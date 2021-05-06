Черногория — небольшая страна в центре Европы с приятным климатом, благополучной социальной средой и среднеевропейским уровнем жизни. Стоимость домов и апартаментов в Черногории сравнительно невысока — в районе 300-400 тыс. евро в среднем в больших городах. Но можно найти варианты и от 30-40 тыс. евро в деревушках.

Самая привлекательная недвижимость на берегу моря в Черногории находится в Бока-Которской бухте с ее очаровательными курортными городками и богатым культурным наследием, охраняемым ЮНЕСКО. Следом по востребованности идет Будванская ривьера — среди желающих обзавестись жильем в Черногории довольно много тех, кто рассматривает именно эту зону, несмотря на то, что плотность населения здесь продолжает увеличиваться. Где в этой стране недвижимость пользуется спросом и почему, поможет выяснить эта статья.

Лучшие города Черногории для сдачи жилья в аренду

Наибольшей популярностью у туристов пользуются, конечно, курортные города. Именно в них рентабельно приобретать черногорскую недвижимость для последующей сдачи в аренду. Что это за локации?

Будва

Будва — туристический центр притяжения Черногории: Старый город с его крепостной стеной, приморская цитадель XV века, старинные церкви и романтичные извилистые улочки с домами в лучших традициях средиземного стиля.

Миниатюрные площади летом собирают огромное количество туристов на фестивали. Это самый популярный курорт Черногории — в сезон население Будвы в 15 тыс. человек вырастает почти в 6 раз. Поэтому многие иностранцы в первую очередь рассматривают возможность вложиться именно в апартаменты в Будве.

Котор

Котор хорош и для инвестиций, и для жизни. Природа в окружении гор, роскошный залив и обилие культурных памятников со времен средневековья привлекают туристов и инвесторов со всего мира, но в основном французов, россиян, скандинавов и немцев.

Здесь крупный морской порт, в который в сезон ежедневно на круизных лайнерах прибывает по 5000 человек. Это также культурный и исторический центр страны.

Рентабельна черногорская недвижимость в городах и по соседству с Котором — в Прчани, Доброте, Столиве.

Святой Стефан

Святой Стефан — город, по праву считающийся визиткой побережья Черногории. За последние годы инфраструктура здесь очень разрослась следом за спросом. Сюда съезжаются любители тихого пляжного отдыха. Святой Стефан — курорт, пользующийся большой популярностью у звезд мирового уровня, потому и цены здесь нескромные — около 3-6 тыс. евро за кв. м.

Херцег-Нови

Херцег-Нови — один из самых крупных городов Черногории, находящихся поблизости хорватской границы. Здесь теплое сухое лето, в зимние месяцы почти нет осадков — климат очень благоприятный для жизни и отдыха. Черногорская недвижимость в этом городе пережила бум спроса после появления нового морского порта.

И для жизни, и для инвестиций

Тиват

Тиват — средоточие элитного жилья, здесь расположена марина Порто Монтенегро, самый фешенебельный комплекс в Черногории. Второй центр притяжения — коттеджный поселок Tivat Hills. Тиват находится всего в 7 км от одноименного аэропорта.

Здесь проживает всего около 10.000 человек. В Тивате довольно большой контраст и цен, и инфраструктуры — если вас интересует недвижимость на берегу моря в Черногории и вы присматриваете варианты в новых локациях Тивата, это может стоить до 1,5 млн евро и выше. В старых районах можно найти варианты за 80-90 тыс. евро.

Бар

Бар — также один из основных портов Черногории, он расположился под сенью горы Румия. Город входит в число самых солнечных европейских локаций, уже в середине мая вода здесь прогревается до 24-26 °C. Исторический район Бара находится всего в 4 км от моря.

Сегодня городок по праву признан музеем под открытым небом. Именно здесь был коронован первый король Черногории, а по соседству с Баром, в Мировице, находится старейшее оливковое дерево возрастом 2000 лет.

Сутоморе

Сутоморе — еще один курорт, привлекающий инвесторов, которых интересует недвижимость на берегу моря в Черногории. Сутоморе с его живописными пляжами, растянувшимися на 2,5 км, и большим ассортиментом недорогого жилья — хороший выбор для тех, кому близок спокойный семейный досуг.

Какие еще локации популярны в Черногории

Пераст — еще один старинный городок на берегу Бока-Которского залива.

Моринь с ее прекрасным пляжем, усеянным галькой, чистыми прибрежными водами и обилием плодовых садов.

Бигово с самой красивой в Черногории, а может, и во всей Адриатике, бухтой.

Биела с прекрасной экологической ситуацией, уникальной флорой и фауной.

Люта с ее уединенными ресторанчиками и старинными дворцами у горного хребта Ловчен.

Город-музей Цетине с обилием религиозно-исторических памятников.

Петровац с рощами маслин и сосновым лесом на берегу бухты.

Луштица Бэй на полуострове Луштица.

Что учитывать при выборе

Если вас интересует недвижимость Черногории, обращайте внимание на размер, инфраструктуру города, его близость к морю и популярность у туристов — все эти факторы влияют не только на стоимость, но и на комфорт во время пребывания в стране.

Все зависит от того, с какой целью вы приобретаете жилье в Черногории — для инвестиций больше подойдут дома и апартаменты в Будве, Которе и Херцег-Нови. Если подбираете недвижимость для проживания, ориентируйтесь на свои предпочтения — в стране много как уединенных деревушек, так и развитых городов, в которых культурно-социальная жизнь кипит, особенно в сезон.