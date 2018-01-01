  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 463,510
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
1 / 14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 463,510
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на большой парк в комплексе Lime Gardens, недалеко от деловых и туристических районов в Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс рядом с большим зеленым парком, в нескольких минутах езды от городских достопримечательностей. В здании есть апартаменты с 1-3 спальнями и двухуровневые таунхаусы с 1-2 спальнями.

Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, оздоровительный центр, образовательные учреждения, 2 торговых помещения на первом этаже, ландшафтные зоны отдыха на открытом воздухе.

Преимущества

Проект включает: 1) большой парк с различными площадками: детские площадки, зоны отдыха, площадки для баскетбола, волейбола и скейтборда, беговые дорожки, тренажерный зал на открытом воздухе, место для прогулок с собаками; 2) торговый центр, в котором есть 650+ магазинов и ресторанов, аттракцион с американскими горками, мероприятия и развлечения для всей семьи; 3) гольф-клуб на фоне Бурдж-Халифа и Downtown Dubai, с возможностью обучения.

Удобный план оплаты:

  • 1-й взнос - 10% стоимости
  • 2-й взнос -10%
  • 3-й взнос -10%
  • 10% строительства, готовности объекта -10%
  • 20% готовности объекта -10%
  • 40% готовности объекта -10%
  • 60% готовности объекта- 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Сдача объекта - 20%
Расположение и объекты поблизости

Благодаря легкому доступу к дороге Al Khail Road, проект находится всего в нескольких минутах езды от центра Дубая и других деловых, торговых и туристических районов города. Близость к линии метро Etihad Rail позволит быстро и легко добраться до аэропортов и других достопримечательностей.

  • 20 минут до аэропорта Дубай
  • 15 минут до района Дубай Марина
  • 25 минут до аэропорта Аль Мактум
  • 12 минут до центра Дубая
Жилой комплекс Жилой комплекс Pearl рядом с магазинами, гольф-клубом и станцией метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс с видом на потрясающий горизонт Дубая, в окружении зелени, рядом с самыми популярными развлекательными и торговыми центрами города. Состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями, балконами и кондиционерами.

В комплексе также есть сауна и розничные магазины.

План оплаты: 40/60

  • 3% - бронь
  • 7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 10% - в течение 30 дней с даты брони
  • 10% - в течение 120 дней с даты брони
  • 10% - в течение 180 дней с даты брони
  • 60% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости от всех основных удобств:

  • Легко добраться до станции метро
  • Рядом с зоной JAFZA
  • Рядом с Dubai Marina и ТЦ Ibn Battuta
  • Рядом с гольф-клубом Jumeirah Golf Estates
  • 20-30 минут езды до аэропортов.
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 1Bedroom
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 1 спальня - 1 ванна - Без мебели - Размер: 816 кв. футов/76 кв.м - Вид на бассейн - Прачечная комната - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детские игры - Парк и зона отдыха - Ресторан и кафе - Беговая и велосипедная дорожка - Комната спа и сауны - Водные активности - Магазины и супермаркеты - Место для йоги и медитации - Фитнес клуб - Школа и институт

Месторасположение:

- 10 мин до пляжа
- 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры
- 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы
- 15 мин до Эмирейтс Молл

 

Realting.com
Перейти