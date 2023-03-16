В Британии наблюдается серьезный жилищный кризис: на местном рынке жилья недостает более 4 миллионов домов. А еще по всей Англии средний дом стоит более чем в 10 раз больше средней зарплаты, а уровень вакантных площадей в Королевстве ниже 1%. Отчет об этой проблеме подготовил ведущий аналитический центр Соединенного Королевства, Center for Cities.

Эксперты разбирались, в чем главные причины такого кризиса, как и почему проблема усугубилась за последние 75 лет и что нужно сделать, чтобы в будущем в Британии жилья хватало всем.

Ключевые тезисы из отчета аналитиков

Проблема. В Великобритании накопились миллионы недостающих домов.

Сегодня в Британии не хватает 4,3 миллиона домов — их нет на национальном рынке жилья, поскольку они так и не были построены.

Проблемы с жильем в Великобритании стали появляться в начале послевоенного периода, а не в его конце. То есть, после принятия Закона о городском и сельском планировании 1947 г. Это привело к тому, что темпы жилищного строительства в Англии и Уэльсе упали более чем на треть: с 2% роста в год в период с 1856 по 1939 год до 1,2% в период с 1947 по 2019 год.

Решение. Нужно провести большую реформу планирования.

Для этого нужно:

Заменить дискреционную систему планирования новой, гибкой системой зонирования. И она должна быть основана на правилах. То есть должен быть осуществлен переход от неопределенного, индивидуального принятия решений к четкой системе с конкретными правилами. Нарастить объемы частного жилищного строительства.

Текущая цель правительства по строительству — 300,000 домов в год. Аналитики говорят, что даже при таком объеме восполнить существующий дефицит жилья можно будет не менее чем за полвека. Для более оперативного решения проблемы, нужно строить 442,000 домов в год в течение следующих 25 лет.

«Большие проблемы требуют больших решений, и если правительство хочет избавиться от незавершенного строительства домов, оно должно сначала провести реформу планирования. Невыполнение этого требования только продолжит ограничивать потенциал жилищного строительства в Англии». — подчеркнул Эндрю Картер, исполнительный директор Center for Cities.