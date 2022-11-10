В каких городах выгоднее всего инвестировать в недвижимость? Топ-10 направлений в Европе

Какие города Европы лучше всего подходят для инвестиций в недвижимость в 2023 году? Эксперты изучили перспективность рынков с помощью глобального исследования, а мы расскажем, в какой европейской стране выгоднее всего покупать недвижимость.

Кто провел исследование? Международная сеть компаний PwC вместе с Институтом городских земель. Их отчет называется «Emerging Trends in Real Estate in 2023».

Кто участвовал в опросе? Топ-менеджеры самых разных компаний, которые работают на рынке недвижимости.

Кто вошел в топ-10 городов Европы для инвестиций в недвижимость в 2023 году?

1) Лондон, Великобритания

2) Париж, Франция

3) Берлин, Германия

4) Мадрид, Испания

5) Мюнхен, Германия

6) Амстердам, Нидерланды

7) Франкфурт, Германия

8) Гамбург, Германия

9) Барселона, Испания

10) Милан, Италия

Отличных результатов добился Лиссабон — за год город поднялся с 16-й строчки на 11-ю; а вот значительно «упал» в рейтинге Брюссель — с 10-й позиции на 15-ю.

Какие критерии учитывались при формировании рейтинга? Среди них — транспортное сообщение; экономические показатели города; размер и ликвидность рынка; нормативно-правовая среда; применение современных цифровых технологий.

Что влияет на прогнозы относительно доходности недвижимости? Рост инфляции, процентные ставки и удалённость от мест военных действий.

И что говорят эксперты? Почти все респонденты считают, что в целом инвестиционные перспективы европейских городов сильно «просели» по сравнению с прошлогодним исследованием.

