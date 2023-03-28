ВНЖ, ПМЖ и гражданство. В чем отличия и что выбрать?

Желание жить и работать в другой стране может возникнуть у любого человека. Но как это сделать легально? Для этого необходимо иметь право на жительство или гражданство в этой стране. В этой статье мы детально расскажем, в чем различия между ВНЖ, ПМЖ и гражданством, какие возможности предоставляет каждый из вариантов, и какие есть способы получения резиденций и гражданства.

Подробно про ВНЖ

ВНЖ — это документ, позволяющий проживать на территории страны в течение определенного срока до 5 лет, в зависимости от условий получения. Для поддержания статуса необходимо проживать в стране не менее 183 дней в году и продлевать ВНЖ по истечении срока действия.

Каждая страна имеет свои собственные категории ВНЖ и требования, связанные с их оформлением. Для получения точной информации об этом следует обратиться к законодательству о гражданстве конкретной страны.

Не путать с визой

Люди часто путают вид на жительство с долгосрочной визой, но на самом деле это разные документы, которые предоставляют различные права.

Виза позволяет пересечь границу государства для осуществления определенной цели (например, с целью учебы, работы, отдыха или лечения).

В отличие от визы, вид на жительство подтверждает право иностранца или лица без гражданства жить на территории государства. Хотя ВНЖ также может удостоверять личность и давать право на въезд в страну, это не единственная его функция.

Что дает ВНЖ?

Имея ВНЖ, можно:

жить в стране;

приобретать недвижимость;

заниматься бизнесом;

учиться в государственных или частных учреждениях;

пользоваться медицинскими услугами;

получать водительские права и покупать автомобиль;

путешествовать без виз по странам Шенгенской зоны .

Как можно получить ВНЖ?

Существует множество способов получения ВНЖ. Брак, учеба и работа — самые распространенные. Кроме того, практически в каждой стране существуют специальные условия для инвесторов, бизнесменов, ученых и высококвалифицированных специалистов .

Перечислим несколько способов получения ВНЖ:

Создание бизнеса и рабочих мест.

Работа в стране по трудовому контракту.

Воссоединение с семьей.

Поступление в вуз.

Ведение официальной деятельности (актуально для дипломатов,

представителей международных организаций и т.п.).

Научная деятельность.

Длительное лечение.

Доказательство своей ценности для государства (особые заслуги, волонтерская деятельность).

Участие в программе для инвесторов под названием «Золотая виза». Они действуют в нескольких странах Евросоюза и это самый быстрый путь к ВНЖ. Однако в последнее время подобные инициативы закрываются в стране за страной .

Требования для виз и ВНЖ из первых уст. Собрали сайты миграционных служб всех стран мира

Подробно про ПМЖ

Постоянный вид на жительство дает право на неограниченное проживание в стране. Срок действия ПМЖ неограничен, тогда как ВНЖ требует регулярного продления. Саму карту ПМЖ владельцы должны обновлять раз в пять лет.

Что дает ПМЖ?

Постоянный вид на жительство в Европе предоставляет иностранцу больше прав и привилегий, чем ВНЖ:

ПМЖ выдается пожизненно и не требует периодического подтверждения.

Позволяет работать на любых должностях в частных компаниях.

Дает доступ ко всем социальным льготам и благам, предоставляемым гражданам страны.

Для путешествий по Европе действуют одинаковые правила для обладателей ВНЖ и ПМЖ: можно находиться без визы в других странах Шенгена до 90 дней в течение полугода.

Если сравнивать права обладателей ПМЖ и граждан страны, они будут почти идентичны. Обладатели ПМЖ могут постоянно жить, работать, заниматься бизнесом и пользоваться социальными льготами в стране. Единственным ограничением является невозможность участия в выборах и работы на государственных должностях.

Как можно получить ПМЖ?

Чтобы получить право на постоянное проживание в стране, необходимо получить сперва временный вид на жительство. После нескольких лет легального и непрерывного проживания в стране, как правило, можно подать заявление на получение статуса ПМЖ — он обычно доступен только через 3 года или более.

Подробно про гражданство

Гражданство — это последнее звено в цепочке ВНЖ — ПМЖ — Гражданство. У гражданина уже нет каких-либо ограничений в правах.

