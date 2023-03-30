Канада скорректировала запрет на покупку жилья иностранцами. Теперь все не так плохо

Федеральное правительство Канады приняло поправки к запрету на покупку жилья иностранцами. Теперь все не так категорично — некоторые ограничения для нерезидентов ослабили.

О бане на покупку жилья в Канаде иностранцами стало известно в июне 2022 года, а вступил в силу закон с 1 января 2023 года. Этот закон подразумевает, что негражданам, непостоянным жителям и иностранным коммерческим предприятиям покупать жилую недвижимость в Канаде запрещено. Причем, в случае нарушения закона, придется заплатить штраф и экстренно купленный объект продавать.

Однако эти меры раскритиковали многие эксперты, аргументируя это тем, что это не решает проблему доступности жилья. В итоге, на днях условия этого законопроекта скорректировали. Как заявили в министерстве жилищного строительства, отныне некоторые иностранцы все же смогут приобретать жилье в Канаде.

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Вот какие именно иностранцы получат возможность покупать жилье:

Те, у кого есть разрешение на трудоустройство в Канаде. Причем, на момент покупки срок действия разрешения должен составлять 183 или более дней. И купить можно не более одного жилого объекта.

Причем, на момент покупки срок действия разрешения должен составлять 183 или более дней. И купить можно не более одного жилого объекта. Те, кто покупает пустующие земли , чтобы потом использовать их для жилой и смешанной застройки.

, чтобы потом использовать их для жилой и смешанной застройки. Те нерезиденты, которые покупают жилье с целью развития. Это касается и публичных компаний, учрежденных в Канаде, но контролируемых иностранцами. Плюс, теперь частная корпорация или юридическое лицо будет считаться иностранным, если иностранец владеет до 10% её капитала (ранее был лимит в 3%).

«Эти поправки обеспечивают правильный баланс, гарантируя, что жилье используется для размещения тех, кто живет в Канаде, а не для спекулятивных инвестиций иностранных инвесторов». — заявил министр жилищного строительства Ахмед Хуссен.