Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,208,483
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О комплексе
Предлагаются стильные меблированные апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, инфинити-бассейном и джакузи на открытом воздухе, детским бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, оздоровительным клубом, сауной и парной, магазинами и кафе.Удобства и оснащение в доме
- Кухонная бытовая техника
- Полностью оборудованная кухня
Недвижимость находится в самом центре Дубая, рядом с достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и автомагистралями.
- Международный аэропорт Дубай - 15 минут
- Станция метро - 6 минут
- Пляж Джумейра - 13 минут
- Больница - 10 минут
- Дубай Молл - 4 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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