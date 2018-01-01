Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.

В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.

Удобный план оплаты:

41,7% - 1 предоплата

8,3% - 2 предоплата

8,3% - 3 предоплата

41,7% - 100% постройка.

Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

На машине легко добраться до популярных мест: