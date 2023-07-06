Переезд на ПМЖ в другую страну — не самая заурядная задача, которая в большинстве случаев требует времени. В зависимости от каждого случая для получения статуса постоянного резидента обычно требуется от одного до десяти лет со статусом ВНЖ. Однако многие государства предлагают инвестиционные и бизнес-программы, которые позволяют сразу же перейти к ПМЖ. О них — рассказываем далее. 

Мальта

На Мальте можно купить ПМЖ — с марта 2021 года работает программа Malta Permanent Residence Program (MPRP).

Главное: 

  • Минимальный размер инвестиций — от €110,000. 
  • Оформление занимает 6-8 месяцев.
  • Претендовать на получение гражданства и паспорта Мальты можно через 5 лет владения ПМЖ. 
  • Требований к количеству дней пребывания в стране нет. 

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Кипр

Иностранцы могут получить ПМЖ на Кипре в обмен на инвестиции. 

Главное: 

  • В рамках программы «Золотая виза» можно инвестировать в местную недвижимость стоимостью не менее €300,000 (+ НДС). 
  • Оформление занимает от 2 месяцев.
  • Статус постоянного резидента при этом может получить все члены семьи инвестора. 
  • Есть возможность стать налоговым резидентом Кипра при условии проведения на Кипре минимум 60 дней в году. 
  • Податься на кипрское гражданство можно спустя 7 лет.

Канада

Право на получение ПМЖ Канады дают программы Квебека, Онтарио, Новой Шотландии и Британской Колумбии для предпринимателей, а также канадская стартап-виза.

Главное о стартап-визе:

  • Она позволяет иностранным предпринимателям открыть инновационный бизнес. 
  • Для завершения всей процедуры потребуется от года.
  • Финансового порога для входа нет.

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Австралия

В Австралии работает программа бизнес-инноваций и инвестиций (Business Innovation and Investment Program — BIIP).

Главное: 

  • Австралийская инновационная схема BIIP включает шесть типов ВНЖ с инвестициями от AUD 200,000 (US $133,687). 
  • Процесс занимает от 1-2 месяцев.
  • Для сохранения статуса резидента нужно прожить на территории Австралии не менее двух лет из пяти или доказать тесную связь со страной. 
  • Инвестиционную визу можно получить в рамках квотирования. В приоритете — кандидаты, которые могут принести наибольшую пользу государству.

Кроме того, в Австралии действует виза талантов Global Talent Program, на которую не распространяется квотирование. ПМЖ по этой визе можно получить за шесть недель, не выезжая из страны происхождения.

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США

Получить ПМЖ США можно по визам EB-1 или EB-2 сразу по прибытии в страну. На их оформление может уйти от 2 месяцев.

Главное о визе EB-1:

  • По ней в Америку переезжают высококлассные профессионалы ( талантливые ученые, признанные представители творческих профессий и спорта, бизнесмены и т.д.). 
  • Нужно доказать свои профессиональные достижения, а в случае бизнес-иммиграции — работать или быть владельцем компании, соответствующей определенным критериям.
  • В некоторых случаях от претендентов даже не требуется предварительно искать американского работодателя — это отличает эту рабочую визу от многих других в США.

Главное о программе EB-2:

  • Переехать в США в рамках этой схемы могут люди с опытом работы, высшим образованием и выдающимися способностями, а также тем, кто является ценным специалистом с точки зрения национальных интересов. 
  • В данном случае необходимо заранее найти работодателя в Штатах.

Через пять лет владельцы обеих виз имеют право стать гражданами США.