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Жилой комплекс с бассейнами и просторным коворкинг-центром, в зелёном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€153,819
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О комплексе

1WOOD - это 17-этажный жилой проект, включающий студии, 1- и 2-спальные апартаменты с европейской техникой. Резиденты смогут воспользоваться просторным коворкингом, многофункциональным общественным пространством, 4-уровневым паркингом, бассейном для детей и взрослых.

Проект - это новое стремление быть как можно ближе к природе. Текстуры и акценты из дерева доминируют во всех областях дизайна интерьеров и экстерьеров.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: просторный коворкинг, хорошо продуманные офисы, лобби с круглосуточной службой консьержа и мягкой зоной ожидания, 4-уровневый паркинг, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, открытый бассейн для детей и взрослых с душевыми, шезлонгами у бассейна, cabanas и прекрасным ландшафтным дизайном, красочная детская комната, мини-маркет на 1 этаже, система "умный дом".

Преимущества

Краткосрочная аренда

  • максимальная прибыль для владельца
  • проживание в апартаментах до 60 календарных дней в году
  • расторжение договора в любое время

Долгосрочная аренда - годовой контракт с арендатором

  • оптимальная прибыль для владельца
  • фиксированные сроки аренды на 12 календарных месяцев
  • отсутствие вовлеченности в процесс
Расположение и объекты поблизости

Расположен в тихом зелёном районе JVС, популярным среди семей с детьми.

В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс с бассейнами и просторным коворкинг-центром, в зелёном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€153,819
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Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Дубай, ОАЭ
от
€1,20 млн
Площадь 142–159 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Chic Tower – новая роскошная жилая башня с уникальной архитектурой от DAMAC Properties, которая будет построена на набережной Dubai Canal в Business Bay. Ключевой особенностью этого проекта, помимо уникальных волнообразных контуров здания и дизайна от ювелирного бренда de GRISOGONO, станет wellness-концепция: будущие резиденты найдут здесь эксклюзивные условия для поддержания здоровья, молодости и красоты. Chic Tower – 42-этажный небоскреб с 5-уровневым подиумом и цокольным этажом. Он будет включать в себя роскошные студии и апартаменты с 1–2 спальнями и террасами общей площадью от 38 кв. м до 156 кв. м. Кроме того, на верхних 34–41 этажах расположится ограниченная коллекция апартаментов класса ультралюкс с 3 и 4 спальнями. Эти премиальные резиденции предлагают будущим жителям эксклюзивные условия, включая бассейн-инфинити, персональный тренажерный зал и проекционный экран, на котором можно смотреть любимые фильмы и спортивные соревнования. Изысканные интерьеры апартаментов и общественных помещений вдохновлены сиянием воды и благородной красотой бирюзы: в дизайне будут преобладать нежные оттенки голубого и зеленого, разбавленные золотистыми и прозрачными деталями. На террасах уникальной изогнутой формы будут отражаться волны Dubai Canal, который протекает у основания башни. Резиденты комплекса смогут насладиться захватывающим видом на этот живописный водный путь и легендарный небоскреб Burj Khalifa. Ступенчатая крыша здания, где вода струится из одного бассейна в другой, будет напоминать белоснежную скалу с каскадом водопадов. Инфраструктура: Резиденты Chic Tower смогут воспользоваться следующими премиальными wellness-удобствами: - первый в Дубае beauty bar, где косметологи будут создавать для каждого клиента индивидуальный крем, исходя из особенностей его кожи; - несколько бассейнов, включая просторный бассейн-инфинити размером 50 × 8 м; - спа-салоны; - тренажерные залы; - бар со свежевыжатыми соками; - беседки; - игровые площадки; - зоны для вечеринок под открытым небом; - футбольная арена. Расположение: Башня Chic Tower будет расположена в одном из самых престижный и развитых районов Дубая Business Bay, в нескольких шагах от живописного канала. Комплекс будет окружен первоклассными ресторанами, салонами красоты и пятизвездочными отелями, такими как JW Marriott Marquis и The Oberoi. Проект имеет отличную транспортную доступность: в считаных минутах ходьбы расположено несколько автобусных остановок, а до станции метро Business Bay резиденты Chic Tower смогут дойти всего за 15 минут. Благодаря расположению Chic Tower в центральной части Дубая жители комплекса получат быстрый доступ к знаковым местам, популярным развлечениям и аэропортам эмирата: - 5 минут – Burj Khalifa, The Dubai Mall, Dubai Opera, The Dubai Fountain и другие достопримечательности района Downtown Dubai, акватеатр La Perle by Dragone; - 10 минут – Museum of The Future, Jumeirah Beach; - 15 минут – Dubai International Airport (DXB), Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Kite Beach; - 40 минут – Al Maktoum International Airport (DWC). Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!  
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€500,955
Площадь 179–238 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Arim in Hayyan — новый жилой комплекс от Alef Group, одного из крупнейших застройщиков в ОАЭ и ведущей девелоперской компании в эмирате Шарджа. Район Арим будет сдан в три разных этапа и будет включать в себя в общей сложности 727 вилл, а первый этап комплекса Арим состоит из 268 вилл. Уникально созданный природный комплекс включает в себя роскошные виллы в Шардже с 4 и 5 спальнями, а также особняки с 6 спальнями, выставленные на продажу, площадью от 3 282 до 9 404 кв. футов. Недвижимость в комплексе Арим имеет дополнительные конструктивные особенности и отделку как для внутренних, так и для внешних пространств. Кухни во всех домах будут оборудованы встроенной бытовой техникой, дизайнерскими смесителями, встраиваемой кухонной раковиной и аксессуарами от качественных международных брендов. Инфраструктура: Жилой комплекс Арим расположен в поселке Хайян, который считается зеленым сердцем эмирата Шарджа. Такое стратегическое расположение обеспечивает жильцам Arim Villas легкий доступ к различным достопримечательностям района, в том числе к территории площадью 50 000 кв. футов. голубая лагуна под названием The Lakes, 80 000 кв. футов земельных участков для органических садов и 1 000 000 кв. футов. Центральный парк. Спортивная зона будет включать в себя площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола и паддл-тенниса, а также сетку для крикета площадью 100 000 кв. футов. Кроме того, любителям спорта понравятся беговые и велосипедные дорожки протяженностью 4 мили. Общая площадь комплекса «Хайян» составит 8,7 млн ​​кв. футов. На территории зеленого квартала будут общественный торговый центр, детский сад, мечеть, рестораны, розничные магазины, игровая зона, карманные парки и общественный клубный дом с видом на лагуну. Комплекс Арим в Хайяне расположен в районе Бараши, недалеко от Эмирейтс-роуд, по которой легко добраться до эмирата Дубай. Расположение: 08 минут - Национальный парк Шарджи; 10 минут - Торговый центр 06, Шарджа; 10 минут - Мечеть Шарджи; 15 минут - Университетский городок; 10 минут - Международный аэропорт Шарджи; 20 минут - Музей исламской цивилизации Шарджи; 15 минут - промышленная зона Шарджи; 20 минут - Международный аэропорт Дубая. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом 3BR | Orla | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 3BR | Orla | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€7,12 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Orla by Omniyat Payment Plan; Down Payment – 5% During Construction – 45% On Handover – 50% Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 4,478 Sqft Maid room Powder room Laundry area Walk-in-closet Open kitchen Prep Kitchen Home office Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Swimming pool Barbeque area Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Jogging & Running track Outdoor sitting area School Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Garden Nearby Neighbourhood; Bluewaters Island – 5.0Km Dubai Media City – 5.3Km Jumeirah Beach Residence – 5.5Km Dubai Marina 5.6Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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