В каких странах можно купить квартиру за €30,000? Нашли 6 вариантов по всему миру

Недвижимость за €30,000 — это всегда некий компромисс: в ремонте, расположении, площади и т. д. Но в любом случае это недвижимость, которую можно рассматривать и как инвестицию, и как место для жизни — главное, найти нужный вариант. Архитектор Антон Гарустович нашел на платформе Realting.com 6 квартир по всему миру, которые можно купить до €30,000 (есть варианты и дешевле). Вы бы стали в таких жить?

Квартира в Сицилии за €30,000

Первая страна, на которую Антон Гарустович обратил внимание, — это Италия. По его словам, отдельные регионы этой страны идеально подходят для саббатикала — длительного отпуска из-за выгорания на работе. Однако есть и «ловушки», где недвижимость за €1 евро превращается в затраты на несколько сотен тысяч евро, потому что чаще всего такие объекты требуют реставрации.

Квартира 1 спальня Alessandria della Rocca, Италия €30,000 2 ванных комнат

— Италия, — это прекрасная солнечная страна, которая располагает к отдыху и размеренному стилю жизни. Недвижимость стоимостью до €30,000 я сразу стал искать в Сицилии, потому что именно туда можно уехать на год из любой страны на саббатикал.

Нужно понимать, что север и юг Италии — это практически разные страны. Если на севере это более цивилизованные регионы: Милан, Рим, то юг — это в хорошем смысле отдых у бабушки в деревне. А Сициллия — это вообще отдельный остров, который имеет свою историю, специфику и свои «правила игры» в сфере недвижимости.

— Я бы рассматривал квартиру в Сицилии для того, чтобы приезжать летом на море. Особенно такое жилье подходит тем, кто хочет отдохнуть от работы и от общения с людьми. Здесь практически нет тусовочных мест, зато есть потрясающая природа и возможность доехать до побережья в кратчайшие сроки.

— Здесь на самом деле понятно, что ты получаешь за такие деньги — уникальные эмоции, которые больше получить невозможно нигде, потому что место безумно красивое.

Квартира в Турине за €35,000

Квартира 1 спальня Турин, Италия €35,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/5 Этаж

— Для того чтобы показать и другую сторону Италии, я нашел объявление о продаже квартиры в Турине. Это город на севере страны, третий по величине в Италии. Здесь очень развита сфера туризма, но, помимо этого, здесь развита и промышленность. В Турине, например, расположен завод «Фиат».

Найти более-менее хорошую квартиру в районе €30,000 здесь довольно сложно, поэтому продажа двухкомнатных апартаментов за €35,000 — уникальный случай. И еще интересен тот факт, что эта квартира будет хороша и под сдачу, и для того, чтобы в ней жить самому.

— Турин — это богатый регион, где много рабочих мест, много люксовых деревень, где отдыхают все европейцы. Плюс это промышленный город с хорошим доходом. Можно купить там квартиру и потом искать там же работу или место для учебы. Кстати, в Турине располагаются 15 университетов, в том числе, например, Институт дизайна, Университет гастрономических наук, Политехнический институт (один из самых престижных в Европе).

Квартира в Черногории за €32,000

— Черногорию я бы рассматривал для инвестиций хотя бы потому, что уже буквально через 4 года эта страна войдет в Евросоюз. В этой стране есть два основных города, где я бы рассматривал покупку недвижимости: Будва и Бар. И я даже удивлен, что смог найти квартиры стоимостью около €30,000.

— В Будве продается квартира площадью всего 19 «квадратов». Однако у этого объекта есть одно большое преимущество — дом расположен прямо на побережье. Здесь же и вся «тусовочная» жизнь: бары, рестораны, клубы и дискотеки.

Кроме того, недвижимость в Черногории я бы рассматривал еще и потому, что из этой страны открыты практически все очень интересные направления: недалеко Болгария, Сербия, Босния, Словения и даже Италия (через Адриатическое море).

