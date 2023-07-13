В каких странах отказывают в шенгенских визах чаще всего? Рейтинг

В визовых центрах каких стран сложнее всего получить шенгенскую визу? По статистике 2022 года, вершину антирейтинга занимает Алжир, следом идет Индия. Какие еще страны входят в первую десятку?

Согласно официальной статистике, чаще всего отказывают в выдаче шенгенских виз в визовых центрах Алжира (179 409 отказа), Индии (121 188 отказов) и Турции (120 876 отказов). Следом идут: Марокко (119 346), Россия (68 753), Тунис (48 909), ОАЭ (42 10542 105), Нигерия (39 189), Иран (33 679), Египет (31 27131 271).

Однако интересно посмотреть на эти же страны по количеству отказов в процентном соотношении к количеству выданных виз. При таком взгляде ситуация выглядит так: