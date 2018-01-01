Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 724,820
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О комплексе
Предлагаются просторные квартиры с балконами и парковочными местами.
Резиденция располагает панорамным видом, системой безопасности, двумя бассейнами, фитнес-центром, зоной барбекю, садом, игровой комнатой и зоной отдыха.
Окончание строительства - январь 2024 года.Особенности квартир
- Двойные стеклопакеты
- Кухонная мебель и бытовая техника
Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.
- Парк цветов - 10 минут
- Автодром - 10 минут
- Школы и детские сады - 5 минут езды
- Дубай Молл - 20 минут
- Международный аэропорт Дубай - 40 минут
- Станция метро - 21 минута
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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