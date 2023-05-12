Итальянская деревня Петралия-Сопрана, расположенная к юго-востоку от столицы Палермо, привлекает новых жителей материальным вознаграждением взамен на их переезд на постоянное место жительство в поселение. Сумма, которую предлагают, — €5000.

Для того, чтобы получить грант, нужно купить и, при необходимости, отремонтировать недвижимость в муниципалитете. Правительство города преследует цель остановить процесс депопуляции, который заметно усилился за последнее десятилетие. В настоящее время население коммуны Петралия-Сопрана составляет всего 2992 жителя, в то время как на ее территории имеется более 50 нежилых домов.

Для подачи заявки на получение выплат необходимо обратиться непосредственно к городскому совету, используя контактную информацию, предоставленную на официальном сайте . Власти региона советуют поспешить.