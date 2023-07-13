В визовых центрах каких стран сложнее всего получить шенгенскую визу? По статистике 2022 года, вершину антирейтинга занимает Алжир, следом идет Индия. Какие еще страны входят в первую десятку?

Согласно официальной статистике, чаще всего отказывают в выдаче шенгенских виз в визовых центрах Алжира (179 409 отказа), Индии (121 188 отказов) и Турции (120 876 отказов). Следом идут: Марокко (119 346), Россия (68 753), Тунис (48 909), ОАЭ (42 10542 105), Нигерия (39 189), Иран (33 679), Египет (31 27131 271). 

Однако интересно посмотреть на эти же страны по количеству отказов в процентном соотношении к количеству выданных виз. При таком взгляде ситуация выглядит так:

Страна  Количество выданных виз Количество отказов в выдаче Процент отказов

Турция

778 409

120 876

15,5 %

Российская Федерация

687 239

68 753

10,0 %

Индия

671 928

121 188

18,0 %

Марокко

423 201

119 346

28,2 %

Алжир

392 053

179 409

45,8 %

Саудовская Аравия

357 764

18 292

5,1 %

Соединенное Королевство

282 109

11 482

4,1 %

Таиланд

208 356

16 869

8,1 %

Объединенные Арабские Эмираты

187 196

42 105

22,5 %

Тунис

168 346

48 909

29,1 %

Египет

167 995

31 271

18,6 %

 

 