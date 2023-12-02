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Квартиры в Киеве, Украина

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149 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/26
SF-2-770-531 Продаж 1к, Київ, Поділ, вул. Набережно-Рыбальська. Продам 1 кімнатну квартиру …
€100,068
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
SF-2-770-567 Продажа 2к, Киев, Подол, ул. Набережно-Луговая 3а. Продам 2к квартиру 40 м2., …
€53,247
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
SF-2-770-549 Продажа 2к, Киев, Подол, ул. Туровская 4. Продажа 2-х комн. на Подоле, Туров…
€66,559
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/8
SF-2-763-013 Продажа 1 комн с ремонтом в историческом центре Киева, Подол. ЖК «Подол-Град» …
€91,576
в месяц
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Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/17
SF-2-763-010 Продажа 2 комн, Киев, Беличи, ул. Клавдиевская 40г. Академгородок, массив Ново…
€69,405
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/26
SF-2-763-004 Продажа 1 комн, Киев, Виноградарь, проспект Правды. ЖК Варшавский плюс. 1 комн…
€91,576
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/6
SF-2-763-001 1 комн, Киев, Голосеево. 50м2 в закрытом клубном доме ЖК Успешный Голосеевский…
€90,888
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/14
SF-2-762-995 Продажа 1к квартиры с ремонтом, 43 кв.м, Киев, Дарница, ул. Николая Хвылевог…
€70,690
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/19
SF-2-762-951 1к, Киев, Дарница, ул. Бориспольская 23а. Однокомнатная квартира, современн…
€65,182
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/25
SF-2-762-944 Удобная смарт-квартира 32м с ремонтом. Готовая смарт-квартира. Общая площадь 3…
€77,576
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/16
SF-2-762-933 1 комн в районе метро Сырец, ул. Тираспольская 43. Продажа 1 к евродвушке ЖК …
€87,215
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 23/25
SF-2-762-925 1 комн, Киев, Караваевы дачи, ул. Новополевая 2. Продажа 1к квартиры 37 кв. м …
€68,854
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/24
SF-2-762-922 1 комн, Киев, Осокорки, ул. Бориса Гмыри 20. Квартира Гмыри 20 (евро двушка) К…
€75,600
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/35
SF-2-762-918 1 к, Киев, Левобережный, ул. Евгения Маланюка. Квартира 1 комнатная в ЖК МЕГА …
€72,526
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/17
СФ-2-762-907 Киев, Шулявка. Квартира ЖК Рідне Місто Продается светлая и комфортная квартира…
€74,363
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/16
СФ-2-762-872 Продаж 1к квартир с мебелью и техникой ЖК «Нивки-Парк». Проспект Победы 67 (пр…
€84,920
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 9/9
SF-2-760-795 Печерск, ул. Мичурина 2 (рядом с ул. Болсуновская). Центр Киева, метро Дружбы …
€57,838
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
SF-2-760-770 Киев, Феофания, ул.Метрологическая 6. Однокомнатная квартира с ремонтом, Голос…
€48,657
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/22
SF-2-760-763 Продажа 1к квартиры 30.4 кв. м с ремонтом на ул. Ракетная, 24, Голосеевский район.
€35,804
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
SF-2-760-760 Продажа 1комн квартиры на ул. Ломоносова 19/11, метро Васильковская, Голосеево…
€43,149
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/9
SF-2-760-752 Продажа: Однокомнатная квартира ул. Голосеевская 3. Демеевка. На 3 этаже из…
€48,657
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/9
SF-2-760-732 Продажа: 1 комн квартиры с балконом Голосеевский проспект 116а. Уютная квартир…
€45,903
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
SF-2-760-691 Продается 1 комн квартира-студия (21,3м.кв) по адресу ул.Академика Вильямса 4г…
€45,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 19/25
SF-2-759-908 Продажа 1комн. 50 кв.м. в ЖК Вудстория, с ремонтом от застройщика. Дарницкий р…
€49,116
в месяц
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Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
SF-2-759-891 Продажа 2-х комнатной квартиры, ул. Андрея Малышко 9, метро Дарница. 46,5/27/6…
€48,198
в месяц
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/4
SF-2-666-770 Продажа квартиры на ул. Михаила Дерегуса, 42. ЖК Паркленд. Планировка квартир…
€50,493
в месяц
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Киев, Украина
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/6
€56,001
в месяц
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Студия 1 спальня в Киев, Украина
Студия 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 8/20
SF-2-759-083 Продам 1к квартиру в теплом доме! Здесь всегда есть свет) Квартира укомплекто…
€28,919
в месяц
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Квартира 5 спален в Киев, Украина
Квартира 5 спален
Киев, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 6/16
SF-2-759-070 Антоновича 91/14. Просторная, стильная, комфортная квартира в новом доме. Пят…
€300,204
в месяц
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Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 59/16
SF-2-757-446 Продается 2 комн. квартира на ул. Ракетная, 24, ЖК Champion City (Демеевский к…
€74,179
в месяц
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Параметры недвижимости в Киеве, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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