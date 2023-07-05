В этих странах в 2023 году жить безопаснее всего
Глобальный индекс мира (GPI) ежегодный отчет с анализом стран по огромному количеству факторов, от уровня насилия и преступности до терроризма и международных конфликтов.
Global Peace Index 2023 года показывает, что ситуация в мире ухудшается девятый год подряд: в 84 странах отмечается улучшение, а в 79 — обратная тенденция. Это связано с ростом гражданских беспорядков и политической нестабильности после COVID, а также усилением региональных и глобальных конфликтов. Конфликты становятся все более интернациональными: в настоящее время 91 страна вовлечена в ту или иную форму внешнего конфликта, по сравнению с 58 странами в 2008 году.
Вот 15 самых безопасных стран в мире на данный момент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К слову, Исландия лидирует в индексе GPI каждый год, начиная с 2008 года. Она в очередной раз стала самой безопасной страной в мире, благодаря низкому уровню преступности, а также низким военным расходам и такому же уровню международных конфликтов.
Ознакомиться более подробно с итогами анализа можно с помощью этой .