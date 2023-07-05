В этих странах в 2023 году жить безопаснее всего

Глобальный индекс мира (GPI) опубликовал ежегодный отчет с анализом стран по огромному количеству факторов, от уровня насилия и преступности до терроризма и международных конфликтов.

Global Peace Index 2023 года показывает, что ситуация в мире ухудшается девятый год подряд: в 84 странах отмечается улучшение, а в 79 — обратная тенденция. Это связано с ростом гражданских беспорядков и политической нестабильности после COVID, а также усилением региональных и глобальных конфликтов. Конфликты становятся все более интернациональными: в настоящее время 91 страна вовлечена в ту или иную форму внешнего конфликта, по сравнению с 58 странами в 2008 году.

Вот 15 самых безопасных стран в мире на данный момент

Страна Оценка 1. Исландия 1.124 2. Дания 1.31 3. Ирландия 1.312 4. Новая Зеландия 1.313 5. Австрия 1.316 6. Сингапур 1.332 7. Португалия 1.333 8. Словения 1.334 9. Япония 1.336 10. Швейцария 1.339 11. Канада 1.35 12. Чехия 1.379 13. Финляндия 1.399 14. Хорватия 1.45 15. Германия 1.456

К слову, Исландия лидирует в индексе GPI каждый год, начиная с 2008 года. Она в очередной раз стала самой безопасной страной в мире, благодаря низкому уровню преступности, а также низким военным расходам и такому же уровню международных конфликтов.