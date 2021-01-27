Иногда покупатели недвижимости сталкиваются с тем, что не знают, как купить собственность за границей: где искать риэлтора и нотариуса, какие нужны документы, как правильно вносить платежи. Как правило, агентства помогают своим клиентам ответить на эти вопросы. Но один из наших партнеров, владелец компании KaraTau, подошел к решению проблемы еще ответственнее: написал и выпустил пособие по покупке недвижимости в Черногории.

Мы пообщались с Раушаном Валеевым и взяли у него комментарии о том, кому пригодится такая книга и где ее можно найти.

— Раушан, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я персональный риэлтор в Черногории. С 2011 года работаю на Приморье страны: Бар, Будва, Тиват, Котор, Херцег-Нови.

Люблю Черногорию и приглашаю посетить эту страну, чтобы своими глазами увидеть ее красоты, познакомиться с культурой и обычаями.

— Почему именно Черногория?

— Черногория — безопасная страна, в которую молжно въезжать без визы. Вид на жительство здесь получить довольно просто — с помощью покупки недвижимости. В Черногории хорошо развито паромное сообщение с Италией, есть железнодорожный вокзал, из которого регулярно курсирует поезд в Белград. Два аэропорта, Подгорица и Тиват, из которых можно улететь практически в любую точку земного шара.

Предстоящее вступление Черногории в ЕС стимулирует развитие инфраструктуры страны и рост цен на недвижимость.

Это вкратце. Каждый находит здесь свои преимущества и достоинства.

— Что Вас вдохновило на написание пособия? Для кого оно написано?

— Работаю в основном с выходцами из СССР. Анализируя опыт общения с гостями Черногории и свои первые шаги, я составил некую дорожную карту переезда в эту страну. Получилась предлагаемая мини-книга «Как купить ДОМ в Черногории своими силами?». Руководство поможет быстро и безопасно совершить сделку, а также сбережет средства покупателей.

В данной книге подробно расписано, как избежать проблем на следующих этапах сделки:

поиск объекта;

выбор объекта;

открытие расчетного счета;

внесение депозита;

заключение Договора купли-продажи;

сопутствующие платежи;

регистрация сделки в государственных органах;

приемка недвижимости;

коротко о коммунальных расходах;

налоги на недвижимость.

Если после прочтения руководства у покупателей все еще останутся вопросы, Раушан на них с радостью ответит.