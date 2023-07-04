Гражданство без инвестиций и родителей-иностранцев. В каких странах можно быстрее всего получить гражданство по натурализации?

В каких странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего? Сегодня рассмотрим варианты стран, где для этого потребуется от двух до пяти лет, а также расскажем, какова в этих странах примерная стоимость жизни.

Получить гражданство другой страны можно разными способами: родиться в ней (что самый быстрый способ), иметь там родственников, вступить в брак с гражданином страны, либо даже инвестировать и получить взамен паспорт .

Но есть еще один способ, для которого не нужно иметь родителей-иностранцев или инвестировать огромные суммы денег — это получение гражданства по натурализации. Суть этого способа в том, что нужно легально прожить определенное количество времени в целевой стране, соблюдая все законы. Сколько времени — зависит от страны. А отсчет этого периода начинается с момента получения ВНЖ, а в некоторых странах (к примеру, в Канаде) даже ПМЖ.

Поэтому сегодня мы выясним, в каких именно странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего. Рассмотрим варианты от 2 до 5 лет.

Прожить 2 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране Аргентина Аренда «однушки» — $150-250, коммуналка — $50, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $7. Перу Аренда «однушки» — $250-400, коммуналка — $60, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $3.

Прожить 3 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране Армения Аренда «однушки» — $650-950, коммуналка — $110, проездной на месяц — $11, обед в недорогом кафе — $8. Гондурас Исключения: граждане Центральной Америки (достаточно прожить 1 год), испанцы и латиноамериканцы (хватит 2 лет проживания). Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $110, проездной на месяц — $50, обед в недорогом кафе — $5.50. Израиль Аренда «однушки» — $800-1000, коммуналка — $220, проездной на месяц — $60, обед в недорогом кафе — $18. Канада Аренда «однушки» — $1000-1200, коммуналка — $140, проездной на месяц — $73, обед в недорогом кафе — $15. Парагвай Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $55, проездной на месяц — $26, обед в недорогом кафе — $4. Польша Аренда «однушки» — $500-600, коммуналка — $210, проездной на месяц — $25, обед в недорогом кафе — $7. Сербия Аренда «однушки» — $300-400, коммуналка — $140, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $7. Эквадор Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $50, проездной на месяц — $18, обед в недорогом кафе — $3.

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Прожить 4 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране Австралия Аренда «однушки» — $1200-1500, коммуналка — $200, проездной на месяц — $110, обед в недорогом кафе — $17. Бразилия Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $70, проездной на месяц — $40, обед в недорогом кафе — $5.

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