Процесс натурализации , который приводит к получению гражданства страны, состоит из трех этапов:

Получение ВНЖ и проживание в стране от 3 до 8 лет.

Получение ПМЖ и проживание в стране еще 3-5 лет.

Подача заявления на получение гражданства.

Этот процесс предполагает постепенное укрепление связей со страной.

Среди других способов получения гражданства: гражданство по рождению , родству, или по происхождению; брак с гражданином страны; гражданство путем инвестиций.

В чем разница между двойным и вторым гражданством? Объясняем подробно

Что дает ВНЖ, ПМЖ и гражданство — сравнительная таблица

Что дает ВНЖ ПМЖ Гражданство Право жить в стране Да, но нужно постоянно продлевать статус. Да, выдается на всю жизнь (символическое обновление карты — каждые 5 лет). Да, выдается на всю жизнь. Право въезжать и выезжать из страны без визы Да, но есть ограничения на количество таких передвижений. В законе конкретной страны указан срок, на который допускается ее покидать. Если этих сроков не придерживаться, статус ВНЖ будет аннулирован. Да, причем столько раз, сколько хочет владелец статуса. Да — столько раз, сколько хочет гражданин. Право работать С некоторыми видами ВНЖ — да (ВНЖ для работы и ВНЖ по браку); с некоторыми — нет (ВНЖ за инвестиции, ВНЖ для длительного туризма, для финансово независимых лиц, для цифровых кочевников). Студенческий ВНЖ в некоторых странах допускает подработку. Да, кроме работы госслужащим. Да. Однако в случае с государственными постами, во многих странах их можно занимать только спустя 5 лет после получения гражданства. Право вести бизнес Можно инвестировать в бизнес в большинстве случаев. Участвовать же в делах компании можно только как владелец. Если есть желание работать в своей компании управляющим, придется получить ВНЖ, который допускает трудоустройство. Да, можно инвестировать и работать в своей же компании без ограничений. Да, можно инвестировать и работать в своей же компании без ограничений. Право на учебу Со студенческим ВНЖ — да. Да Да Право на получение медпомощи Да, резиденты получают медпомощь по системе обязательного медицинского страхования (если в стране есть такая система). Медицинская страховка покупается до подачи заявления на ВНЖ. Да, резиденты получают медпомощь по системе обязательного медицинского страхования (если в стране есть такая система). Если условия обязательного медицинского страхования не устраивают, можно купить дополнительно расширенную медицинскую страховку или оплатить медицинские услуги клиники. Да, граждане обычно оплачивают страховку через социальные отчисления с дохода. Если условия обязательного медицинского страхования не устраивают, можно купить дополнительно расширенную медицинскую страховку или оплатить медицинские услуги клиники.



Право на безвизовые путешествия Нет, ВНЖ не дает свободы безвизовых путешествий по миру. Тем не менее, если страна, выдавшая ВНЖ, заключила договор об открытых границах с другой страной, то обладатель ВНЖ может пересекать границу между этими двумя странами без необходимости получения визы. Шенгенская зона — отличный тому пример. Идентичные права с обладателями статуса ВНЖ. Да, граждане свободно посещают страны, с которыми государство заключило безвизовые соглашения. Право голосовать Нет Нет Да Право передавать статус по наследству Нет Нет Да Право сохранить первое гражданство Да Да Не всегда. Не все страны разрешают своим гражданам сохранять паспорта других государств. Право на получение паспорта Нет Нет Да

Что выбрать: ВНЖ, ПМЖ или гражданство?

Выбор между ВНЖ, ПМЖ и гражданством зависит от вашей личной ситуации и поставленных целей.

Если вы временно работаете или учитесь в другой стране и планируете потом вернуться домой, то оптимальным вариантом для вас будет ВНЖ. Он позволит вам легально проживать и работать в стране на время вашего пребывания.

Если спустя время вы захотите остаться в стране на постоянной основе, но не будете готовы подаваться на гражданство, то лучшим выбором будет ПМЖ. Он даст вам право на постоянное проживание и работу в стране, без необходимости постоянно продлевать статус.

Если же вы планируете остаться в стране на долгосрочной основе и иметь все привилегии гражданина, то тогда стоит получать гражданство.