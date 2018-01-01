Жилой комплекс с бассейнами и просторным коворкинг-центром, в зелёном районе JVC, Дубай, ОАЭ

1WOOD - это 17-этажный жилой проект, включающий студии, 1- и 2-спальные апартаменты с европейской техникой. Резиденты смогут воспользоваться просторным коворкингом, многофункциональным общественным пространством, 4-уровневым паркингом, бассейном для детей и взрослых.
Проект - это новое стремление быть как можно ближе к природе. Текстуры и акценты из дерева доминируют во всех областях дизайна интерьеров и экстерьеров.Удобства и оснащение в доме
Подробнее: просторный коворкинг, хорошо продуманные офисы, лобби с круглосуточной службой консьержа и мягкой зоной ожидания, 4-уровневый паркинг, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, открытый бассейн для детей и взрослых с душевыми, шезлонгами у бассейна, cabanas и прекрасным ландшафтным дизайном, красочная детская комната, мини-маркет на 1 этаже, система "умный дом".Преимущества
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда - годовой контракт с арендатором
Расположен в тихом зелёном районе JVС, популярным среди семей с детьми.
В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.