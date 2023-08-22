«Билет на приключения на всю жизнь». В Америке за $1 продается «самый дешевый дом в мире»

В штате Мичиган выставлен на продажу ветхий дом, который требует ремонта и недюжих творческих способностей у будущего покупателя. Продавец честно указывает, что для восстановления этого дома потребуется много времени и сил, но в качестве бонуса предлагается «билет на приключение в сфере недвижимости на всю жизнь». Заявленная цена дома (но вряд ли окончательная) — $1.

В самом сердце Понтиака в штате Мичиган выставлен на продажу дом всего за $1. Это реальная цена реального объявления. «В чем же здесь подвох?» — спросите вы. А подвох здесь точно есть, и он, как оказалось, не один.

Для начала нужно понимать, что за $1 хороший дом в Америке купить просто невозможно. Даже не просто хороший, а сколько-нибудь пригодный для жизни. Этот дом с двумя спальнями и одной ванной комнатой потребует от покупателя «высвободить вашего внутреннего гуру DIY», пишет NY Post.

Судя по объявлению, строение общей площадью около 67 кв.м. расположено на небольшом земельном участке. «Представьте себе такой дикий сад, что даже мать-природа поднимет бровь. Заросшие кустарники и экзотические сорняки придают атмосферу тайны, приглашая местных тварей на импровизированную вечеринку в саду», — описывает все «преимущества» этого коттеджа риэлтор. В то время как внешние фотографии показывают только переднюю часть дома, где небольшое бетонное крыльцо и ступеньки окружены непослушными кустами и высокими сорняками, объявление обещает сад, подобный «пустому холсту», «ждущему, когда сюда придет волшебство».

Дом был построен в 1956 году, и с тех пор, скорее всего, не ремонтировался. «Зайдите внутрь и испытайте захватывающие американские горки эмоций, открывая для себя каждый уголок, который просит вашего творческого прикосновения», — написал риэлтор Крис Хьюфель. — Крыша, возможно, видела лучшие дни, но она еще не протекает — она обеспечивает неожиданный душ волнения, когда вы меньше всего этого будете ожидать».

На фотографиях интерьера можно увидеть потертые деревянные полы по всему дому, заплесневелую ванну в ванной комнате, кухню хорошего размера, остро нуждающуюся в тщательной уборке и ремонте, и художественную инсталляцию «авангардного «отверстия для пола», удобно расположенного рядом с печью».

Остался всего 1 день, чтобы успеть предложить свою цену за этот «самый дешевый дом в мире», стартовая точка — всего $1. Риэлтор уверен, что отличная маркетинговая кампания позволит в итоге продать этот дом за $45,000 — 50,000, что, как минимум, в 10 раз выше, чем цены, за которую этот дом был куплен год назад. Ранее дом был продан за 4092 доллара в 2022 году.

Хьюфель сообщил NY Post, что продавец, его давний клиент, владел несколькими объектами недвижимости в этом районе.

— Я хотел сделать это в течение многих лет, — сказал Хьюфель Крейн о запрашиваемой цене в $1. — Недвижимость всегда найдет свою истинную рыночную стоимость, если вы не завысите ее цену. Это шанс показать это.

Заинтересованные покупатели должны представить свои предложения до 23 августа в 10 утра.