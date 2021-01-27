«Как купить ДОМ в Черногории своими силами?» Руководство от Раушана Валеева, директора агентства KaraTau
Иногда покупатели недвижимости сталкиваются с тем, что не знают, как купить собственность за границей: где искать риэлтора и нотариуса, какие нужны документы, как правильно вносить платежи. Как правило, агентства помогают своим клиентам ответить на эти вопросы. Но один из наших партнеров, владелец компании KaraTau, подошел к решению проблемы еще ответственнее: написал и выпустил пособие по покупке недвижимости в Черногории.
Мы пообщались с Раушаном Валеевым и взяли у него комментарии о том, кому пригодится такая книга и где ее можно найти.
— Раушан, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Я персональный риэлтор в Черногории. С 2011 года работаю на Приморье страны: Бар, Будва, Тиват, Котор, Херцег-Нови.
Люблю Черногорию и приглашаю посетить эту страну, чтобы своими глазами увидеть ее красоты, познакомиться с культурой и обычаями.
— Почему именно Черногория?
— Черногория — безопасная страна, в которую молжно въезжать без визы. Вид на жительство здесь получить довольно просто — с помощью покупки недвижимости. В Черногории хорошо развито паромное сообщение с Италией, есть железнодорожный вокзал, из которого регулярно курсирует поезд в Белград. Два аэропорта, Подгорица и Тиват, из которых можно улететь практически в любую точку земного шара.
Предстоящее вступление Черногории в ЕС стимулирует развитие инфраструктуры страны и рост цен на недвижимость.
Это вкратце. Каждый находит здесь свои преимущества и достоинства.
— Что Вас вдохновило на написание пособия? Для кого оно написано?
— Работаю в основном с выходцами из СССР. Анализируя опыт общения с гостями Черногории и свои первые шаги, я составил некую дорожную карту переезда в эту страну. Получилась предлагаемая мини-книга «Как купить ДОМ в Черногории своими силами?». Руководство поможет быстро и безопасно совершить сделку, а также сбережет средства покупателей.
В данной книге подробно расписано, как избежать проблем на следующих этапах сделки:
- поиск объекта;
- выбор объекта;
- открытие расчетного счета;
- внесение депозита;
- заключение Договора купли-продажи;
- сопутствующие платежи;
- регистрация сделки в государственных органах;
- приемка недвижимости;
- коротко о коммунальных расходах;
- налоги на недвижимость.
Если после прочтения руководства у покупателей все еще останутся вопросы, Раушан на них с радостью ответит.