Китайские покупатели вернулись на австралийский рынок недвижимости и снова активно покупают там объекты. Это усиливает давление на цены на местном рынке. Об этом пишет Bloomberg .

Запросы китайских покупателей на недвижимость в Австралии выросли на 127% в первом квартале 2023 года по сравнению с последним кварталом 2022 года, согласно данным агентства недвижимости Juwai IQI. Агенты прогнозируют дальнейший рост интереса.

«Мы ожидаем, что китайские инвестиции в австралийскую недвижимость вырастут как минимум на 30% в 2023 году по сравнению с 2022 годом», — сказал Дэниел Хо, соучредитель Juwai IQI. «Китайские покупатели вернулись, и во второй половине года их будет больше, чем в первой».

Австралийские политики, и так удивленные скоростью восстановления жилищного строительства после одиннадцати повышений процентных ставок за год, вероятно, будут обеспокоены этим прогнозом. Рынкам недвижимости страны придают стимул рост арендной платы, ограниченное предложение и увеличение населения, а возвращение крупных иностранных покупателей еще больше усилит давление на цены.

«Люди по-прежнему хотят приезжать в Австралию, по-прежнему хотят инвестировать сюда. Рост процентных ставок не проблема, только не для международных покупателей из Китая», сказала Моника Ту, основатель и директор Black Diamondz Group.

Австралия остается главным местом притяжения для китайских покупателей оффшорной недвижимости. Так, в четвертом квартале прошлого года Китай был крупнейшим источником оффшорных инвестиций в австралийскую жилую недвижимость, общим объемом 600 миллионов австралийских долларов (400 миллионов долларов США).

Питер Ли, соучредитель сиднейского агентства Plus Agency, отмечает высокий спрос на дома с тремя и четырьмя спальнями. Он отмечает, что многие китайцы возвращаются в Австралию и воссоединяются со своими семьями после разлуки, вызванной пандемией.