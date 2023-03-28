ВНЖ, ПМЖ и гражданство. В чем отличия и что выбрать?
Желание жить и работать в другой стране может возникнуть у любого человека. Но как это сделать легально? Для этого необходимо иметь право на жительство или гражданство в этой стране. В этой статье мы детально расскажем, в чем различия между ВНЖ, ПМЖ и гражданством, какие возможности предоставляет каждый из вариантов, и какие есть способы получения резиденций и гражданства.
Подробно про ВНЖ
ВНЖ — это документ, позволяющий проживать на территории страны в течение определенного срока до 5 лет, в зависимости от условий получения. Для поддержания статуса необходимо проживать в стране не менее 183 дней в году и продлевать ВНЖ по истечении срока действия.
Каждая страна имеет свои собственные категории ВНЖ и требования, связанные с их оформлением. Для получения точной информации об этом следует обратиться к законодательству о гражданстве конкретной страны.
Не путать с визой
Люди часто путают вид на жительство с долгосрочной визой, но на самом деле это разные документы, которые предоставляют различные права.
Виза позволяет пересечь границу государства для осуществления определенной цели (например, с целью учебы, работы, отдыха или лечения).
В отличие от визы, вид на жительство подтверждает право иностранца или лица без гражданства жить на территории государства. Хотя ВНЖ также может удостоверять личность и давать право на въезд в страну, это не единственная его функция.
Что дает ВНЖ?
Имея ВНЖ, можно:
- жить в стране;
- приобретать недвижимость;
- заниматься бизнесом;
- учиться в государственных или частных учреждениях;
- пользоваться медицинскими услугами;
- получать водительские права и покупать автомобиль;
- путешествовать без виз по странам .
Как можно получить ВНЖ?
Существует множество способов получения ВНЖ. Брак, учеба и работа — самые распространенные. Кроме того, практически в каждой стране существуют специальные условия для инвесторов, бизнесменов, ученых и .
Перечислим несколько способов получения ВНЖ:
- Создание бизнеса и рабочих мест.
- Работа в стране по трудовому контракту.
- Воссоединение с семьей.
- Поступление в вуз.
- Ведение официальной деятельности (актуально для дипломатов,
- представителей международных организаций и т.п.).
- Научная деятельность.
- Длительное лечение.
- Доказательство своей ценности для государства (особые заслуги, волонтерская деятельность).
- Участие в программе для инвесторов под названием «Золотая виза». Они действуют в нескольких странах Евросоюза и это самый быстрый путь к ВНЖ. Однако в последнее время подобные инициативы .
Подробно про ПМЖ
Постоянный вид на жительство дает право на неограниченное проживание в стране. Срок действия ПМЖ неограничен, тогда как ВНЖ требует регулярного продления. Саму карту ПМЖ владельцы должны обновлять раз в пять лет.
Что дает ПМЖ?
Постоянный вид на жительство в Европе предоставляет иностранцу больше прав и привилегий, чем ВНЖ:
- ПМЖ выдается пожизненно и не требует периодического подтверждения.
- Позволяет работать на любых должностях в частных компаниях.
- Дает доступ ко всем социальным льготам и благам, предоставляемым гражданам страны.
Для путешествий по Европе действуют одинаковые правила для обладателей ВНЖ и ПМЖ: можно находиться без визы в других странах Шенгена до 90 дней в течение полугода.
Если сравнивать права обладателей ПМЖ и граждан страны, они будут почти идентичны. Обладатели ПМЖ могут постоянно жить, работать, заниматься бизнесом и пользоваться социальными льготами в стране. Единственным ограничением является невозможность участия в выборах и работы на государственных должностях.
Как можно получить ПМЖ?
Чтобы получить право на постоянное проживание в стране, необходимо получить сперва временный вид на жительство. После нескольких лет легального и непрерывного проживания в стране, как правило, можно подать заявление на получение статуса ПМЖ — он обычно доступен только через 3 года или более.
Подробно про гражданство
Гражданство — это последнее звено в цепочке ВНЖ — ПМЖ — Гражданство. У гражданина уже нет каких-либо ограничений в правах.
Процесс , который приводит к получению гражданства страны, состоит из трех этапов:
- Получение ВНЖ и проживание в стране от 3 до 8 лет.
- Получение ПМЖ и проживание в стране еще 3-5 лет.
- Подача заявления на получение гражданства.
Этот процесс предполагает постепенное укрепление связей со страной.
Среди других способов получения гражданства: , родству, или по происхождению; брак с гражданином страны; гражданство путем инвестиций.
Что дает ВНЖ, ПМЖ и гражданство — сравнительная таблица
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Что выбрать: ВНЖ, ПМЖ или гражданство?
Выбор между ВНЖ, ПМЖ и гражданством зависит от вашей личной ситуации и поставленных целей.
Если вы временно работаете или учитесь в другой стране и планируете потом вернуться домой, то оптимальным вариантом для вас будет ВНЖ. Он позволит вам легально проживать и работать в стране на время вашего пребывания.
Если спустя время вы захотите остаться в стране на постоянной основе, но не будете готовы подаваться на гражданство, то лучшим выбором будет ПМЖ. Он даст вам право на постоянное проживание и работу в стране, без необходимости постоянно продлевать статус.
Если же вы планируете остаться в стране на долгосрочной основе и иметь все привилегии гражданина, то тогда стоит получать гражданство.
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