекс со всеми расположен в 10 км от города Фамагуста, рядом с комплексом находится магазин Лемар, в 7 км от поселка находится туристический центр Бафра с его известными пяти-звездочными отелями Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Кафе
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Массажный кабинет
  • Сауна
  • Супермаркет
  • Парковые зоны

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Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

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Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$269,762
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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