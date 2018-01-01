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Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 724,820
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Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает панорамным видом, системой безопасности, двумя бассейнами, фитнес-центром, зоной барбекю, садом, игровой комнатой и зоной отдыха.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.

  • Парк цветов - 10 минут
  • Автодром - 10 минут
  • Школы и детские сады - 5 минут езды
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
  • Станция метро - 21 минута
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 724,820
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Seagull Point by District One - это жилой комплекс, предлагающий полностью меблированные апартаменты. Это проект на набережной, расположенный среди зеленых насаждений с видом на хрустальную лагуну.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • Полностью меблированный
  • BUA; 2562 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Одежда / Гардероб
  • хранение
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Бизнес-Бей – 05 минут
  • Дубайский международный финансовый центр – 10 минут
  • Всемирный торговый центр Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 4BR | Jomana | Prime Location
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3.417 Sqft
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Бурдж Аль Араб – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Прогулка JBR – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые студии и апартаменты в собственными бассейнами.

Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, зеленой зоной.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, международной школой, отелем.

  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Дубай Молл - 17 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
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