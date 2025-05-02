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Жилой комплекс Новый проект Jumeirah Residences Emirates Towers с бассейном, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Trade Center, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$952,094
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20
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ID: 25992
ID новостройки на Realting
In CRM: 2454609
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 700 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 700 м)

О комплексе

Jumeirah Residences Emirates Towers — это ультра-роскошный проект от Dubai Holding, который поднимает стандарты городской жизни на новый уровень. Комплекс расположен в самом сердце Дубая, рядом с Jumeirah Emirates Towers и Museum of the Future, в престижном районе Trade Centre, где сосредоточены ключевые культурные и деловые объекты города. В проекте представлены просторные апартаменты с 1–4 спальнями, включая уникальные резиденции с двойной высотой потолков, из окон которых открываются завораживающие виды на Downtown Dubai, DIFC, Бурдж-Халифу и Персидский залив.

Жильцам доступны первоклассные удобства: панорамный sky-бассейн, круглосуточная охрана, услуги швейцара и парковки, премиальный сервис от Jumeirah, уборка и обслуживание общественных зон, лаунж-пространства и консьерж-сервис 24/7. Это место идеально сочетает в себе деловой ритм и высокий уровень приватности, окружённый международными галереями, топовыми ресторанами и фешенебельной атмосферой.

Удобства:

  • Бассейн с видом на город
  • Лаунж-зоны и обслуживающий персонал
  • Услуги парковки и швейцара
  • Консьерж 24/7
  • Уборка и обслуживание общественных зон
  • Охрана круглосуточно

Окончание строительства - 3 квартал 2030 года.

Рассрочка 20/40/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Благодаря расположению вблизи главных транспортных артерий — Sheikh Zayed Road и Al Khail Road — вы сможете за считанные минуты добраться до Downtown Dubai, City Walk, J1 Beach и других знаковых мест.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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$952,094
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