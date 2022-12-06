В современном мире как никогда остро стоит вопрос сохранения собственных сбережений, и инвестиции в недвижимость здесь — один из самых доступных инструментов. Однако при всей «понятности» такого инструмента у любого начинающего инвестора возникает множество вопросов, главный из которых — как правильно выбрать страну для инвестиций, чтобы максимально быстро (и, главное, гарантированно) получить доход? Что такое показатель ROI и почему так важно его учитывать? И, наконец, какую недвижимость купить, чтобы точно сдать ее в аренду? Ответы на все эти и многие другие вопросы — в статье REALTING.

Инвестиции в недвижимости — простая теория, которую нужно знать

В постоянно меняющемся мире один из самых популярных способов сохранить свои сбережения — это инвестиции в недвижимость. Большинство начинающих инвесторов выбирают, как правило, жилую недвижимость, и чаще всего покупают квартиру или дом в одной из европейских или приморских стран. Но как правильно выбрать направление для покупки, если нет времени углубляться в тенденции мирового рынка недвижимости? Давайте разберемся с этим вопросом подробнее.

Есть несколько вариантов инвестирования, которые, по своей сути, сводятся к двум моделям поведения на рынке:

купить квартиру в новостройке на этапе строительства для того, чтобы затем продать ее по более выгодной цене;

купить квартиру на первичном или вторичном рынке для того, чтобы сдавать ее в аренду и получать доход ежемесячно.

В первом случае важно понимать перспективность рынка недвижимости, а во втором, помимо этого, особенно важно учитывать ROI — показатель возврата инвестиций. Подробно о том, как рассчитать показатель ROI, можно прочитать в наших предыдущих статьях, и заодно посмотреть данные по самым популярным сейчас направлениям.

Для того, чтобы сделать выбор проще, REALTING на основании всех наблюдений подготовил пять интересных предложений по самым перспективным направлениям.

Португалия. Квартиры в историческом здании, которые никогда не дешевеют

Купить квартиру в новостройке и ждать, когда ее стоимость вырастет, — вот, пожалуй, один из самых простых способов инвестирования в недвижимость. Однако здесь всегда есть вероятность «не угадать»: с районом расположения дома, или этапом стройки, или даже со строительной компанией. Но есть такие варианты недвижимости, где «не угадать» невозможно, потому что их стоимость с годами будет только расти. Такие квартиры уникальны и опытные инвесторы, как правило, скупают их в первую очередь, приберегая для себя или для VIP-арендаторов.

Именно такие апартаменты сейчас можно приобрести в португальском городе Порту, где реализуется амбициозный проект — современный жилой комплекс в историческом здании. Дом расположен недалеко от исторического центра города, который входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО; совсем рядом расположены Национальный театр São João, смотровая площадка Fontainhas, метро, ЖД вокзал и набережная Порто.

Жилой комплекс состоит из трех разных блоков (A, B, С), для каждого из которых характерны черты архитектуры модерна и дворцовой архитектуры начала 20 века. Всего в комплексе будет 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. А еще будет цокольный этаж с парковкой на 15 мест. Закончить строительство планируется к апрелю 2023 года.

Стоимость квартир здесь начинается от €230,000, и они подходят под программу получения золотой визы за инвестиции. Это интересно, потому что по прошествии пяти лет владения ВНЖ этой страны, инвестор может подавать на гражданство или на ПМЖ Португалии.

Литва. Модульные дома как отдельное воплощение свободы

О перспективности рынка недвижимости Литвы эксперты рассказывали еще в начале года. Уже тогда стоимость квартир в крупных городах этой страны росла примерно на 20% в год, и уже к середине 2022 года стоимость «квадрата» жилья в Вильнюсе варьировалась в среднем от €2500 до €3000. При этом на волне высокого спроса уже сейчас есть предложения по €4500 — €5000/кв.м. и выше. Такие крупные города, как Каунас, Клайпеда и Паланга не слишком отстают от столицы, показывая стабильный рост стоимости квадратного метра жилья. Это касается, конечно, не только квартир, но и частных домов, где себестоимость строительства за последние 2 года выросла буквально в несколько раз.

При этом рынок недвижимости Литвы продолжает развиваться семимильными шагами. Крупные международные компании продолжают размещать свои офисы в Вильнюсе, Каунасе и других городах. А значит, спрос на арендное жилье продолжает расти.

В такой ситуации инвестору стоит обратить внимание на максимально эффективные варианты жилья, которые начнут приносить прибыль своему владельцу сразу после приобретения. И один из таких вариантов — модульные дома в пригороде Вильнюса.

