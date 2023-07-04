В каких странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего? Сегодня рассмотрим варианты стран, где для этого потребуется от двух до пяти лет, а также расскажем, какова в этих странах примерная стоимость жизни. 

Получить гражданство другой страны можно разными способами: родиться в ней (что самый быстрый способ), иметь там родственников, вступить в брак с гражданином страны, либо даже инвестировать и получить взамен паспорт

Но есть еще один способ, для которого не нужно иметь родителей-иностранцев или инвестировать огромные суммы денег — это получение гражданства по натурализации. Суть этого способа в том, что нужно легально прожить определенное количество времени в целевой стране, соблюдая все законы. Сколько времени — зависит от страны. А отсчет этого периода начинается с момента получения ВНЖ, а в некоторых странах (к примеру, в Канаде) даже ПМЖ.

Поэтому сегодня мы выясним, в каких именно странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего. Рассмотрим варианты от 2 до 5 лет.

Прожить 2 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране
Аргентина Аренда «однушки» — $150-250, коммуналка — $50, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $7.
Перу Аренда «однушки» — $250-400, коммуналка — $60, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $3.

Прожить 3 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране
Армения Аренда «однушки» — $650-950, коммуналка — $110, проездной на месяц — $11, обед в недорогом кафе — $8.

Гондурас

Исключения: граждане Центральной Америки (достаточно прожить 1 год), испанцы и латиноамериканцы (хватит 2 лет проживания).

 Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $110, проездной на месяц — $50, обед в недорогом кафе — $5.50.
Израиль Аренда «однушки» — $800-1000, коммуналка — $220, проездной на месяц — $60, обед в недорогом кафе — $18.
Канада Аренда «однушки» — $1000-1200, коммуналка — $140, проездной на месяц — $73, обед в недорогом кафе — $15.
Парагвай Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $55, проездной на месяц — $26, обед в недорогом кафе — $4.
Польша Аренда «однушки» — $500-600, коммуналка — $210, проездной на месяц — $25, обед в недорогом кафе — $7.
Сербия Аренда «однушки» — $300-400, коммуналка — $140, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $7.
Эквадор Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $50, проездной на месяц — $18, обед в недорогом кафе — $3.

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Прожить 4 года и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране
Австралия Аренда «однушки» — $1200-1500, коммуналка — $200, проездной на месяц — $110, обед в недорогом кафе — $17.
Бразилия Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $70, проездной на месяц — $40, обед в недорогом кафе — $5.

Прожить 5 лет и получить гражданство

Страна Стоимость жизни в стране
Бельгия Аренда «однушки» — $700-850, коммуналка — $190, проездной на месяц — $50, обед в недорогом кафе — $16.
Латвия Аренда «однушки» — $300-400, коммуналка — $290, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $10.
Люксембург Аренда «однушки» — $1400-1700, коммуналка — $250, обед в недорогом кафе — $20.
Нидерланды Аренда «однушки» — $1000-1300, коммуналка — $230, проездной на месяц — $90, обед в недорогом кафе — $16.
Мальта Аренда «однушки» — $750-900, коммуналка — $100, проездной на месяц — $27, обед в недорогом кафе — $15.
Португалия Аренда «однушки» — $600-800, коммуналка — $120, проездной на месяц — $42, обед в недорогом кафе — $9.50.
Финляндия Аренда «однушки» — $700-850, коммуналка — $120, проездной на месяц — $63, обед в недорогом кафе — $13.
Франция Аренда «однушки» — $600-750, коммуналка — $170, проездной на месяц — $68, обед в недорогом кафе — $15.
Чехия Аренда «однушки» — $600-750, коммуналка — $280, проездной на месяц — $24, обед в недорогом кафе — $8.
Швеция Аренда «однушки» — $650-900, коммуналка — $85, проездной на месяц — $80, обед в недорогом кафе — $12.
Албания Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $80, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $5.5.
Великобритания Аренда «однушки» — $800-1000, коммуналка — $230, проездной на месяц — $80, обед в недорогом кафе — $18.
Ирландия Аренда «однушки» — $1300-1500, коммуналка — $200, проездной на месяц — $110, обед в недорогом кафе — $15.
Мексика Аренда «однушки» — $300-500, коммуналка — $60, проездной на месяц — $20, обед в недорогом кафе — $8.
Новая Зеландия Аренда «однушки» — $900-1100, коммуналка — $135, проездной на месяц — $100, обед в недорогом кафе — $15.
Панама Аренда «однушки» — $450-800, коммуналка — $90, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $8.
Россия Аренда «однушки» — $250-400, коммуналка — $100, проездной на месяц — $28, обед в недорогом кафе — $8.
США Аренда «однушки» — $1400-1700, коммуналка — $180, проездной на месяц — $70, обед в недорогом кафе — $18.
Тайвань Аренда «однушки» — $300-450, коммуналка — $80, проездной на месяц — $40, обед в недорогом кафе — $4.
Турция Аренда «однушки» — $200-350, коммуналка — $70, проездной на месяц — $20, обед в недорогом кафе — $4.
Украина Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $80, проездной на месяц — $9, обед в недорогом кафе — $5.
Уругвай Аренда «однушки» — $450-550, коммуналка — $130, проездной на месяц — $45, обед в недорогом кафе — $15.
Южная Корея Аренда «однушки» — $350-500, коммуналка — $150, проездной на месяц — $42, обед в недорогом кафе — $6.
Япония Аренда «однушки» — $450-700, коммуналка — $170, проездной на месяц — $65, обед в недорогом кафе — $7.