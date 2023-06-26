Хотите жить в Италии? Один из местных городов вам даже заплатит за это

Хотите поселиться в одном из великих итальянских городов искусства? Мантуя, расположенная в северном регионе Ломбардия, заплатит новым жителям за переезд.

К итальянским деревням, которые уже давно заманивают на постоянное проживание иностранцев, присоединился и город. Речь о городе Мантуя с населением около 50,000 человек, который известен своими дворцами эпохи Возрождения и отличной кухней. Те, кто туда переедет, будут получать гранты на оплату аренды в размере €150 в месяц.

Власти заявили, что будут принимать около 100 заявок в год на получение финансового вознаграждения. Все желающие должны лишь заключить договор аренды жилья на срок не менее года. Схема открыта как для семей, так и для частных лиц.

Городской совет выделил на эту инициативу в общей сложности €400,000: половину средств распределят в этом году, а остальную часть — в 2024-м. Власти надеются, что эта схема поможет смягчить проблемы старения населения.

«Если к данным о снижении рождаемости добавить старение населения, то в большинстве итальянских городов в ближайшие несколько лет неработающих людей будет больше, чем работающих», — говорит мэр Мантуи Маттиа Палацци.

«Нам необходимо увеличить численность постоянного населения в ближайшие несколько лет, увеличить количество людей, которые работают и приносят доход» — заключил мэр.

Заявки на участие в программе можно будет подавать ближе к концу лета.