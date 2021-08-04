В конце июля 2021 Capital Commerсial, специализированный офис по коммерческой недвижимости крупнейшего агентства недвижимости Литвы CAPITAL, стал партнером платформы REALTING.

Это очень позитивное событие для пользователей REALTING, так как количество объектов на платформе от литовских офисов CAPITAL приросло более чем на 3600 предложений, особенно в условиях устойчивого интереса к растущей в цене недвижимости этой прибалтийской страны.

Например, по данным Евростата, Литва вошла в топ-5 стран с самым высоким годовым ростом цен на жилье в первом квартале 2021 года (+12,0%). Эта тенденция увеличивает интерес и к коммерческим объектам.

CAPITAL — лидер среди компаний по недвижимости, а также успешная франчайзинговая компания, предлагающая широкий спектр услуг «из одних рук» как по жилой, так и по коммерческой недвижимости.

Компания CAPITAL объединяет около 30 офисов в Литве. В планах развитие компании на зарубежный рынок — открытие офисов в Латвии и Испании.

Следует особо выделить новое направление в услугах Capital Commerсial — сопровождение переноса бизнеса в Литву. Компания внимательно следит за экономической и политической ситуацией в таких странах, как соседняя Беларусь и Россия, в которых процесс ведения бизнеса связан с определенными сложностями. Высокие риски ведения бизнеса вынуждают предпринимателей перевозить не только технологии, но даже и работающих сотрудников в более стабильную в этом отношении Литву. Релокация бизнеса в сфере IT-технологий стала особенно востребованной в последний год.

По опыту Capital Commerсial, перенос бизнеса является очень хлопотным и трудоемким процессом, требующим аккумуляции значительной информации для планирования реальных затрат на релокейт. Бывает так, что у предпринимателей есть желание сменить локацию для ведения бизнеса, но просто нет нужного опыта, так как с подобной ситуацией приходится сталкиваться впервые.

Специалисты Capital Commerсial помогают компаниям, которые планируют релокацию, со всеми процессами «под ключ», включающими:

регистрацию компании;

полное юридическое сопровождение релокации для компании и сотрудников;

подбор офиса, соответствующего потребностям клиента;

размещение сотрудников;

страхование бизнеса;

и иные процессы, которые важны для запуска работы компании.

Юлия Тисленко, рук оводитель Capital Commerсial:

«У команды Capital Commerсial уже есть успешный опыт релокейта с локальными клиентами, которым были найдены или построены помещения и даже полностью целые здания согласно их потребностям, так называемый Build-to-suit (BTS).

В наш офис обращаются в основном международные компании, у которых согласно корпоративной политике меняются требования к рабочему пространству, а именно в необходимости соответствия здания сертификату BREEAM, требования к классу офиса — A+, экологическим характеристикам.

Наша команда успешно помогала компаниям с количеством сотрудников от 10 до 200 и организовывала переезд под ключ в течение полугода, выполняя самые невероятные запросы клиентов. И чем сложнее задача, тем интереснее наша работа».

Услуги CAPITAL не сосредоточены только на аренде и купле-продаже недвижимости — компания предоставляет услуги более широкого спектра, а именно:

кредитное посредничество — Capital Credit;

бухгалтерия и финансы — Capital Finance;

оценка недвижимости — Capital Valuations;

геодезические и кадастровые измерения — Capital Matininkai;

cтрахование — Capital Insurance;

строительство и подряд — Capital Construction;

услуги по ремонту — Capital Apdaila;

услуги по организация морских чартеров, продажа яхт — Capital Marine.

Для того чтобы начать сотрудничать: