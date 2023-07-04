Гражданство без инвестиций и родителей-иностранцев. В каких странах можно быстрее всего получить гражданство по натурализации?
В каких странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего? Сегодня рассмотрим варианты стран, где для этого потребуется от двух до пяти лет, а также расскажем, какова в этих странах примерная стоимость жизни.
Получить гражданство другой страны можно разными способами: (что самый быстрый способ), иметь там родственников, вступить в брак с гражданином страны, либо даже .
Но есть еще один способ, для которого не нужно иметь родителей-иностранцев или инвестировать огромные суммы денег — это получение гражданства по натурализации. Суть этого способа в том, что нужно легально прожить определенное количество времени в целевой стране, соблюдая все законы. Сколько времени — зависит от страны. А отсчет этого периода начинается с момента получения ВНЖ, а в некоторых странах (к примеру, в Канаде) даже ПМЖ.
Поэтому сегодня мы выясним, в каких именно странах можно получить паспорт по натурализации быстрее всего. Рассмотрим варианты от 2 до 5 лет.
Прожить 2 года и получить гражданство
|Страна
|Стоимость жизни в стране
|Аргентина
|Аренда «однушки» — $150-250, коммуналка — $50, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $7.
|Перу
|Аренда «однушки» — $250-400, коммуналка — $60, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $3.
Прожить 3 года и получить гражданство
|Страна
|Стоимость жизни в стране
|Армения
|Аренда «однушки» — $650-950, коммуналка — $110, проездной на месяц — $11, обед в недорогом кафе — $8.
|
Гондурас
Исключения: граждане Центральной Америки (достаточно прожить 1 год), испанцы и латиноамериканцы (хватит 2 лет проживания).
|Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $110, проездной на месяц — $50, обед в недорогом кафе — $5.50.
|Израиль
|Аренда «однушки» — $800-1000, коммуналка — $220, проездной на месяц — $60, обед в недорогом кафе — $18.
|Канада
|Аренда «однушки» — $1000-1200, коммуналка — $140, проездной на месяц — $73, обед в недорогом кафе — $15.
|Парагвай
|Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $55, проездной на месяц — $26, обед в недорогом кафе — $4.
|Польша
|Аренда «однушки» — $500-600, коммуналка — $210, проездной на месяц — $25, обед в недорогом кафе — $7.
|Сербия
|Аренда «однушки» — $300-400, коммуналка — $140, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $7.
|Эквадор
|Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $50, проездной на месяц — $18, обед в недорогом кафе — $3.
Прожить 4 года и получить гражданство
|Страна
|Стоимость жизни в стране
|Австралия
|Аренда «однушки» — $1200-1500, коммуналка — $200, проездной на месяц — $110, обед в недорогом кафе — $17.
|Бразилия
|Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $70, проездной на месяц — $40, обед в недорогом кафе — $5.
Прожить 5 лет и получить гражданство
|Страна
|Стоимость жизни в стране
|Бельгия
|Аренда «однушки» — $700-850, коммуналка — $190, проездной на месяц — $50, обед в недорогом кафе — $16.
|Латвия
|Аренда «однушки» — $300-400, коммуналка — $290, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $10.
|Люксембург
|Аренда «однушки» — $1400-1700, коммуналка — $250, обед в недорогом кафе — $20.
|Нидерланды
|Аренда «однушки» — $1000-1300, коммуналка — $230, проездной на месяц — $90, обед в недорогом кафе — $16.
|Мальта
|Аренда «однушки» — $750-900, коммуналка — $100, проездной на месяц — $27, обед в недорогом кафе — $15.
|Португалия
|Аренда «однушки» — $600-800, коммуналка — $120, проездной на месяц — $42, обед в недорогом кафе — $9.50.
|Финляндия
|Аренда «однушки» — $700-850, коммуналка — $120, проездной на месяц — $63, обед в недорогом кафе — $13.
|Франция
|Аренда «однушки» — $600-750, коммуналка — $170, проездной на месяц — $68, обед в недорогом кафе — $15.
|Чехия
|Аренда «однушки» — $600-750, коммуналка — $280, проездной на месяц — $24, обед в недорогом кафе — $8.
|Швеция
|Аренда «однушки» — $650-900, коммуналка — $85, проездной на месяц — $80, обед в недорогом кафе — $12.
|Албания
|Аренда «однушки» — $250-350, коммуналка — $80, проездной на месяц — $15, обед в недорогом кафе — $5.5.
|Великобритания
|Аренда «однушки» — $800-1000, коммуналка — $230, проездной на месяц — $80, обед в недорогом кафе — $18.
|Ирландия
|Аренда «однушки» — $1300-1500, коммуналка — $200, проездной на месяц — $110, обед в недорогом кафе — $15.
|Мексика
|Аренда «однушки» — $300-500, коммуналка — $60, проездной на месяц — $20, обед в недорогом кафе — $8.
|Новая Зеландия
|Аренда «однушки» — $900-1100, коммуналка — $135, проездной на месяц — $100, обед в недорогом кафе — $15.
|Панама
|Аренда «однушки» — $450-800, коммуналка — $90, проездной на месяц — $30, обед в недорогом кафе — $8.
|Россия
|Аренда «однушки» — $250-400, коммуналка — $100, проездной на месяц — $28, обед в недорогом кафе — $8.
|США
|Аренда «однушки» — $1400-1700, коммуналка — $180, проездной на месяц — $70, обед в недорогом кафе — $18.
|Тайвань
|Аренда «однушки» — $300-450, коммуналка — $80, проездной на месяц — $40, обед в недорогом кафе — $4.
|Турция
|Аренда «однушки» — $200-350, коммуналка — $70, проездной на месяц — $20, обед в недорогом кафе — $4.
|Украина
|Аренда «однушки» — $200-300, коммуналка — $80, проездной на месяц — $9, обед в недорогом кафе — $5.
|Уругвай
|Аренда «однушки» — $450-550, коммуналка — $130, проездной на месяц — $45, обед в недорогом кафе — $15.
|Южная Корея
|Аренда «однушки» — $350-500, коммуналка — $150, проездной на месяц — $42, обед в недорогом кафе — $6.
|Япония
|Аренда «однушки» — $450-700, коммуналка — $170, проездной на месяц — $65, обед в недорогом кафе — $7.