Стоимость аренды в Великобритании достигла нового максимума. Это связано с жилищным кризисом и миллионами недостающих домов в стране , о котором мы уже писали ранее.

Британские арендаторы конкурируют за ограниченное количество домов, сдаваемых в аренду. И из-за этого в государстве растет арендная плата. Согласно информации компании недвижимости Rightmove, за пределами Лондона цена за аренду достигла в среднем рекордных 1190 фунтов стерлингов в месяц (€1350), а в самом Лондоне она превысила 2500 фунтов стерлингов (€2840). Что интересно, средняя арендная плата за пределами Лондона росла 13 кварталов подряд.

Важно сказать, что в период с января по март 2023 года количество объектов недвижимости, которые можно арендовать, выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако их по-прежнему в 2 раза меньше, чем в 2019 году. Несоответствие между спросом и предложением наблюдается по всей Великобритании.

«В этом году мы наблюдаем некоторые ранние признаки улучшения уровня предложения, хотя в настоящее время на горизонте не ожидается значительного притока новой недвижимости, доступной для аренды, и несоответствие будет сохраняться в течение некоторого времени», — сказал Тим Баннистер из компании Rightmove.

Причиной нехватки доступной недвижимости для аренды отчасти является тот факт, что поколение домовладельцев, которые приобрели жилье с помощью ипотечных кредитов, уходит на пенсию и продает свою недвижимость.

По данным компании Hamptons, около 140,000 человек, которые в 1990-х годах приобрели недвижимость для сдачи в аренду, продали ее в прошлом году, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию. Это привело к нехватке доступной недвижимости для аренды, так как новые арендодатели не заполняют оставшуюся нишу.