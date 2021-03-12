Как купить жилье в Черногории и получить ВНЖ в 2021 году? Интервью с экспертами рынка недвижимости

16 марта в инстаграм-аккаунте @realtingcom состоялся прямой эфир на тему «Как купить недвижимость в Черногории и переехать туда на ПМЖ».

В вебинаре приняли участие эксперты с многолетним опытом работы:

Алена Мартыненко , директор международной платформы недвижимости REALTING;

, директор международной платформы недвижимости REALTING; Раушан Валеев, учредитель агентства недвижимости Karatau, Черногория.

Во время вебинара зрители получили ответы на самые актуальные вопросы:

Сколько стоит жилье в Черногории?

Каков процесс покупки недвижимости?

Как найти риэлтора?

И самое главное: как получить ВНЖ или гражданство страны в обмен на покупку недвижимости?

В прямом эфире Раушан Валеев также рассказал о том, как в Черногории относятся к иностранцам, какой в республике уровень медицины и образования и во сколько обойдется проживание в столице.

Каждый зритель, оставивший свой e-mail, получил полное руководство по покупке недвижимости в Черногории.

Самых активных участников ожидал невероятный бонус: наш спикер из Черногории пообещал каждому, кто будет покупать жилье в стране, оплатить проживание в республике в течение времени совершения сделки.

Для тех, у кого не было возможности посмотреть эфир в Instagram, мы опубликовали полное видео на нашем YouTube-канале.

Краткое содержание прямого эфира

Местное население

Черногорцы — гостеприимный и дружелюбный народ. Языкового барьера нет: старшее поколение хорошо понимает русский. Английский изучают в школах, начиная со второго класса. Как отмечает Раушан, черногорский язык достаточно прост в изучении, т. к. похож на славянские языки.

Образование

Система образования сформировалась еще с югославских времен: 1-5 классы относятся к начальной школе, 4-9 — к средней, 9 классов являются обязательными. Затем школьники могут пойти либо в гимназию (4 года), либо в среднее специальное учреждение образования (3 года). Второй вариант позволяет получить разрешение на работу сразу после окончания обучения. Так, продолжительность обучения в Черногории составляет 13 лет.

Дети иностранных граждан могут обучаться в государственных учреждениях, но только на черногорском языке. Также в стране есть множество частных школ, среди которых — русско- и англоязычные.

Медицина

В каждом регионе есть районная клиническая больница. В Подгорице, столице Черногории, клиники оснащены хорошим современным оборудованием. Врачи — высококвалифицированные специалисты, многие из которых приехали из-за рубежа.

Также Раушан рассказал о том, что из-за природы и климата многие туристы приезжают в страну именно на оздоровление.

Трудоустройство

Черногория — небольшая страна с населением 620.000 человек. По этой причине здесь хорошо сбалансирован свой рынок труда. Тем не менее, у иностранцев также не возникает проблем с трудоустройством. Здесь можно работать и по найму, и как предприниматель.

Получение вида на жительство и гражданства

Сейчас в Черногории открыты границы. Гражданам России, Украины и Беларуси не требуются визы на въезд. Срок пребывания в Черногории в качестве туриста зависит от времени года: 90 дней в летний период и 30 дней в зимний.

Получить ВНЖ можно следующими способами:

лечение;

воссоединение семьи;

учеба;

трудоустройство (по найму и/или открытие собственного бизнеса);

покупка недвижимости.

ВНЖ за покупку недвижимости — один из самых популярных способов легализации. Чтобы стать временным резидентом страны, иностранцу необходимо приобрести собственное жилье по любой стоимости. ВНЖ выдается на 365 дней и продлевается ежегодно до тех пор, пока недвижимость остается в собственности иностранца.

Цены на жилье

За последние 3 года в Черногории выросли цены на недвижимость: квартиру за 30.000 евро найти практически невозможно.

Если у покупателя есть, например, 70.000 евро, он может купить однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом на берегу моря в районе Бока-Которского залива. За эту же сумму можно приобрести небольшой дом либо квартиру с несколькими спальнями в районе Будвы или Бара.

Доход от сдачи жилья в аренду

Владелец недвижимости может рассчитывать на 5-7% годовых от той суммы, которую изначально вложил в собственность.

Дополнительные расходы

Покупатель оплачивает только свою недвижимость и нотариальную услугу, стоимость которой зависит от цены объекта (в среднем 350-450 €). Если покупатель приобретает вторичное жилье, он также должен заплатить налог в размере 3% от стоимости жилья.

Раушан рекомендует учесть все расходы на внутреннюю отделку, а также на комиссию, которую возьмет банк за трансграничные платежи.

Налоги и коммунальные платежи

Ежегодный налог на недвижимость составляет от 0,1 до 1% от кадастровой стоимости жилья. Сумма зависит от региона и площади объекта.

Центрального отопления в стране нет, многие жители используют печи, кондиционеры и теплые полы. Стоимость коммунальных услуг составляет до 30 евро в летние месяцы и до 70 в зимние.

Скачать подробное руководство можно по ссылке.

Если после просмотра видео у вас все еще остались вопросы, вы можете оставить заявку на любой объект агентства недвижимости KaraTau. С Вами свяжется Раушан и даст бесплатную консультацию по покупке недвижимости в Черногории.