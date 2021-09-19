Борьба с пандемией в самом разгаре: кто лидирует по темпам вакцинации и какие вакцины официально одобрены ВОЗ

Несмотря на массовую вакцинацию и строгие ограничительные меры в большинстве стран мира, пандемия COVID по-прежнему всерьез угрожает человечеству. Полностью одолеть ее можно только в том случае, если большая часть населения земли выработает иммунитет к коронавирусу. Достичь этого результата стремятся многие страны мира, которые уже бросили все силы на разработку вакцин от опасного заболевания.

Тем не менее, статистика показывает, что темпы вакцинации в разных государствах существенно отличаются. Подробнее о том, кто сейчас лидирует по числу вакцинированных граждан и в каких странах уже изобрели официально зарегистрированные вакцины можно прочитать в этой статье.

Государства-лидеры по темпам вакцинации

По данным на 14 сентября текущего года, передовые позиции среди стран, где население получило хотя бы один компонент вакцины от COVID, удерживают ОАЭ, Португалия, Мальта, Испания и Канада. Доля вакцинированных граждан в этих государствах составила 89,88%, 86,95%, 81,11%, 79,67% и 74,73% соответственно. В ТОП-10 также вошли Финляндия (привилось 73,57% населения), Франция (73,35%), Италия (72,76%), Великобритания (71,05%) и Нидерланды (70,16%).

На подступах к десятке находятся традиционно сильные в плане медицины Израиль, Германия и США, где доля привившегося населения составляет 68,88%, 66,11% и 62,43% соответственно.

В отдельных странах СНГ ситуация следующая:

в Эстонии хотя бы одну дозу противовирусного препарата получило 56,06% населения;

в Латвии — 47,32%;

в России — 31,64%;

в Беларуси — 17,92%;

в Украине — 13,87%.

Почему вакцинация — это важно

Темпы вакцинации напрямую влияют на восстановление экономики. Поэтому неудивительно, что информация, поступающая на эту тему, резко отражается и на валютных котировках. Здесь стоит вспомнить недавний случай, когда курс евро по отношению к доллару подскочил до 1,206 — стоило только появится сведениям о том, что компания Pfizer будет увеличивать поставку вакцин на территорию Евросоюза на 100 млн. доз.

Особенно сильно за время пандемии пострадали две ключевые составляющие экономики — покупательский спрос и инвестиции. Новости же о массовой вакцинации подарили надежду людям и всему бизнесу в целом. Теперь многие стали тратить деньги, как раньше, что заметно увеличило показатели потребления. Кроме того, люди начали больше вкладывать инвестировать в будущее — расширять бизнес и приобретать недвижимость.

Еще один положительный момент, который приносит вакцинация — это перспектива скорого открытия границ. Страны, получившие прививку от COVID в достаточном объеме, смогут быстрее наладить авиасообщения и, как результат, открыть въезд иностранным гражданам. У этих государств также будет гораздо больше шансов снять существующие ограничения. Перед поездкой в отпуск или приобретением недвижимости в любой из зарубежных стран вы можете ориентироваться на показатели о доле вакцинированного населения, чтобы оценивать существующие риски и перспективы.

Какие вакцины разрешены к применению?

На текущий момент ВОЗ одобрило свыше 10 препаратов от коронавируса. Они были зарегистрированы в 2020-2021 годах. Производителями вакцин выступают Россия, США, Германия и другие страны.

1. Спутник V

Российский препарат был зарегистрирован 11 августа прошлого года. В настоящее время получил разрешение к применению в десятках государств, в том числе в Аргентине, Сербии, Египте, Мексике, Черногории и Венгрии. На территории СНГ, помимо России, вакцина активно применяется в Беларуси, Армении, Молдове, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане.

2. ЭпиВакКорона

Еще один препарат, страной-производителем которого выступает Россия. Прошел регистрацию 13 октября прошлого года. Одобрен к использованию только в России и Туркменистане.

3. Comirnaty

Вакцина, выпущенная двумя компаниями — американской Pfizer и немецкой BioNTech. Прошла регистрацию 2 декабря прошлого года. В настоящее время применяется в десятках государств, в том числе в США, Бразилии, Австралии, Великобритании, ОАЭ, Японии и странах ЕС.

4. Moderna

Регистрация этого американского препарата состоялась 18 декабря прошлого года. Помимо США, одобрен к применению в ЕС, а также в Канаде, Великобритании, Израиле и еще в более чем 10 странах.

5. AstraZeneca

Препарат был выпущен в Великобритании. Официально зарегистрирован 30 декабря прошлого года. Перечень стран, где разрешена эта вакцина достаточно обширен: ЕС, Бразилия, Индия, Дания, Австралия, Канада и еще десятки государств.

6. BBIBP-CorV

Производителем вакцины выступает Китай. Регистрация прошла 31 декабря прошлого года. Препарат одобрен к использованию только в четырех странах: кроме Китая, это ОАЭ, Бахрейн и Сейшельские острова.

7. Sinopharm

Эта вакцина была зарегистрирована 25 февраля текущего года. Выпущена в Китае. Разрешена к применению только в этой стране, а также в ОАЭ.

8. CoronaVac

Регистрация этой вакцины датируется 6 февраля этого года. Произвели ее в Китае. Препарат, помимо граждан этой страны, активно получают жители Бразилии, Мексики, Азербайджана, Украины и еще нескольких государств.

9. Convidicea

Еще один препарат, произведенный в Китае. Прошел регистрацию 25 июня прошлого года. Список государств, где он одобрен к применению ограничивается Китаем, Мексикой, Венгрией и Пакистаном.

10. Covaxin

Страна-производитель этой вакцины — Индия. Регистрация состоялась 17 февраля текущего года. Применяется препарат в Индии, Иране и Зимбабве.

11. КовиВак

Препарат был выпущен в России. На текущий момент разрешен к использованию только в этой стране. Зарегистрирован 19 февраля текущего года.

12. Janssen

Американский препарат, прошедший регистрацию 27 февраля этого года. Получил применение не только в США. Его также активно получают граждане ЕС, Канады, ЮАР и еще ряда стран.

13. ZF2001

Эту вакцину произвели в Китае. Регистрация состоялась 1 марта текущего года. Препарат получил одобрение на применение в Китае и Узбекистане.