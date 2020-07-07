Золотая Виза — это льготное получение ВНЖ с последующим предоставлением ПМЖ в одной из зарубежных стран за участие в государственной инвестиционно-миграционной программе. Иностранец вкладывает определенную сумму денег в недвижимость, производство, акции или ценные бумаги. Взамен правительство предоставляет постоянный вид на жительство по упрощенной процедуре.

Таким способом власти Евросоюза, азиатских стран и многих островных государств поддерживают интернационализацию предпринимательской деятельности и привлекают на свою территорию материально обеспеченных, платежеспособных зарубежных граждан с легальным источником капитала.

Что нужно для получения Golden Visa: направления для инвестирования

Для оформления статуса резидента по программе Золотая Виза необходимо вкладывать денежные средства в развитие государства. Возможно это несколькими способами:

Покупка недвижимости в личное пользование или для получения прибыли в будущем (один либо несколько объектов на определенную сумму);

Аренда объекта в течение 5 лет с выплатой в год не менее 10000-12000 евро и внесением государственной пошлины (актуально для некоторых стран);

Открытие депозита в одном из местных банков;

Выкуп доли компании, учрежденной гражданами страны на собственный капитал;

Приобретение ценных бумаг, выпущенных государством (акции, облигации и пр.);

Организация личного бизнеса с созданием новых рабочих мест.

В отдельных странах допускается приобретение квартир и домов в ипотеку. Но только при условии, что сумма значительно превышает обозначенный действующим законодательством объем вложений.

Кто может претендовать на Золотую Визу

Соискатель обязан соответствовать определенным требованиям:

Возраст. От 18 лет. Банковский счет. Открыт в стране, где планируется проживание. Легальность доходов. Официальными документами подтверждено происхождение суммы, лежащей на депозите. Положительная репутация. Отсутствие непогашенных судимостей и открытого уголовного производства у соискателя. Соблюдение условий программы. В полном объеме выполненные перед правительством государства финансовые обязательства. Медицинская страховка. Каждому претенденту на ВНЖ нужно иметь действующую медстраховку на свое имя, открытую в лицензированной страховой компании с местной аккредитацией.

Претендент должен на законных правах пребывать на территории страны и иметь в своем распоряжении финансовые средства, достаточные для покрытия личных и семейных расходов на проживание. Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц.

Положительные аспекты получения ВНЖ по Золотой Визе

Заявки на оформление ВНЖ в рамках программы Golden Visa рассматриваются в течение 30-60 дней. От соискателя не требуется сдавать экзамен по истории государства и языку. Обязательным условием является проживание на территории страны сроком до 1 недели в течение календарного года, а в некоторых странах проживание не требуется вообще. Дополнительно инвестору предоставляются широкие налоговые льготы и выдается полный пакет социально-экономических гарантий.

Среди главных преимуществ Золотой Визы:

проживание в странах со стабильной экономикой и понятными правилами ведения бизнеса;

свободное передвижение по Шенгенской зоне (и/или Латинской Америке для стран Карибско-Тихоокеанского бассейна);

преференции в налогообложении (при желании инвестор может сменить налоговую резиденцию);

доступ к престижному образованию (возможны льготы и бонусы при поступлении в ВУЗы);

качественное медицинское обслуживание;

возможность в ближайшем будущем стать полноправным гражданином зарубежной страны.

ВНЖ получает только претендент. Во многих странах вид на жительство оформляется по единой процедуре мужу/жене и несовершеннолетним детям инвестора, родителям, бабушкам/дедушкам сторон и гражданским супругам (в отдельных государствах).

Где можно получить Золотую Визу в обмен на покупку недвижимости

По программе Golden Visa в Греции соискателю необходимо приобрести объект коммерческой или жилой недвижимости по цене от 250.000 €. Иным способом получения ВНЖ является аренда жилой недвижимости на срок более 10 лет, где общая сумма платежей должна составлять не менее 250.000 €. ВНЖ будет действительным в течение ближайших 5 лет. Далее золотая греческая виза будет продлеваться на неопределенный срок до тех пор, пока инвестор удерживает вклады. В отдельных случаях ВНЖ может быть выдан изначально на 10 лет.

За покупку недвижимости от 250.000 € можно получить ВНЖ в Латвии. Вместе с собственником временный вид на жительство получают его супруг/супруга и несовершеннолетние дети. Стоит отметить, что для получения золотой визы также потребуется оплатить пошлину, которая составляет не менее 5% от стоимости купленного объекта недвижимости.

На Мальте установлены еще более интересные условия. Недвижимость разрешено не только покупать, но и брать в долгосрочную аренду (на 5 лет с выплатой не менее 10.000 € ежегодно). Стоимость недвижимости зависит также от региона. Примечательно то, что для получения гражданства супругом/супругой не обязательно состоять в официальном браке. Достаточно предоставить совместные фотографии за несколько лет и сделать выписку с банковского счета, подтверждающую денежные переводы между партнерами.

В Турции ради статуса ВНЖ в недвижимость понадобится вложить 250.000 $, хотя еще в 2018 году сумма составляла 1.000.000 $. Стоит отметить, что не вся недвижимость, которую можно приобрести за 250.000 долларов, подойдет для получения ВНЖ. Жильё должно пройти оценку стоимости недвижимости, а также должно быть куплено у гражданина Турции. Однако, если все условия соблюдены, местные власти проявляют лояльность к инвесторам и создают для них благоприятный экономический климат. В качестве бонуса к турецкому паспорту прилагается возможность получить по программе E2 инвесторскую визу в США.

