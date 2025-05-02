Жилой комплекс Новый проект Jumeirah Residences Emirates Towers с бассейном, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Trade Center, Дубай, ОАЭ

Jumeirah Residences Emirates Towers — это ультра-роскошный проект от Dubai Holding, который поднимает стандарты городской жизни на новый уровень. Комплекс расположен в самом сердце Дубая, рядом с Jumeirah Emirates Towers и Museum of the Future, в престижном районе Trade Centre, где сосредоточены ключевые культурные и деловые объекты города. В проекте представлены просторные апартаменты с 1–4 спальнями, включая уникальные резиденции с двойной высотой потолков, из окон которых открываются завораживающие виды на Downtown Dubai, DIFC, Бурдж-Халифу и Персидский залив.

Жильцам доступны первоклассные удобства: панорамный sky-бассейн, круглосуточная охрана, услуги швейцара и парковки, премиальный сервис от Jumeirah, уборка и обслуживание общественных зон, лаунж-пространства и консьерж-сервис 24/7. Это место идеально сочетает в себе деловой ритм и высокий уровень приватности, окружённый международными галереями, топовыми ресторанами и фешенебельной атмосферой.

Удобства:

Бассейн с видом на город

Лаунж-зоны и обслуживающий персонал

Услуги парковки и швейцара

Консьерж 24/7

Уборка и обслуживание общественных зон

Охрана круглосуточно

Окончание строительства - 3 квартал 2030 года.

Рассрочка 20/40/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Благодаря расположению вблизи главных транспортных артерий — Sheikh Zayed Road и Al Khail Road — вы сможете за считанные минуты добраться до Downtown Dubai, City Walk, J1 Beach и других знаковых мест.