— В Черногории довольно велико русскоговорящее сообщество, поэтому влиться в жизнь этой страны будет несложно. Релокейт не станет проблемой при том условии, что у вас есть дистанционная работа, потому что найти работу иностранцу в Будве довольно трудно.

Если жить в Будве самому не хочется, то конкретно эту квартиру можно купить под сдачу. Найти арендаторов, на мой взгляд, будет нетяжело.

Комната в квартире в Литве за €25,000

— В последнее время Литва и Латвия стали очень модными направлениями для релокейта. Именно эти страны становятся своеобразным «хабом» для русскоговорящего населения.

— Вильнюс сейчас стал одним из деловых центров Европы, где располагается множество офисов международных компаний. Литовцы сейчас усиленно развивают инфраструктуру для бизнеса, строят бизнес-центры, открывают офисные пространства. Именно поэтому, покупая недвижимость в Литве сейчас, вы открываете практически «окно в Европу».

— Такое быстрое развитие ситуации, конечно, отразилось и на стоимости «квадрата» на рынке недвижимости. Я нашел интересное предложение за €25,000 — но это не квартира, а комната площадью 12,8 кв. м. в трехкомнатной квартире. Здесь нет мебели, но сделан косметический ремонт. Дом расположен недалеко от центра города.

Такая покупка — выгодная инвестиция, на мой взгляд, потому, что стоимость этой квартиры будет расти и затем комнату можно будет как минимум продать за те же деньги (а может быть, и дороже).

Квартира в Латвии за €32,000

Квартира 1 комната с террасой Рига, Латвия €33,000 1 Количество комнат 20 м² 3/3 Этаж

— В столице Латвии продается очень симпатичная квартира за €33,000, и это другая специфика для бизнеса: здесь актуальна морская промышленность, логистика и туризм. Причем здесь даже не обязательно иметь удаленную работу — найти работу можно будет и на месте, потому что Рига — это своеобразный «перевалочный пункт» для Швеции и всего Балтийского моря.

У меня есть довольно много знакомых предпринимателей, которые живут в Латвии и считают эту страну лучшим местом для жизни.

— В этой квартире сделан отличный ремонт, она полностью готова к проживанию. Несмотря на то, что дом расположен в непосредственной близости к центру города, здесь есть и несколько рек, а значит, будет, где прогуляться после рабочего дня.

Да и в целом Рига — это очень красивый город с уникальной архитектурой. Если нужны европейская культура, благородство и размеренность, то вам точно нужно ехать в Литву.

Квартира в Грузии за €21,471

Студия 1 спальня Батуми, Грузия €22,617 1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 9/15 Этаж

— Грузия — открытие этого года. Очень много специалистов из разных сфер, у которых есть возможность работать удаленно, переехали на ПМЖ в Тбилиси. Комфортный климат, относительно низкие цены, потрясающая природа — это то, зачем едут в Грузию.

— За €21,471 сейчас можно купить новостройку на побережье в Батуми. Это отличный вариант для инвестиций, потому что курорты Батуми пользуются высокой популярностью сейчас, и эта тенденция, я думаю, сохранится на ближайшие 5-10 лет.

Сейчас жилье в Грузии строится бешеными темпами, причем недвижимость появляется целыми комплексами. Это удобно, потому что есть возможность купить новостройку «под ключ»: с ремонтом или организацией ремонта, с красивой придомовой территорией и подземными паркингами. При желании застройщик предоставит даже сопровождение этого объекта — сделает ремонт, с меблировкой (на что хватит остатка денег), будет рекламировать объект и найдет арендаторов.

Найти недвижимость за €30,000 можно практически в любой стране мира. Если четко понимать, с какой целью покупается такая квартира или дом, то найти нужный объект на платформе Realting.com можно будет за считанные дни.

— В итоге можно кардинально поменять свою жизнь, просто купив квартиру и став европейцем.