Проект «Prusu Namai» — это коттеджный поселок в пригороде Вильнюса, включающий более 300 жилых и коммерческих объектов. Удачное расположение между городами Тракай и Вильнюсом позволяет не только наслаждаться экологически чистым загородным воздухом, но и иметь доступ ко всей необходимой современной инфраструктуре. Добраться до Вильнюса можно всего за 30 минут на собственном автомобиле. А если удаленная работа позволяет проводить больше времени дома, то во время перерыва можно прогуляться по красивейшим историческим местам или отдохнуть у живописного озера, расположенного неподалеку.

Коттеджи, стоимость которых начинается от €122,000, представляют собой модульные дома общей площадью от 67 кв.м. до 200 кв.м. с земельными участками площадью до 22 соток. При этом застройщик готов подобрать коттедж буквально под любой запрос — каждый собственник сможет выбрать тот вариант планировки, который подойдет именно ему. Плюс ко всему, эффективные энергетические решения, принадлежащие местным жителям, позволят продуктивно развивать общественные теплицы и продвигать здоровый образ жизни.

Проект «Prusu Namai» — отличный вариант инвестирования в быстро развивающийся рынок недвижимости Литвы. При этом здесь подходит вариант как долговременных, так и краткосрочных инвестиций.

Греция. Квартиры в жилом комплексе как глоток свежего воздуха

Греция не нуждается в рекламе среди инвесторов — эта страна в последнее время стала невероятно популярной. По сравнению с прошлым годом, недвижимость этой страны иностранцы стали покупать на 67% чаще. Конечно, это обусловило и рост стоимости квадратного метра жилья — квартиры в Греции во втором квартале 2022 года подорожали на 9,4% в годовом исчислении. При том, что спрос на аренду жилья в Греции всегда был невероятно высок, арендные ставки по всей стране выросли за последний год не менее, чем на 12%. Подробнее о рынке недвижимости Греции можно прочитать здесь, а мы пока обратим внимание на проект, который отлично подойдет для инвестиций.

Одна из ведущих девелоперских и инвестиционных компаний в сфере недвижимости в Греции — компания Vitruvius Investments предлагает своим дольщикам исключительный подход и отличные инвестиционные возможности в проекте MELISSIA OXYGEN.

ЖК MELISSIA OXYGEN представляет собой трехэтажный дом, который расположен в северном пригороде греческой столицы — в районе Мелиссия. Отсюда до исторического центра Афин всего 35 минут езды, также недалеко расположены торговые центры Кифисия и Маруси. До ближайшей больницы около 2 километров, до метро — 4 километра, до аэропорта — около 25 километров. При этом муниципалитет Мелиссия — это район, который сочетает в себе все преимущества современной городской инфраструктуры и бонусы загородной жизни. По словам застройщика, проект удачно вписан в местный ландшафт с большими парками, широкими улицами и красивейшими пейзажами.

В жилом комплексе размещаются всего 6 резиденций. Это будут роскошные квартиры с панорамным остеклением и возможностью реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Помимо прекрасных апартаментов, будущие жители смогут наслаждаться просторными зонами общего пользования с садом на крыше, детской игровой площадкой и тренажерным залом на открытом воздухе.

По словам застройщика, этот проект сочетает в себе доступную роскошную жизнь со спокойствием, которое может предложить загородная жизнь, и это идеальный вариант как для новых покупателей, так и для инвесторов.

Стоимость квартир здесь стартует от €395,000.

Черногория. Перспективные квартиры на берегу моря

Черногория для инвесторов стала открытием последнего пятилетия. В этой стране сочетаются все блага современной цивилизации и величие исторического прошлого. Черногория неизменно становится одной из самых популярных стран у туристов. При этом сюда приезжают и те, кто любит «ленивый» отдых на пляже, и те, кто предпочитает активный отдых в горах. Особенно востребовано черногорское направление туристами из Германии, Франции, Бельгии, Египта и Израиля. По словам министра экономического развития и туризма Горана Джокавича, у Черногории есть огромный потенциал и все предпосылки для привлечения богатых туристов.

Перспективность покупки квартиры здесь неоспорима: стоимость квартир на этапе котлована разительно отличается от их цены после ввода дома в эксплуатацию. В среднем купить квартиру в Черногории можно по $1800 за квадратный метр, однако, если речь идет о жилых комплексах на первой береговой линии, смело умножайте эту цену в 2 раза.

