По оценкам Европейского Центробанка (ЕЦБ), рынок переоцененной недвижимости в государствах ЕС может обвалиться, если рост ставок по ипотечным займам опередит инфляцию. Это приведет к образованию долговых пузырей в ряде стран.

ЕЦБ также предупреждает о дальнейшем обвале стоимости активов. Это может произойти, если экономика в государствах ЕС ухудшится из-за спецоперации на Украине и если показатели инфляции будут выше, чем прогнозировалось изначально.

Ключевые прогнозы регулятора

ЕЦБ, планирующий поднять в июле процентную ставку впервые за последние 10 лет, оценивает частные дома в странах ЕС приблизительно на 15% дороже их реальной цены, а в ряде государств на 60%, учитывая взаимосвязь между стоимостью объектов и доходами населения.

Регулятор прогнозирует падение расценок на недвижимость в диапазоне от 0,83 до 1,17%. Это будет происходить после каждого повышения ставок по ипотеке на 10 базисных показателей с учетом поправки на инфляцию.

В своем отчете, который публикуется раз в 2 года, ЕЦБ прогнозирует, что резкое повышение реальных процентных ставок изменит цены на недвижимость в ближайшее время. При этом, по мнению регулятора, нынешний невысокий уровень процентных ставок скорее всего приведет к значительной корректировки стоимости жилья.

Ситуация в отдельных странах еврозоны

Среди государств ЕС наиболее существенное увеличение цен на жилье и ипотечные кредиты произошло в Словакии, Литве и Эстонии. Самая значительная задолженность домохозяйств к ВВП зафиксирована в Нидерландах, Греции и на Кипре.

Рекомендации регулятора

В своем отчете ЕЦБ вновь призвал к определенным ограничениям: банкам было дано указание держать у себя больше капитала для обеспечения защиты собственности. В то же время регулятор предупреждает, что перед совершением любого действия необходимо все тщательно взвешивать, учитывая существующие риски геополитического характера, связанные с ситуацией в Украине.