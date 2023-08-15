Как получить грин-карту США 2025: когда подаваться, что учитывать, и почему могут отказать

Когда можно подаваться на грин-карту 2025? Как заполнять анкету и каких ошибок при этом стоит избегать? Какие есть требования для участия в лотерее Green Card ? Как проверить, выиграли ли вы грин-карту, и что будет после этого? Обо всём этом — в нашем исчерпывающем гайде.

Грин-карта — что это такое и что даёт?

Грин-карта, также известная как карта постоянного жителя, — это удостоверяющий личность документ, который правительство США выдаёт иностранцам, получившим право постоянно жить и работать в этой стране.

Обладатели грин-карты имеют равные права с гражданами страны и могут наслаждаться всеми преимуществами, которые предоставляет этот статус. Среди таковых:

Право на постоянное место жительства.

Право на образование.

Возможность законно трудоустроиться в США.

Способность вести собственный бизнес и владеть недвижимостью.

Право на социальные льготы и государственную помощь.

Возможность подать заявление на гражданство США после выполнения требований.

Для оформления грин-карты необходимо обратиться в Службу гражданства и иммиграции США ( USCIS ). Первоначально выдается условная Грин-карта (Conditional Green Card), действительная на протяжении 2 лет. После этого она может быть заменена на постоянную.

Как получить грин-карту США?

Грин-карту США можно получить не только через лотерею, хотя это и самый популярный и универсальный способ получения этого документа. Мы расскажем, какие ещё есть способы :

Брак с гражданином США. Этот метод предполагает построение настоящих отношений с американцем и доказательство нефиктивности брака.

Этот метод предполагает построение настоящих отношений с американцем и доказательство нефиктивности брака. Воссоединение с членами семьи. Если у вас есть близкие родственники в США — супруги, родители, дети, братья или сестры — этот вариант вам подойдет.

Если у вас есть близкие родственники в США — супруги, родители, дети, братья или сестры — этот вариант вам подойдет. Рабочая виза. Вы можете получить грин-карту, находясь в стране по рабочей визе. Для этого ваш работодатель должен предоставить приглашение, и после этого вы сможете подать документы.

Вы можете получить грин-карту, находясь в стране по рабочей визе. Для этого ваш работодатель должен предоставить приглашение, и после этого вы сможете подать документы. Выдающиеся навыки. Этот способ подходит для успешных профессионалов в разных областях: музыкантов, художников, ученых и других. Важно доказать вашу уникальность и достижения.

Этот способ подходит для успешных профессионалов в разных областях: музыкантов, художников, ученых и других. Важно доказать вашу уникальность и достижения. Политическое убежище или беженство. Если вы находитесь под угрозой или в вашей стране идет война, вы можете претендовать на статус беженца.

Если вы находитесь под угрозой или в вашей стране идет война, вы можете претендовать на статус беженца. Инвестиции в экономику. Вложив в американскую экономику от $1,050,000 и создав минимум 10 рабочих мест, вы также сможете получить грин-карту.

Далее мы будем подробно рассказывать именно о лотерее Green Card, которая проводится ежегодно Госдепартаментом США в рамках программы Diversity Visa Program. Примерно 55 тысяч иммиграционных виз выделяется иностранным гражданам каждый год, что дает им возможность получить вид на жительство в США, то есть — Green Card.

Ключевые требования к участию в лотерее Green Card

Лотерея Green Card охватывает широкий круг людей (участвовать могут люди из более чем 100 стран), и для участия в ней почти нет ограничений. Участники не обязаны обладать особым финансовым состоянием. Процесс участия в самой лотерее бесплатен, и расходы, связанные с въездом в США по программе, не слишком велики.

Итак, претенденты на получение Green Card должны соответствовать следующим критериям:

Иметь, как минимум, полное среднее образование или работать по своей специальности не менее двух лет в последние пять лет.

Не иметь уголовного прошлого и судимостей.

Быть здоровыми и не иметь болезней, которые могут представлять угрозу для американского общества.

Обладать гражданством страны, допущенной к участию в лотерее.

Процедура подачи заявки на грин-карту

Человек, стремящийся стать участником такой лотереи, должен посетить веб-сайт https://dvprogram.state.gov/ и заполнить там анкету.

В онлайн-форме будут заданы разнообразные вопросы, на которые соискатель обязан честно ответить. Охват вопросов разнообразен: дата рождения, состав семьи, намерение переезда и так далее.

При заполнении анкеты для регистрации необходимо учитывать следующие важные моменты:

Заполнить анкету корректно и отправить ее вовремя.

Заявку необходимо заполнять на английском языке.

Принимаются анкеты только онлайн, бумажные варианты рассматриваться не будут.

Даже небольшие ошибки при заполнении электронных документов недопустимы.

Неправильные переводы, имена, фамилии заявителя и членов семьи, а также неверные данные о семье, детях и неправильное оформление фотографий могут привести к дисквалификации заявки.

Важно помнить, что каждый кандидат может подать только одну заявку. Создание нескольких анкет для одного человека с целью повышения шансов на выигрыш запрещено. Нарушение данного правила может привести к дисквалификации из программы Diversity Visa Program.

Также необходимо ознакомиться с официальными требованиями к фотографиям участников лотереи.

Почему могут отказать в грин-карте США

Отказать в получении грин-карты могут в следующих ситуациях:

При неполном или некорректном заполнении заявления, а также отсутствии необходимых документов.

Если иностранец был приговорен за серьезное преступление в любой стране.

Если у заявителя есть судимости, где общий срок лишения свободы составляет пять и более лет.

При сокрытии информации или мошенничество при попытке получить визу.

В случае нарушения сроков пребывания в США по ранее выданным визам.

Когда можно подавать заявку на грин-карту 2025 и когда будут известны результаты?

Лотерея «Грин кард» проводится ежегодно. Участники розыгрыша определяются случайным образом специальной компьютерной программой, которая выбирает счастливчиков из тысяч заявок.

В этом году официально подавать заявки на участие в программе лотереи Green Card (Diversity Immigrant Visa Program DV-2025) можно будет с октября 2023 года. Принимать их будут до 8 ноября того же года. Долгожданные результаты будут оглашены 1 марта 2024 года.

Однако не стоит рассчитывать на автоматическое получение грин-карты при выигрыше в лотерее. Существует несколько факторов, которые следует учитывать. Во-первых, грин-карты доступны только для первых 55 тысяч участников, хотя людей, выигравших в лотерею, бывает больше. Во-вторых, процесс получения грин-карты после выигрыша требует сбора и предоставления определенного пакета документов, а также прохождения медобследования, оплаты консульского сбора и успешного прохождения собеседования в консульстве.

На интервью в консульстве и будет принято окончательное решение, смогут ли кандидаты иммигрировать в Соединенные Штаты. Пластиковую карту обычно вручают в течение 4-5 месяцев после пересечения границ и въезда в США.

То есть хронология такова: в 2023 году — подача заявки, в 2024 — оформление карты, в 2025 — въезд в США.