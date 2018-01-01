Жилой комплекс с бассейнами и просторным коворкинг-центром, в зелёном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,20 млн

142–159 м² 2

Сдача в: 2026

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Chic Tower – новая роскошная жилая башня с уникальной архитектурой от DAMAC Properties, которая будет построена на набережной Dubai Canal в Business Bay. Ключевой особенностью этого проекта, помимо уникальных волнообразных контуров здания и дизайна от ювелирного бренда de GRISOGONO, станет wellness-концепция: будущие резиденты найдут здесь эксклюзивные условия для поддержания здоровья, молодости и красоты. Chic Tower – 42-этажный небоскреб с 5-уровневым подиумом и цокольным этажом. Он будет включать в себя роскошные студии и апартаменты с 1–2 спальнями и террасами общей площадью от 38 кв. м до 156 кв. м. Кроме того, на верхних 34–41 этажах расположится ограниченная коллекция апартаментов класса ультралюкс с 3 и 4 спальнями. Эти премиальные резиденции предлагают будущим жителям эксклюзивные условия, включая бассейн-инфинити, персональный тренажерный зал и проекционный экран, на котором можно смотреть любимые фильмы и спортивные соревнования. Изысканные интерьеры апартаментов и общественных помещений вдохновлены сиянием воды и благородной красотой бирюзы: в дизайне будут преобладать нежные оттенки голубого и зеленого, разбавленные золотистыми и прозрачными деталями. На террасах уникальной изогнутой формы будут отражаться волны Dubai Canal, который протекает у основания башни. Резиденты комплекса смогут насладиться захватывающим видом на этот живописный водный путь и легендарный небоскреб Burj Khalifa. Ступенчатая крыша здания, где вода струится из одного бассейна в другой, будет напоминать белоснежную скалу с каскадом водопадов. Инфраструктура: Резиденты Chic Tower смогут воспользоваться следующими премиальными wellness-удобствами: - первый в Дубае beauty bar, где косметологи будут создавать для каждого клиента индивидуальный крем, исходя из особенностей его кожи; - несколько бассейнов, включая просторный бассейн-инфинити размером 50 × 8 м; - спа-салоны; - тренажерные залы; - бар со свежевыжатыми соками; - беседки; - игровые площадки; - зоны для вечеринок под открытым небом; - футбольная арена. Расположение: Башня Chic Tower будет расположена в одном из самых престижный и развитых районов Дубая Business Bay, в нескольких шагах от живописного канала. Комплекс будет окружен первоклассными ресторанами, салонами красоты и пятизвездочными отелями, такими как JW Marriott Marquis и The Oberoi. Проект имеет отличную транспортную доступность: в считаных минутах ходьбы расположено несколько автобусных остановок, а до станции метро Business Bay резиденты Chic Tower смогут дойти всего за 15 минут. Благодаря расположению Chic Tower в центральной части Дубая жители комплекса получат быстрый доступ к знаковым местам, популярным развлечениям и аэропортам эмирата: - 5 минут – Burj Khalifa, The Dubai Mall, Dubai Opera, The Dubai Fountain и другие достопримечательности района Downtown Dubai, акватеатр La Perle by Dragone; - 10 минут – Museum of The Future, Jumeirah Beach; - 15 минут – Dubai International Airport (DXB), Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Kite Beach; - 40 минут – Al Maktoum International Airport (DWC). Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!