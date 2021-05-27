Рынок недвижимости предлагает огромный выбор жилья на любой вкус. Сегодня можно найти множество интересных вариантов, в том числе в бюджетном сегменте. Одно из самых популярных решений, когда вопрос соотношения цены, метража и комфортности стоит особенно остро — квартиры-студии. Этот сравнительно новый для стран СНГ формат жилья на Западе пользуется большим спросом уже более 50 лет.

Из статьи вы узнаете все о преимуществах и особенностях студий в качестве жилья и объекта инвестиций.

Квартира-студия — что это?

Студии ведут свою историю более полувека, началась она в США. Этот формат жилья наибольшую популярность ожидаемо снискал у молодежи, бездетных людей и творческих натур, которым требуется уединение, а много пространства наоборот не нужно.

Студия — это однокомнатное жилое помещение без перегородок и стен, которые отделяли бы зону для отдыха, сна и кухни. Отдельно выделен лишь санузел с душем, но есть варианты таких квартир, где душ и туалет не в отдельном помещении, а за неплотной перегородкой.

Как же владельцы студий зонируют пространство — спросите вы? Решений существует несколько: от контрастных обоев и окрашивания до перепадов уровня пола и особой расстановки мебели.

Чем студия отличается от «однушки»? Классификация пространства

В студии, в отличие от однокомнатного жилья, нет разделения площади на жилую и нежилую. Если в 1-к. квартире есть деление на прихожую, жилую комнату, кухню и санузел, в студии выделен лишь санузел, и то не всегда. Сразу за входной дверью студии — жилое пространство. Это идеальный вариант для одного-двух человек.

Юридические моменты

Формальные права владения студией отличаются от аналогичных прав на стандартное жилье. Если в обычной квартире в собственники можно записать всех, кто в ней живет, в равных долях и с одинаковыми правами владения, владеть студией может только один человек.

Тем не менее, ни первое, ни второе отличие от однокомнатного жилья не снижает спрос на студии. Причины просты — такие квартиры дешевле, плюс в них больше простора для самовыражения при оформлении интерьера.

Преимущества и недостатки студий

Здесь все зависит от того, на какие особенности этого формата жилья обращать внимание и что для вас приоритетнее. Например, семье с детьми или человеку с крупным питомцем в студии будет, скорее всего, тесно. Хотя во многих новостройках можно найти просторные студии с большими окнами в пол.

Итак, каковы преимущества этого типа недвижимости:

Обилие свободного пространства — отсутствие углов, дверей и стен, много полезной площади.

Свобода в планировочных решениях — больше возможностей экспериментировать с интерьером.

Доступная цена по сравнению с другими типами квартир.

Хорошая акустика.

Квартиры-студии — отличный вариант для творческих людей с быстрым ритмом жизни.

Недостатки студий:

Отсутствие стен и дверей делает невозможным уединение в такой квартире. Это может стать проблемой, если в студии живет больше одного человека — телевизор слышно из любой точки квартиры, свет включен во всей квартире и т.д.

Запахи из кухонной зоны могут доставлять дискомфорт по той же причине — наличие шкафа на пути запаха жарящейся снеди не остановит его распространение. Но, справедливости ради, установка вытяжки решает эту проблему.

Большим семьям и людям с детьми студии не очень подходят еще и потому, что количество спальных мест, которое можно разместить в студии, все же ограничено.

Почему превращение обычной квартиры в студию — плохая идея

Однокомнатную квартиру можно превратить в студию, просто снеся стены и перегородки. Несмотря на привлекательность этой идеи, нужно помнить о бюрократических проволочках, которые вас ожидают при согласовании перепланировки.

Важно помнить и о том, что не любую перепланировку утвердят, даже если номинально она ничего не нарушает. Проблемы могут возникнуть из-за несущих стен, перестановки санузлов, кухонной раковины, стиральной машины. Поэтому зачастую проще просто купить новую студию, тем более, как правило, они стоят процентов на 30 дешевле стандартных квартир.