В Объединенных Арабских Эмиратах сумма вложений зависит от продолжительности действия визы, на которую претендует инвестор. Если речь идет о пятилетней визе, вкладчик должен вложить в недвижимость не менее 5.000.000 арабских дирхам (≈1.360.000 $). Если инвестор претендует на десятилетнюю визу, сумма его вложений должна составлять 10.000.000 арабских дирхам (≈2.720.000 $). Обязательным условием является отсутствие кредитов.

Чтобы обосноваться в Испании и оформить ВНЖ, нужно выбрать и купить жилой или коммерческий объект стоимостью от 500.000 €. В этом случае статус временно проживающего дают не только основному собственнику, но и материально зависимым родственникам. Спустя 183 дня проживания на территории государства инвестор становится испанским налоговым резидентом и обязуется платить в казну государства соответствующие взносы за полученную прибыль в любой стране мира.

Чтобы стать гражданином Кипра, необходимо приобрести один или несколько объектов недвижимости на сумму не менее 2.000.000 €.

В Литве, Италии, Словакии, Чехии, Люксембурге, Словении, Бельгии, Швеции, Эстонии, Финляндии и Великобритании ВНЖ через покупку недвижимости не предоставляется.

Почему стоит задуматься о получении Золотой Визы в Португалии

Как утверждают иностранные партнеры, лучший вариант для получения Золотой Визы Португалии — приобретение недвижимости. Для того чтобы обосноваться в стране, понадобится купить квартиру, дом или коммерческое здание. Португалия предлагает три варианта получения ВНЖ за инвестиции. Приобрести недвижимость можно за 280.000 €, 350.000 € и 500.000 €. Сумма вложений зависит от многих факторов. Например, чтобы получить Золотую Визу, потратив при этом 350.000 €, необходимо, чтобы приобретаемое жилье было построено не менее 35 лет назад и подлежало реконструкции. Что касается минимального взноса, помимо двух вышеуказанных условий, есть еще одно — объект должен находиться на территории с меньшей плотностью населения.

Однако не только благодаря сумме вложений в недвижимость Португалия является одной из самых популярных стран для получения ВНЖ. В этой стране можно получить гражданство уже через 5 лет. В течение этого времени на территории Португалии проживать не обязательно, в отличие, например, от Греции, где для получения гражданства необходимо проживать на территории страны не менее 5 лет. Ко всему прочему, обладатели португальской Золотой Визы получают специальный налоговый статус, который позволяет им не платить налог на доход со всего мира.

Стоит отметить, что многие жители Португалии свободно владеют английским языком. Именно поэтому обладатели Золотой Визы не сталкиваются с такой проблемой, как языковой барьер.

Golden Visa за инвестиции — в какие страны вкладывать деньги

В Великобритании и для открытия ВНЖ необходимо вложить в экономику страны £2 млн. Чтобы запустить процесс, инвестор обязан доказать, что деньги находятся на счету не менее 2 лет и имеют легальное происхождение. Кроме того, на английской территории необходимо прожить как минимум полгода.

В Испании надо сделать вклад в местный банк, приобрести ценные бумаги или выкупить долю/доли в испанских компаниях на сумму от 1 млн. евро. Можно приобрести облигации государственного займа на 2 млн. евро или открыть собственную компанию с предоставлением рабочих мест испанским гражданам.

За ВНЖ на Филиппинах требуется инвестировать 75.000 $ в одобренный и утвержденный властями экономически выгодный проект. Допускается вложение в производственные фирмы или компании по оказанию услуг. Среди областей, где приветствуется зарубежное инвестирование:

связь;

транспорт;

путешествия и туризм;

инжиниринг и строительство;

образование;

экология;

медицина и социальная сфера;

финансы;

развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

Ускоренное получение статуса ВНЖ в Италии потребует солидных затрат. Можно купить государственные или банковские ценные бумаги на сумму 2 млн. евро и не продавать их в течение ближайших 2 лет. На 2 года вложить 1 млн. евро в юридическое лицо, зарегистрированное и ведущее деятельность на итальянской территории. Либо сделать благотворительное пожертвование в размере миллиона евро на проекты, связанные с культурой, историей, повышением качества образования и научными исследованиями. Для того чтобы поддержать перспективный иновационный стартап и получить при этом ВНЖ Италии, потребуется полмиллиона евро.

Золотая Виза в Болгарию обойдется в 512.000 € — на эту сумму необходимо будет купить государственные облигации. За ВНЖ Мальты нужно заплатить почти в 2 раза меньше. Инвестор также должен внести взнос в размере 30.000 € в Государственный фонд Мальты и приобрести либо арендовать жилье на острове.

Полезные советы соискателям

При подаче заявки на получение Золотой Визы нужно предоставить документы, подтверждающие легальность капитала. Это одно из самых актуальных требований не только в миграционных службах европейских стран, но и в азиатских, а также тихоокеанских государствах. Для представителей властей крайне важно, чтобы инвестиции иностранцев были абсолютно прозрачными и законными.

Фото: Envato