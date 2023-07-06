Топ-5 стран, куда можно быстрее всего переехать на ПМЖ
Переезд на ПМЖ в другую страну — не самая заурядная задача, которая в большинстве случаев требует времени. В зависимости от каждого случая для получения статуса постоянного резидента обычно требуется от одного до десяти лет со статусом ВНЖ. Однако многие государства предлагают инвестиционные и бизнес-программы, которые позволяют сразу же перейти к ПМЖ. О них — рассказываем далее.
На Мальте можно купить ПМЖ — с марта 2021 года работает программа Malta Permanent Residence Program (MPRP).
Главное:
- Минимальный размер инвестиций — от €110,000.
- Оформление занимает 6-8 месяцев.
- Претендовать на получение гражданства и паспорта Мальты можно через 5 лет владения ПМЖ.
- Требований к количеству дней пребывания в стране нет.
Иностранцы могут получить в обмен на инвестиции.
Главное:
- В рамках программы «Золотая виза» можно инвестировать в местную недвижимость стоимостью не менее €300,000 (+ НДС).
- Оформление занимает от 2 месяцев.
- Статус постоянного резидента при этом может получить все члены семьи инвестора.
- Есть возможность стать налоговым резидентом Кипра при условии проведения на Кипре минимум 60 дней в году.
- Податься на кипрское гражданство можно спустя 7 лет.
Канада
Право на получение ПМЖ Канады дают программы Квебека, Онтарио, Новой Шотландии и Британской Колумбии для предпринимателей, а также .
Главное о стартап-визе:
- Она позволяет иностранным предпринимателям открыть инновационный бизнес.
- Для завершения всей процедуры потребуется от года.
- Финансового порога для входа нет.
Австралия
В Австралии работает программа бизнес-инноваций и инвестиций (Business Innovation and Investment Program — BIIP).
Главное:
- Австралийская инновационная схема BIIP включает шесть типов ВНЖ с инвестициями от AUD 200,000 (US $133,687).
- Процесс занимает от 1-2 месяцев.
- Для сохранения статуса резидента нужно прожить на территории Австралии не менее двух лет из пяти или доказать тесную связь со страной.
- Инвестиционную визу можно получить в рамках квотирования. В приоритете — кандидаты, которые могут принести наибольшую пользу государству.
Кроме того, в Австралии действует виза талантов , на которую не распространяется квотирование. ПМЖ по этой визе можно получить за шесть недель, не выезжая из страны происхождения.
США
Получить ПМЖ США можно по визам EB-1 или EB-2 сразу по прибытии в страну. На их оформление может уйти от 2 месяцев.
Главное о :
- По ней в Америку переезжают высококлассные профессионалы ( талантливые ученые, признанные представители творческих профессий и спорта, бизнесмены и т.д.).
- Нужно доказать свои профессиональные достижения, а в случае бизнес-иммиграции — работать или быть владельцем компании, соответствующей определенным критериям.
- В некоторых случаях от претендентов даже не требуется предварительно искать американского работодателя — это отличает эту рабочую визу от многих других в США.
Главное о :
- Переехать в США в рамках этой схемы могут люди с опытом работы, высшим образованием и выдающимися способностями, а также тем, кто является ценным специалистом с точки зрения национальных интересов.
- В данном случае необходимо заранее найти работодателя в Штатах.
Через пять лет владельцы обеих виз имеют право стать гражданами США.