Эксперты в сфере строительства отмечают, что сделать из студии типовое жилье в разы легче, чем наоборот. Достаточно просто расставить межкомнатные перегородки и установить двери. Важный момент и плюс такой перепланировки еще и в том, что не потребуется бегать по инстанциям — для переделки студии в обычную квартиру не нужны специальные разрешения.

А вот чтобы сделать из «однушки» студию, придется попотеть — понадобится получить разрешение в органе местного самоуправления (государственной жилищной инспекции, городской администрации или отделах архитектуры). Перед этим у вас должен быть готов проект изменений, с которым нужно подать декларацию о старте строительных работ и также получить на них разрешение. Затем, уже после выполнения перепланировки, следует этап ее приемки.

Но и это еще не все:

Все эти согласования могут занимать много времени — 1-2,5 месяца на получение разрешения, еще около 1 месяца на приемку внесенных изменений и еще 1 месяц на внесение изменений в документы в БТИ.

За несанкционированную перепланировку придется выплатить штраф и с большой долей вероятности вернуть все, как было (если в ходе изменений вы затрагивали несущие конструкции).

Даже имея все разрешительные документы на руках, придется потратить много времени, сил и средств на воплощение проекта в жизнь — перенос коммуникаций, прокладку электрической проводки, отопительных систем, последующий ремонт и восстановление поверхностей.

Кому в студии жить будет комфортно, а кому нет

Рассматривая покупку студии как решение жилищного вопроса, учитывайте состав своей семьи и возможные его изменения в ближайшем будущем.

Кому в квартире такого формата будет комфортно:

Одиноким людям. Здесь сплошные плюсы — много места не требуется, личного пространства в студии хоть отбавляй.

Бездетным парам. Вдвоем также можно с комфортом разместиться даже в малометражной студии, особенно если на покупку одно- или двухкомнатного жилья пока не хватает средств.

Студентам. Студия — практичная и дальновидная альтернатива проживанию в общежитии или на съемной квартире.

Творческим натурам. Свободная планировка дает возможность в полной мере проявить свои дизайнерские способности, плюс хорошая акустика понравится людям, связанным с музыкой или театральным искусством. А свободное пространство позволяет оборудовать в помещении зону для мастерской.

Кому студия точно не подходит для постоянного проживания:

Семьям с детьми. Конечно, для детей можно сделать отдельную зону для игр и сна, но все-таки и им, и родителям будет комфортнее жить в отдельных полноценных комнатах.

Большим семьям. Если ситуация того требует и площадь позволяет, в студии можно разместиться и троим, и пятерым людям, но о комфорте и, тем более, личном пространстве придется забыть.

Людям, страдающим клаустрофобией. Малогабаритные студии не подойдут тем, кто не выносит тесных помещений, но существуют варианты такого жилья метражом и 50, и 100 м².

Подходит ли студия для инвестиций в недвижимость

В этом вопросе все индивидуально — нужно рассматривать каждый случай отдельно. На срок окупаемости и рентабельность недвижимости, и студий в том числе, влияет множество факторов, лишь косвенно связанных с форматом жилья. Например:

положение дел на рынке недвижимости в стране в целом и в конкретном регионе;

расположение дома (как далеко оно от центра, станции метро, промышленных зон, туристических объектов);

«возраст» и класс здания, в котором находится квартира;

инфраструктура района и прилегающих микрорайонов.

Если говорить в общем, вложение денег в студию выгоднее инвестиций в одно- и двухкомнатное жилье. Эта закономерность связана с тем, что цена на студии ниже, чем на обычные квартиры, а потому и окупаются они быстрее.

При этом стоимость аренды студии и однокомнатного жилья почти не отличается, но многое зависит от объекта, региона и района населенного пункта. Например, если в городе много командированных или туристов, спрос будет хорошим, а вот если основная аудитория съемного жилья в населенном пункте — семьи с детьми и семьи из 3 и более человек — срок окупаемости инвестиции в студию может растянуться.

Что в итоге делать инвестору? Перед тем как решать, вкладывать деньги в студию или нет, нужно тщательно изучить ситуацию на рынке. Этот формат жилья может быть как выгодной инвестицией, так и инвестиционным провалом. Будьте предусмотрительны, и ваши вложения принесут плоды.