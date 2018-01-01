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Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,208,483
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Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются стильные меблированные апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, инфинити-бассейном и джакузи на открытом воздухе, детским бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, оздоровительным клубом, сауной и парной, магазинами и кафе.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая, рядом с достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и автомагистралями.

  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Станция метро - 6 минут
  • Пляж Джумейра - 13 минут
  • Больница - 10 минут
  • Дубай Молл - 4 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,208,483
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Многоквартирный жилой дом 1BR | Elano | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Область исследования
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Соседство =;

  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Вилла Лантана – 1,7 км
  • Дубайский научный парк – 1,8 км
  • Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.

В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.

Удобный план оплаты:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 3 предоплата
  • 41,7% - 100% постройка.
Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 10 минут до Business Bay
  • 15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов
  • 1 минута до торгового центра City Walk
  • 15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport
  • 50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport
  • 15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach
  • 10 минут до пляжа Jumeirah Beach.
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
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