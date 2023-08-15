Как получить грин-карту США 2025: когда подаваться, что учитывать, и почему могут отказать
Когда можно подаваться на грин-карту 2025? Как заполнять анкету и каких ошибок при этом стоит избегать? Какие есть требования для участия в лотерее Green Card ? Как проверить, выиграли ли вы грин-карту, и что будет после этого? Обо всём этом — в нашем исчерпывающем гайде.
Грин-карта — что это такое и что даёт?
Грин-карта, также известная как карта постоянного жителя, — это удостоверяющий личность документ, который правительство США выдаёт иностранцам, получившим право постоянно жить и работать в этой стране.
Обладатели грин-карты имеют равные права с гражданами страны и могут наслаждаться всеми преимуществами, которые предоставляет этот статус. Среди таковых:
- Право на постоянное место жительства.
- Право на образование.
- Возможность законно трудоустроиться в США.
- Способность вести собственный бизнес и владеть недвижимостью.
- Право на социальные льготы и государственную помощь.
- Возможность подать заявление на гражданство США после выполнения требований.
Для оформления грин-карты необходимо обратиться в Службу гражданства и иммиграции США (). Первоначально выдается условная Грин-карта (Conditional Green Card), действительная на протяжении 2 лет. После этого она может быть заменена на постоянную.
Как получить грин-карту США?
Грин-карту США можно получить не только через лотерею, хотя это и самый популярный и универсальный способ получения этого документа. Мы расскажем, :
- Брак с гражданином США. Этот метод предполагает построение настоящих отношений с американцем и доказательство нефиктивности брака.
- Воссоединение с членами семьи. Если у вас есть близкие родственники в США — супруги, родители, дети, братья или сестры — этот вариант вам подойдет.
- Рабочая виза. Вы можете получить грин-карту, находясь в стране по рабочей визе. Для этого ваш работодатель должен предоставить приглашение, и после этого вы сможете подать документы.
- Выдающиеся навыки. Этот способ подходит для успешных профессионалов в разных областях: музыкантов, художников, ученых и других. Важно доказать вашу уникальность и достижения.
- Политическое убежище или беженство. Если вы находитесь под угрозой или в вашей стране идет война, вы можете претендовать на статус беженца.
- Инвестиции в экономику. Вложив в американскую экономику от $1,050,000 и создав минимум 10 рабочих мест, вы также сможете получить грин-карту.
Далее мы будем подробно рассказывать именно о лотерее Green Card, которая проводится ежегодно Госдепартаментом США в рамках программы Diversity Visa Program. Примерно 55 тысяч иммиграционных виз выделяется иностранным гражданам каждый год, что дает им возможность получить вид на жительство в США, то есть — Green Card.
Ключевые требования к участию в лотерее Green Card
Лотерея Green Card охватывает широкий круг людей (участвовать могут люди из более чем 100 стран), и для участия в ней почти нет ограничений. Участники не обязаны обладать особым финансовым состоянием. Процесс участия в самой лотерее бесплатен, и расходы, связанные с въездом в США по программе, не слишком велики.
Итак, претенденты на получение Green Card должны соответствовать следующим критериям:
- Иметь, как минимум, полное среднее образование или работать по своей специальности не менее двух лет в последние пять лет.
- Не иметь уголовного прошлого и судимостей.
- Быть здоровыми и не иметь болезней, которые могут представлять угрозу для американского общества.
- Обладать гражданством страны, допущенной к участию в лотерее.
Процедура подачи заявки на грин-карту
Человек, стремящийся стать участником такой лотереи, должен посетить веб-сайт и заполнить там анкету.
В онлайн-форме будут заданы разнообразные вопросы, на которые соискатель обязан честно ответить. Охват вопросов разнообразен: дата рождения, состав семьи, намерение переезда и так далее.
При заполнении анкеты для регистрации необходимо учитывать следующие важные моменты:
- Заполнить анкету корректно и отправить ее вовремя.
- Заявку необходимо заполнять на английском языке.
- Принимаются анкеты только онлайн, бумажные варианты рассматриваться не будут.
- Даже небольшие ошибки при заполнении электронных документов недопустимы.
Неправильные переводы, имена, фамилии заявителя и членов семьи, а также неверные данные о семье, детях и неправильное оформление фотографий могут привести к дисквалификации заявки.
Важно помнить, что каждый кандидат может подать только одну заявку. Создание нескольких анкет для одного человека с целью повышения шансов на выигрыш запрещено. Нарушение данного правила может привести к дисквалификации из программы Diversity Visa Program.
Также необходимо ознакомиться с участников лотереи.
Почему могут отказать в грин-карте США
Отказать в получении грин-карты могут в следующих ситуациях:
- При неполном или некорректном заполнении заявления, а также отсутствии необходимых документов.
- Если иностранец был приговорен за серьезное преступление в любой стране.
- Если у заявителя есть судимости, где общий срок лишения свободы составляет пять и более лет.
- При сокрытии информации или мошенничество при попытке получить визу.
- В случае нарушения сроков пребывания в США по ранее выданным визам.
Когда можно подавать заявку на грин-карту 2025 и когда будут известны результаты?
Лотерея «Грин кард» проводится ежегодно. Участники розыгрыша определяются случайным образом специальной компьютерной программой, которая выбирает счастливчиков из тысяч заявок.
В этом году официально подавать заявки на участие в программе лотереи Green Card (Diversity Immigrant Visa Program DV-2025) можно будет с октября 2023 года. Принимать их будут до 8 ноября того же года. Долгожданные результаты будут оглашены 1 марта 2024 года.
Однако не стоит рассчитывать на автоматическое получение грин-карты при выигрыше в лотерее. Существует несколько факторов, которые следует учитывать. Во-первых, грин-карты доступны только для первых 55 тысяч участников, хотя людей, выигравших в лотерею, бывает больше. Во-вторых, процесс получения грин-карты после выигрыша требует сбора и предоставления определенного пакета документов, а также прохождения медобследования, оплаты консульского сбора и успешного прохождения собеседования в консульстве.
На интервью в консульстве и будет принято окончательное решение, смогут ли кандидаты иммигрировать в Соединенные Штаты. Пластиковую карту обычно вручают в течение 4-5 месяцев после пересечения границ и въезда в США.
То есть хронология такова: в 2023 году — подача заявки, в 2024 — оформление карты, в 2025 — въезд в США.