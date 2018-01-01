Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Seagull Point by District One - это жилой комплекс, предлагающий полностью меблированные апартаменты. Это проект на набережной, расположенный среди зеленых насаждений с видом на хрустальную лагуну.

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

Полностью меблированный

BUA; 2562 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Одежда / Гардероб

хранение

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Район барбекю

Зеленое окружение

Школа и Институт

Общественный зал

больница

Фитнес-центр

Спортивный корт

Расположение рядом;

Бизнес-Бей – 05 минут

Дубайский международный финансовый центр – 10 минут

Всемирный торговый центр Дубая – 15 минут

Бурдж Аль Араб – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284