С точки зрения показателя возврата инвестиций (ROI) Черногория довольно привлекательна. ROI в центре крупных городов составляет 5,37%, ROI за пределами центров — 5,09%. Однако самыми выгодными с этой точки зрения являются, конечно, квартиры у моря — именно такие выставлены на продажу в ЖК SkyLine Resort.

SkyLine Resort — роскошный жилой-комплекс на берегу Будванской Ривьеры — в городе Бечичи. Это излюбленный город среди туристов, ведь именно здесь можно найти варианты как для спокойного, так и для активного отдыха. В двух километрах находится знаменитый Старый Город в Будве — туристический центр страны, где переплетаются старинная архитектура и современные развлечения.

Skyline Resort — жилой комплекс на берегу моря, всего в двух минутах ходьбы от чистейшего лазурного побережья Адриатики. Жилой комплекс состоит из 142 апартаментов, расположенных на 14 этажах. Из апартаментов Skyline Resort открывается великолепный вид на горы, море и полуостров Свети-Стефан, мерцающий в ночи огнями домов и отелей.

Стоимость квартир здесь стартует от €159 000, и это будет квартира общей площадью около 39 кв.м. А вот четырехкомнатная квартира общей площадью 183 кв.м. обойдется уже в €681,500.

Турция. Квартиры на восточном побережье Алании

Рынок недвижимости Турции буквально «взорвался» в этом году от ажиотажного спроса на квартиры и дома. Покупатели сметали все предложения у застройщиков и продавцов на рынке вторичного жилья в надежде получить ВНЖ Турции в кратчайшие сроки. Власти страны приняли решение даже о закрытии более 1,000 самых популярных районов для получения первичного ВНЖ — настолько этот запрос был высок. Кроме того, вырос и минимальный порог инвестиций для получения гражданства Турции за инвестиции с $250,000 до $400,000.

Такой высокий спрос стал причиной феноменально резкого роста цен на квартиры в большинстве городов Турции. Например, купить квартиру в новостройке Анталийского региона вряд ли удастся дешевле, чем по €1000/кв.м., и это будут не самые популярные районы. В прибрежных районах стоимость квадратного метра достигает €5,000 — €7,000. В итоге квартиры в домах первой береговой линии стоят от €800,000 до €2,500,000.

Помимо роста цен на стоимость квартир, выросли цены и на аренду жилья. А это значит, что покупать здесь квартиры с целью последующей их сдачи в аренду стало еще выгоднее. К слову, показатель возврата инвестиций (ROI) в Турции, или, другими словами, валовой доход от аренды недвижимости в процентах составляет 5,54% (в центре городов). В самых популярных районах этот показатель достигает 8,5%.

Именно поэтому особенно интересно обратить внимание на проект в одном из самых тихих и живописных уголков курортного побережья Алании — в Каргыджаке.

Каргыджак — самый восточный район Алании. Здесь строительная компания ZERA HOMES начинает строительство современного комфортабельного жилого комплекса. Всего в комплексе будет возведено 2 блока на 36 квартир площадью от 45 кв.м. до 84 кв.м. Помимо этого комплекс включает в себя бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровую комнату, детскую площадку, зону отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

Квартиры сдаются уже практически полностью готовыми к заселению. В апартаментах будут установлены: стальная входная дверь, межкомнатные двери, кухонный гарнитур, сантехника, спутниковое тв, пвх-окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед-освещение.

По словам застройщика, это дом, который отвечает всем потребностям покупателей: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара. Море находится в 750 метрах от комплекса, и до него можно добраться за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками города.

Стоимость квартир здесь стартует от €110,000. Для удобства и комфорта клиентов застройщик предлагает несколько вариантов оплаты:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом.

Открытие новых направлений как возможность получать стабильный доход

Начинающим инвесторам можно начать с популярных рынков недвижимости — таких, например, как Турция или ОАЭ. В этих странах стоимость квартир будет только расти, а цены на аренду обеспечат безбедную жизнь собственникам недвижимости. К слову, в некоторых городах ОАЭ показатель возврата инвестиций (ROI) достигает 50.58% — и это, пожалуй, рекорд.

Не стоит забывать и о том, что многие страны предлагают получение гражданства за инвестиции в недвижимость. Здесь стоит обратить внимание на один из великолепнейших островов Карибского бассейна — Гренаду. Получение гражданства Гренады за инвестиции — одна из самых востребованных программ сейчас, которая предоставляет своим участникам невероятные возможности.

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